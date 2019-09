Norsk VM-håp disket - vurderte boikott tett inntil start

DOHA (VG) Håvard Haukenes (29) avslører at flere utøvere diskuterte boikott av 50-kilometeren i kappgang i timene før VM-starten.

Medaljehåpet fra Bergen endte opp med og bli disket etter å ha gått i underkant av 40 av de 50 kilometerne. Da fikk han sin fjerde advarsel, og VM var over.

– Jeg fikk melding fra (Yohann) Diniz før start der han ønsket at folk skulle samle seg om en boikott på grunn av varmen og luftfuktigheten. Vi kunne ha kjørt inne på stadion, men det ville ha blitt veldig «sykt» med over 100 runder der. Dette blir bare snakk, men jeg hadde lyst til å kjøre ute. Det er likt for alle, og det er god trening foran OL i Tokyo, sier Haukenes til norske medier i Doha natt til søndag.

På spørsmål fra VG om det var helsefarlig, sier han:

– Det er kanskje ikke helt forsvarlig. Det kan diskuteres. Det var samme temperatur i Rio-OL, men luftfuktigheten var ikke like ille. Jeg hadde et veldig bra team rundt meg, og de gjorde alt riktig. Vi fulgte planen, og innsatsen var upåklagelig. Dette tar jeg på min kappe, sier kappgjengeren.

FERDIG: Håvard Haukens etter at han ble disket i 50-kilometeren i Doha. Foto: Lise Åserud

Flere har på forhånd uttalt seg kritisk om at maraton og kappgang blir arrangert i ekstremvarmen i Doha. En rekke utøvere fikk problemer i nattens konkurranse, og enkelte så ut som de ikke visste hvor de var.

Japanske Yusuke Suzuki taklet varmen best. Han ledet fra start til mål.

