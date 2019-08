UENIG: Gjert Ingebrigtsen under pressetreff i St. Moritz. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen langer ut mot Olympiatoppens klimarom-svar: – Usaklig og kunnskapsløs

Debatten mellom Olympiatoppen (OLT) og familien Ingebrigtsen rundt høydehus og klimarom eskalerer. Gjert Ingebrigtsen lar seg ikke imponere over begrunnelsen av hvorfor høydehus er forbudt, mens klimarom er tillatt i Norge.

Faren og treneren i Team Ingebrigtsen – Gjert Ingebrigtsen – uttalte denne uken til Aftenposten at forbudet mot høydehus er tøvete, og at Olympiatoppens nye klimarom med kunstig klima er dobbeltmoralsk.

Lørdag kom Olymipatoppen med et svar på sin Facebook-side.

«For Olympiatoppen er bruk av varmerom en del av vårt etiske ansvar og vår forpliktelse overfor utøverne», er noe av det som står i innlegget.

Olympiatoppen skriver at helse er en del av idrettens grunnverdier – og gjentar flere ganger at de har et etisk ansvar.

«Vi har også et etisk ansvar for å gi utøverne muligheten til å forberede seg på å prestere best mulig i ekstreme forhold. Konkurranseforberedelser er en av Olympiatoppens tre kjerneoppgaver».

Olympiatoppen melder at mange av konkurrentene bruker dette på samme måte, og at bruken er i tråd med internasjonale råd.

«P.S. Høydehus er noe annet, og handler om regulering av oksygen-nivå og trykk på innåndingsluften. Det er dette som et beskrevet i idrettstingets vedtak om det særnorske forbudet».

Det har fått far og trener til Henrik, Filip og Jakob til å reagere. I sitt svar på Facebook-posten skriver Gjert Ingebrigtsen:

«Med all mulig respekt; denne kommentaren er både usaklig og kunnskapsløs. Denne saken må vi kunne diskutere saklig og kunnskapsbasert. OLTs oppgave er å bidra til å maksimalisere norske utøveres mulighet til å prestere på høyest mulig nivå, ikke forfekte meningsløse norske særregler.»

Suksesstreneren ser heller ikke ut til å være veldig imponert over at Olympiatoppen peker på det etiske ansvaret overfor utøverne.

«Vi i Team Ingebrigtsen anser oss å ha en etisk og moralsk standard minst på høyde med OLT og andre innen idrettens ledelse. Vi finner oss derfor ikke i å bli ansett å ha en lavere terskel etisk eller moralsk enn det offisielle idretts-Norge. Vi er villig til å ta denne diskusjonen hvor som helst og med hvem som helst.»

Jakob Ingebrigtsen har likt farens kommentar, og selv lagt igjen denne ironiske meldingen i kommentarfeltet:

«Haha. P.S. Morsomt innlegg, stå på videre med det gode arbeidet!»

Også løpersønnen Filip og 800 meter-løper Thomas Roth har likt kommentaren til Gjert, mens langdistanseløper Sondre Nordstad Moen har trykket tommel opp på Jakobs kommentar.

Suksesstreneren har fått støtte fra VG-kommentator Leif Welhaven, som mener at NIF settes i sjakk av superfamilien.

Disse varmerommene skal brukes blant annet i forberedelse til høstens VM i Doha og neste års OL og Paralympics i Tokyo neste sommer, hvor det er ventet ekstreme temperaturer og svært høy luftfuktighet.

