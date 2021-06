SUPERTALENT: Alison dos Santos er blant tidenes beste 21-åringer på 400 meter hekk. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Rivalen roser Warholm før Bislett-duellen: − Han bærer byrden

Alison dos Santos (21) mener nivået på 400 meter hekk er «absurd» høyt og spår at verdensrekorden faller. Han hyller «eksepsjonelle» Karsten Warholm.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Alison dos Santos fikk ikke den enkleste starten på livet. Arrene bærer han fremdeles.

En dag, da han bare var 10 måneder gammel, hadde bestemoren varmet opp olje for å steke fisk. Den lille gutten var uheldig og veltet pannen. Han fikk den boblende varme oljen over ansiktet, brystkassen og venstrearmen.

Brasilianeren går fremdeles ofte med caps eller andre hodeplagg for å verne den sensitive huden mot solen.

Dos Santos’ sår leget etter hvert og i barndommen oppdaget han gleden for lek og idrett.

– Jeg lekte med klinkekuler, fløy med drage og spilte fotball i gatene. Jeg holdt på med judo i mange år, og det var først som 14–15-åring jeg begynte med friidrett, forteller han til VG.

På seks-syv år har han tatt kvantesprang inn i verdenseliten på 400 meter hekk, med en nordmann som et av hans store idoler.

– Karsten Warholm er en eksepsjonell utøver, med svært sterke resultater. Han virker svært fokusert og fra det jeg kan se er han fast bestemt på å oppnå store ting i Tokyo, sier dos Santos, som også digger Warholms personlighet.

De to møtes til duell på Bislett i Oslo kommende torsdag.

RYKKER FRA: Karsten Warholm på vei over hekken, med Alison dos Santos og TJ Holmes hakk i hæl. Foto: AHMED JADALLAH / X90013

21-åringen fra São Paulo var bare 0,25 sekunder unna VM-medalje i 2019 – der Warholm tok gullet. Siden den gang har han tatt nye steg, og i år sesongåpnet han med personlig rekord på 47,57 under Diamond League-stevnet i Doha. Blant verdenseliten er det bare Rai Benjamin som har løpt fortere som 21-åring.

– Jeg er virkelig fokusert, målrettet og ivrig etter å forbedre resultatene mine. Med støtte fra laget og trenerne har jeg gjort min jobb. Vi ønsker å oppnå store ting denne sesongen og jeg ønsker å forbedre min personlige rekord i OL, forteller den ambisiøse unggutten.

– Kan du utfordre Warholm, Benjamin og Abderrahman Samba i Tokyo?

– De er topputøvere som har løpt under 47 sekunder, men som vi har snakket om i treningsgruppen min: En finale er en finale, og det er åtte utøvere som har muligheten, sier dos Santos.

Brassen kommer optimistisk til OL, men unngår sitt eget navn når det er snakk om verdensrekord. Warholm var bare ni hundredeler unna Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord (46,78) på 400 meter hekk forrige sesong, og dos Santos håper han kan hjelpe sunnmøringen med å oppnå målet.

– Han bærer byrden av publikums forventninger om verdensrekord. Jeg håper å kunne bidra til at han klarer den bragden. Jeg er svært glad for at jeg skal få konkurrere mot ham i de neste løpene og jeg ser frem til resultatene vi kan skape sammen, sier stortalentet.

les også Warholm jubler for Bislett-ja – svarer på Hoens verdensrekorddrøm

Han mener imidlertid at også Benjamin og Samba kan blande seg inn i kampen om verdensrekord. Ti av de 15 raskeste tidene på 400 meter hekk gjennom historien har kommet de tre siste årene. Dos Santos beskriver nivået på distansen som «absurd» og mener alle presser hverandre til å prestere bedre og bedre.

– OL er en perfekt anledning til å sette verdensrekord, med tanke på miljøet rundt, viljen til å vinne, alle følelsene og adrenalinet. Programmet legger til rette for gode resultater. Jeg håper at rekorden blir slått, og i dag er det flere enn én utøver i kampen om rekorden.

Den innledende kvalifiseringsrunden på 400 meter hekk i Tokyo løpes 30. juli. Semifinalen er 1. august, finalen 3. august.

PS! 400 meter hekk er siste øvelse under Bislett Games og starter torsdag, klokken 21.51. Den sendes på NRK.