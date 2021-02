MANGESIDIG: Norges langdistansedronning Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) var i yngre dager meget lovende som langrennsløper. Det kommer godt med under hennes treningsøkter på rulleski i kjelleren i Toppidrettssenter i Oslo. Olympiatoppens Dag Kaas følger med. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges langløp-håp: − Går for 2024-OL hvis Tokyo blir avlyst

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Norges langdistansedronning Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) dukker ned i en dunkel kjeller for å mølle-trene med ski på bena mens hennes friidrettsvenner oppsøker høyden i utlandet for å forberede seg til utsatte og usikre Tokyo-OL.

Publisert: Nå nettopp

– Da går jeg for neste OL, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal - tilsynelatende ubekymret - på spørsmål om «hva hvis» Tokyo-OL 2020 blir avlyst kommende sommer.

Neste OL er i Paris om tre og et halvt år. Da vil hun være 34 år gammel, og det vil være 17 år siden hun som 17-åring debuterte internasjonalt på seniornivå i friidretts-VM 2007. Karoline Bjerkeli Grøvdal kan ikke se for seg at «jobben min» skal slutte å være gøy, selv ikke i disse tider og disse treningsomgivelsene, i et «bomberom» uten naturlig lysinntak i Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo og under tribunene på Bislett.

LUCKY LUKE: Karoline Bjerkeli Grøvdal løper tilsynelatende raskere enn sin egen skygge under Bisletts tribuner. I hælene har hun langdistanseløperen Ronny Losoa (40). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Eller på hennes private tredemølle, plassert i gjesterommet i Karoline Bjerkeli Grøvdals nye leilighet. Den kom til ekstra nytte da idrettspresident Berit Kjøll sist lørdag la ned forbud mot toppidrettsutøvelse i Oslo-området, noen timer etter at VGs fotograf tok rulleski- og løpsbildene av henne fredag kveld og lørdag morgen.

Veldig allsidig løper Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juli 1990 i Ålesund Meritter: EM-gull for junior 3000 meter hinder (2007), EM-gull junior 5000 meter og 3000 meter hinder (2009), EM-bronse 10.000 meter (2016), EM-bronse 3000 meter hinder (2018), fire bronsemedaljer terreng-EM, en sølvmedalje terreng-EM (2019). 7. plass på 5000 meter i Rio-OL 2016 9. plass på 10.000 meter Rio-OL 2016 Norsk bestenotering 10 kilometer gateløp 17. oktober 2020: 30,32 minutter under Hytteplanmila. 27 sekunder raskere enn Ingrid Kristiansen inntil da gjeldende rekord fra 1989. Vis mer

To økter hver dag, én søndag. Ski på mølle, ski utendørs, løping i ellipse-maskin, sykling på spinningsykkel. Vel å merke på hjemmebane. Til forskjell fra hva hun er vant til: Trening i varmen og høyden i utlandet, når det er mørkt, kaldt og rått i Norge.

– Det er for så vidt bare Karoline som er hjemme av de aller beste som pleier å være i høyden, bekrefter friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik.

Hedda Hynne (30) kom nylig hjem til Trondheim fra et nesten fire uker langt treningsopphold på Tenerife, der varmegradene aldri kryper under 19.

Norges mellomdistansehåp vil - i motsetning til Karoline Bjerkeli Grøvdal - stå på startstreken i inne-EM i Polen i begynnelsen av mars måned.

Det gjør også antakelig brødrene Ingebrigtsen. Jakob, Filip og Henrik har siden rett etter nyttår trent innendørs 2000 meter over havet i spanske Sierra Nevada. Norges OL-medaljehåp i maraton, Sondre Nordstad Moen, er som vanlig på et langt høydeopphold i Kenya.

Karoline Bjerkeli Grøvdal forklarer at «corona er hovedgrunnen» til at hun inneværende måned dropper sitt tradisjonelle høydeopphold, på mykt og bart løpsunderlag, i Sør-Afrika.

– Det var mye frem og tilbake om jeg skulle reise, sier hun.

LENGE I GAMET: Karoline Bjerkeli Grøvdal har løpt i den internasjonale verdenstoppen for seniorer siden friidretts-VM i Osaka i 2007. Bildet er fra hennes siste trening på Bislett lørdag i forrige uke. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hun kunne dratt til i Sierra Nevada. Men i den snørike og kalde spanske alpindestinasjonen ville det blitt for monotont å bare løpe på mølle innendørs, og hun ville ikke hatt så mange å trene sammen med.

– Da er treningsforholdene bedre i Oslo, unntatt høyden, sier hun.

– Du er ikke blitt en stuegris?

– Hvis du spør deg rundt, vil ingen kalle meg det. Til det er jeg for pliktoppfyllende når det gjelder å gjøre det jeg skal gjøre, svarer hun.

Hun vedgår at noen dager kan være av den litt tyngre sorten. Hun savner å løpe ute og «få luft». Men det går stort sett greit. Hun mener kjelleren i toppidrettssenteret «ikke er så fæl som du skal ha det til». Det er varmt der, lett å måle laktat og styre treningsbelastningen. Som tidligere langrennsløper på toppnivå behersker hun rulleskitreningen. Den er til avbelastning for bena.

MELKESYRE UNDER BISLETT: Karoline Bjerkeli Grøvdal sjekket laktatnivået under løpsøkten under Bisletts tribuner sist lørdag. Til venstre bak munnbindet, hennes trener Knut Jæger Hansen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Mesteparten av treningen min gjør jeg helt alene. Jeg liker å ha med meg noen, men er vant til å være selvstendig. Det har å gjøre med oppveksten min, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal fra Isfjorden i Møre og Romsdal.

Samtidig som coronaen slo ned i mars i fjor, pådro hun seg en skade i lysken. Den førte til at hun fikk en «drittsommer» og måtte bryte et rekordforsøk under Bisletts «Impossible Games» 11. juni. Men da sesongen normalt sett skulle ha vært over, fikk hun en opptur på senhøsten.

Ikke minst da hun i midten av oktober senket Ingrid Kristiansens rekord på 10 kilometer gateløp fra 1989 med 17 sekunder, til 30,32 minutter, og ble kåret til månedens kvinnelige friidrettsutøver i Europa.

– Det var bra for selvtilliten, slår hun fast.

På spørsmål om hvor hun henter motivasjon, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal at hun fra hun var liten alltid har hatt den.

– Jeg har alltid trodd jeg kan bli bedre, sier hun.

Hun har veldig lyst til å løpe en halvmaraton i mars, men innser samtidig at coronasituasjonen nå ikke er særlig forskjellig fra hva den var for snart ett år siden. Hun håper «ting» blir normalt til sommeren, og mener en sesong så å si uten konkurranser - som i fjor - «egentlig ikke» er så lenge.

Karoline Bjerkeli Grøvdal OL-debuterte i London med å bli nummer 27 på 5000 meter for snart ni år siden. I 2016-OL i Rio de Janeiro spurtet hun til 7. plass på 14.57,53. Hennes personlige rekord er 14.51,66 fra London i 2019. Et lite øyeblikk innrømmer hun at det ville være «utrolig kjipt» om 2020-OL i 2021 går i vasken, før hun som sagt kjapt erklærer at det i tilfelle vil være 2024 som gjelder.

– Nå tenker jeg bare at Tokyo-OL går. Hvis det ikke gjør det, vil jeg uansett være godt forberedt til sesongen som kommer, sier hun.