Her er hele programmet for friidretts-VM i Doha

Lurer du på når du kan se Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene kjempe om VM-gull? Her får du full oversikt over hva som skjer under VM i Doha fra 27. september til 6. oktober.

Friidretts-VM arrangeres i Doha, Qatar og mesterskapet består av hele 24 øvelser for menn og 24 øvelser for kvinner.

Høydepunkter sett med norske øyne er blant annet Karsten Warholm på 400 meter hekk (finale mandag 30. september), alle Ingebrigtsen-brødrene på 5000 meter (mandag 30. september) og Jakob og Filip Ingebrigtsen på 1500 meter (søndag 6. oktober).

Norges VM-tropp Karsten Warholm (400 meter hekk)

Jakob Ingebrigtsen (1500 meter, 5000 meter)

Filip Ingebrigtsen (1500 meter, 5000 meter)

Henrik Ingebrigtsen (5000 meter)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 meter hinder, 5000 meter)

Amalie Iuel (400 meter hekk)

Hedda Hynne (800 meter)

Sondre Guttormsen (stav)

Ola Stunes Isene (diskos)

Sondre Nordstad Moen (10 000 meter)

Beatrice Nedberge Llano (slegge)

Eivind Henriksen (slegge)

Martin Roe (tikamp)

Weldu Negash Gebretsadik (maraton)

Håvard Haukenes (50 km kappgang)

Sigrid Borge (spyd)

Tom Erling Kårbø (3000 meter hinder) PS: Troppen kan utvides om flere utøvere klarer VM-kravene.

Her er fullstendig oversikt over alle øvelsene:

