ANDRE TIDER: Gjert Ingebrigtsen viser frem to av sine tre gutter under friidretts-VM i Doha for snart ni måneder siden. I år er OL, EM og en rekke Diamond League-stevner avlyst på grunn av coronapandemien. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen om sesongplanene: – Håpløst slik verden er nå

Gjert Ingebrigtsen (54) «håper» at Diamond League-stevnet i Monaco om syv uker vil være mulig å starte i for guttene hans, men orker ellers ikke bruke krefter på å planlege for konkurranser i utlandet.

– Vi håper Monaco vil være gjennomførbart. Så tar vi det derfra. Skulle det ikke bli noe før den tid, bekymrer det oss ikke. Det er slitsomt å bruke tid og energi på sånt. Det er håpløst når situasjonen er som den er, og slik verden er nå, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om han har lagt planer for stevnedeltagelse for sine tre sønner utenfor Norges grenser.

Fredag kom beskjeden om at ytterligere to Diamond League-stevner er avlyst - Paris 6. september og Eugene (USA) 4. oktober - samt at Gateshead-stevnet (Newcastle) er utsatt, foreløpig fra 16. august til 12. september.

– Jeg jobber ikke aktivt med noe som helst. Det gidder jeg ikke bruke tid på, understreker treneren og faren til Jakob (19), Filip (27) og Henrik Ingebrigtsen (29).

For to uker siden løp de inn til rekorder - som lag (2000 meter) og individuelt (Filip 1000 meter) - under «Impossible Games» på Bislett.

Mandag skal Henrik Ingebrigtsen løpe 5000 meter og tirsdag Filip og Jakob 800 meter under Tjalves «Boysen Memorial» samme sted.

– Henrik er på vei tilbake i godt, gammelt slag, og det skal bli spennende å se hva guttene kan gjøre på 800 meter. Jakob har lagt på seg en del, som har gitt ham mer muskulatur og «power», sier Gjert Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen doblet med 1000 og 2000 meter på Bislett:

Invitert, men

Uka etter ønsker arrangøren av «Folksam Grand Prix» at «Team Ingebrigtsen» kommer til Karlstad. Gjert Ingebrigtsen bekrefter at de er forespurt, men det er lite trolig at de tar turen.

– Vi får gjort så forferdelig lite med situasjonen. Vi skjønte tidlig at vi ikke kan stille oss i en situasjon der vi må forholde oss til en masse spørsmål om hvordan og hva. Det ville slite oss ut. Jeg regner med at sportssjefen i friidrettsforbundet gir oss beskjed om det åpnes opp (for konkurransedeltagelse i utlandet), svarer Gjert Ingebrigtsen.

Sverige-arrangør har norsk ønskeliste Stevnesjef Johan Engberg i IF Göta Karlstad har en lang ønskeliste over norske utøvere - med de beste på toppen - til friidrettsstevnet på Tingvalla i Karlstad onsdag 8. juli. Han håper blant annet at «noen» av brødrene Ingebrigtsen vil løpe 800 meter mot Sveriges bestemann, Andreas Kramer. Han regner med at Marcus Thomsen (kule), som bor i Sverige, kommer, at diskoskasterne Ola Stunes Isene og Svein Martin Skagestad vil være på plass, i tillegg til Hedda Hynne på 800 meter. Spydkaster Sigrid Borge, som trenes av Andreas Thorkildsen, har betinget av gjeldende restriksjoner sagt ja til å delta på Tingvalla. Disse vil få innvilget betinget arbeids- og reisetillatelse som landslagsutøvere. Med nye corona-regler neste uke, håper han at at blant andre Line Kloster (200/400 hekk) og Vladimir Vukicevic også gis anledning til å starte i stevnet som vil ha form av en sammenlagt syv- og 10-landskamp «Norge, Sverige og resten av verden». Stevnet sendes direkte på Svt2. Johan Engberg opplyser at NRK «har vist interesse», avhengig av norske utøveres deltagelse. Svenskene som deltok i «Impossible Games» slapp å gå i karantene da de kom tilbake til Sverige fra Oslo for to uker siden. Det bekrefter Team Ingebrigtsens svenske agent Daniel Wessfeldt, som var i Oslo i to dager i forbindelse med stevnet på Bislett. Vis mer

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik forteller at han tirsdag henvendte seg til Helsedirektoratet med spørsmål om utøvere som har idretten som jobb, kan anses som profesjonelle yrkesutøvere - og dermed kunne dra «på arbeidsreise» i utlandet.

Svaret var «ja», vel å merke med et forbehold: De må være i karantene på fritiden.

I praksis innebærer det at for eksempel Jakob Ingebrigtsen kan dra til Karlstad, sjekke inn på sitt hotell, forlate det for å trene og konkurrere - og dra tilbake til Norge. Der må han gå i karantene i 10 dager, med tillatelse til forlate den for å gå på jobb - altså begrenset til treningsøktene.

– Det er ingen stor forskjell og gjør ikke saken lettere, sier Slokvik om svaret.

Monaco-drøm

Gjert Ingebrigtsen «håper og tror» reglene kan endre seg i løpet av sommeren, slik at «Team Ingebrigtsen» kan stille til start i Monaco 14. august og Stockholms Diamond League-stevne 23. august.

– For meg som coach er det en utfordring å motivere dem til å være bevisste på sine mål. Vi må endre fokus, trene og sette oss mål som er virtuelle. Jeg er veldig «på» for å bidra til at guttene ikke oppfatter det som håpløst, sier Gjert Ingebrigtsen.

Ps! Karsten Warholm vil ikke delta i «Boysen Memorial» på Bislett og er ikke aktuell for stevnet i Karlstad. Ifølge Ståle Jan Frøynes, som tar hånd om Warholms stevnedeltagelser, er han inne i en ny treningsperiode og vil i henhold til «grovplanen» ikke konkurrere før i august.

Publisert: 26.06.20 kl. 19:58 Oppdatert: 26.06.20 kl. 20:15

