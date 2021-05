RASK: Andreas Fjeld Halvorsen har satt ny norsk rekord for 16-åringer på 3000 meter. Tidligere har blant andre Jakob og Henrik Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen hatt den. Foto: PRIVAT

15-åring knuste rekorden til Jakob Ingebrigtsen

Andreas Fjeld Halvorsen (15) tok rekorden til sitt store forbilde Jakob Ingebrigtsen (20), på 3000 meter i 16-årsklassen på Bislett onsdag.

Av Camilla Vesteng

– Det er veldig gøy. Jakob er det største talentet Norge har hatt på mellomdistanse. Han er et stort forbilde, sier Halvorsen til VG.

Under «Bislett Running Elite» onsdag fikk han hjelp fra hare Thomas Roth. Lysharen var innstilt på 8 minutter og 18 sekunder. Men Halvorsen la inn et voldsomt tempo på sisterunden og løp fra lysharen, 15-åringen krysset mållinjen på 8,16,08. Jakob Ingebrigtsens gamle rekord for 16-åringer var på 8,22.25.

– Jeg var veldig sliten. Etterpå var det veldig gøy, sier Halvorsen.

Innlegg fra Instagram delt med tillatelse av Andreas og pappa Børre Fjeld Halvorsen:

Han bor i Asker og løper for Oslo-klubben SK Vidar. Han stortrives i treningsgruppen der.

– Det gir ganske mye motivasjon å løpe fortere enn Jakob. Jeg får lyst til å fortsette. Det er en stor inspirasjon å se det Jakob får til, at det er mulig selv om man kommer fra Norge, sier 15-åringen.

– Når skjønte du at du var god til å løpe?

– Jeg startet da jeg var 10 år. Året etter løp jeg mye kjappere, så som 11-åring skjønte jeg at jeg kanskje kunne bli god, svarer Halvorsen som fyller 16 år i september.

EN AV VERDENS RASKESTE: Jakob Ingebrigtsen er medaljekandidat på 1500 meter i OL i Tokyo. Her tar han NM-gull på 800 meter i fjor høst og fikk kongepokal. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sportssjef i friidrettsforbundet Erlend Slokvik understreker at de ikke har fokus på prestasjoner i aldersgruppen til Halvorsen, men han legger ikke skjul på at 15-åringen løp veldig fort på Bislett.

– Det er mange som trener mye som aldri klarer å løpe på den tiden på 3000 meter, sier Slokvik til VG.

– Men det ser pent ut på papiret å løpe fortere enn Jakob Ingebrigtsen?

– Ja. Det er veldig fort. Han kan bli veldig god, svarer Slokvik, som ikke hadde hørt om 15-åringen før i vår, man da gikk ryktene om en unggutt som løp fort.

HVILEDAG: Andreas Fjeld Halvorsen har restitusjonsdag med gaming hjemme i Asker etter superløpet onsdag. Foto: PRIVAT

Halvorsens trener i Vidar, Atle Carlsen Mortvedt, er stolt. Han forteller at det var første gang 15-åringen løp 3000 meter på bane.

– Han knuste aldersrekorden til Jakob. Ingebrigtsen-brødrene har vært forbilder for måten Andreas trener på. Jeg kjenner Henrik og Filip. Jeg har sett at ting de har gjort fungerer, sier Mortvedt og legger til:

– Det er også bare to sekunder bak en uoffisiell verdensrekord fra 1975 for 15-åringer. Jeg hadde troen på at Andreas kunne løpe jevnt, men at han skulle løpe så fort på sisterunden hadde jeg aldri trodd.

Jakob Ingebrigtsen lekte med konkurrentene under innendørs-EM på 3000 meter:

3000 meter er ikke en VM- eller OL-øvelse. 15-åringen fra Asker tror han vil satse på 1500 meter når han blir litt eldre. Akkurat som Jakob.

Jakob Ingebrigtsens rekord på 3000 meter nå er 7,27.05 satt i Roma i september i fjor, to dager før han fylte 20 år.