Fredag 27. september - Dag 1

15:30 - Menn - Lengde – Kvalifisering

15:35 - Menn - 100 meter - Innledende runde

15:40 - Kvinner - Sleggekast - Kvalifisering Gruppe A

16:10 - Kvinner - 800 meter – Heats

16:30 - Kvinner - Stavsprang – Kvalifisering

17:05 - Menn - 100 meter – Heats

17:10 - Kvinner - Sleggekast - Kvalifisering Gruppe B

17:40 - Kvinner - Høyde – Kvalifisering

18:00 - Kvinner - 3000 meter hinder – Heats

18:25 - Menn - Tresteg – Kvalifisering

18:55 - Menn - 5000 meter – Heats

19:30 - Menn - 400 meter hinder – Heats

22:59 - Kvinner - Marathon – Finale

Lørdag 28. september - Dag 2

15:15 - Menn - Diskos - Kvalifisering Gruppe A

15:30 - Kvinner - 100 meter - Heats

16:05 - Menn - 800 meter - Heats

16:30 - Menn - Stavsprang - Kvalifisering

16:45 - Menn - Diskos - Kvalifisering Gruppe B

17:05 - Menn - 400 meter hinder - Semifinale

17:45 - Menn - 100 meter - Semifinale

18:15 - Kvinner - 800 meter - Semifinale

18:25 - Kvinner - Sleggekast - Finale

19:00 - X - 4x400 meter Stafett - Heats

19:40 - Menn - Lengde - Finale

20:10 - Kvinner - 10,000 meter - Finale

21:15 - Menn - 100 meter - Finale

22:30 - Menn - 50 km Kappgang - Finale

22:30 - Kvinner - 50 km Kappgang - Finale

Søndag 29. september - Dag 3

19:05 - Menn - 200 meter - Heats

19:40 - Kvinner - Stavsprang - Finale

20:20 - Kvinner - 100 meter - Semifinale

20:45 - Menn - Tresteg - Finale

20:55 - Menn - 800 meter - Semifinale

21:35 - X - 4x400 meter Stafett - Finale

22:20 - Kvinner - 100 meter - Finale

22:30 - Kvinner - 20 km Kappgang - Finale

Mandag 30. september - Dag 4

15:30 - Kvinner - Spydkast - Kvalifisering Gruppe A

16:05 - Kvinner - 200 meter - Heats

17:00 - Kvinner - Spydkast - Kvalifisering Gruppe B

17:20 - Kvinner - 400 meter - Heats

19:05 - Menn - 110 meter hinder - Heats

19:30 - Kvinner - Høyde - Finale

19:50 - Menn - 200 meter - Semifinale

20:20 - Menn - 5000 meter - Finale

20:25 - Menn - Diskos - Finale

20:50 - Kvinner - 3000 meter hinder - Finale

21:10 - Kvinner - 800 meter - Finale

21:40 - Menn - 400 meter hinder - Finale

Tirsdag 1. oktober - Dag 5

15:30 - Menn - Sleggekast - Kvalifisering Gruppe A

15:35 - Menn - 400 meter - Heats

15:50 - Menn - Høyde - Kvalifisering

16:30 - Kvinner - 400 meter hinder - Heats

17:00 - Menn - Sleggekast - Kvalifisering Gruppe B

17:15 - Menn - 3000 meter hinder - Heats

19:05 - Menn - Stavsprang - Finale

19:50 - Kvinner - 400 meter - Semi-Finale

20:20 - Kvinner - Spydkast - Finale

20:35 - Kvinner - 200 meter - Semi-Finale

21:10 - Menn - 800 meter - Finale

21:40 - Menn - 200 meter - Finale

Onsdag 2. oktober - Dag 6

15:35 - Menn - 100 meter - Tikamp

15:45 - Kvinner - Kulestøt - Kvalifisering

16:05 - Kvinner - 100 meter hinder - Sjukamp

16:30 - Menn - Lengde - Tikamp

16:35 - Kvinner - 1500 meter - Heats

17:00 - Kvinner - Diskos - Kvalifisering Gruppe A

17:15 - Kvinner - Høyde - Sjukamp

17:25 - Kvinner - 5000 meter - Heats

17:50 - Menn - Kulestøt - Tikamp

18:25 - Kvinner - Diskos - Kvalifisering Gruppe B

19:05 - Menn - 110 meter hinder - Semifinale

19:30 - Kvinner - Kulestøt - Sjukamp

19:35 - Menn - 400 meter - Semifinale

19:40 - Menn - Høyde - Tikamp

20:05 - Kvinner - 400 meter hinder - Semifinale

20:40 - Menn - Sleggekast - Finale

20:50 - Kvinner - 200 meter - Sjukamp

21:35 - Kvinner - 200 meter - Finale

21:55 - Menn - 110 meter hinder - Finale

22:15 - Menn - 400 meter - Tikamp

Torsdag 3. oktober - Dag 7

Fredag 4. oktober - Dag 8

19:10 - Menn - 1500 meter - Semifinale

19:15 - Menn - Høyde - Finale

19:40 - Kvinner - 4x100 meter Stafett - Heats

20:00 - Kvinner - Diskos - Finale

20:05 - Menn - 4x100 meter Stafett - Heats

20:30 - Kvinner - 400 meter hinder - Finale

20:45 - Menn - 3000 meter hinder - Finale

21:20 - Menn - 400 meter - Finale

22:30 - Menn - 20 km Kappgang - Finale

Lørdag 5. oktober - Dag 9

15:30 - Menn - Spydkast - Kvalifisering Gruppe A

16:15 - Kvinner - 100 meter hinder - Heats

16:50 - Kvinner - Lengde - Kvalifisering

17:00 - Menn - Spydkast - Kvalifisering Gruppe B

18:55 - Kvinner - 4x400 meter Stafett - Heats

19:05 - Menn - Kulestøt - Finale

19:25 - Menn - 4x400 meter Stafett - Heats

19:35 - Kvinner - Tresteg - Finale

19:55 - Kvinner - 1500 meter - Finale

20:25 - Kvinner - 5000 meter - Finale

21:05 - Kvinner - 4x100 meter Stafett - Finale

21:15 - Menn - 4x100 meter Stafett - Finale

22:59 - Menn - Marathon - Finale

Søndag 6. oktober - Dag 10

18:05 - Kvinner - 100 meter hinder - Semifinale

18:15 - Kvinner - Lengde - Finale

18:40 - Menn - 1500 meter - Finale

18:55 - Menn - Spydkast - Finale

19:00 - Menn - 10,000 meter - Finale

19:50 - Kvinner - 100 meter hinder - Finale

20:15 - Kvinner - 4x400 meter Stafett - Finale

20:30 - Menn - 4x400 meter Stafett - Finale

