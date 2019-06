PÅ HJEMMEBANE: Jakob Ingebrigtsen på plass i Oslo før torsdagens Bislett-stevne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen mener skolen har ødelagt mye

BJØRVIKA (VG) For første gang i karrieren er Jakob Ingebrigtsen (18) oppe på brødrenes treningsnivå. Derfor er pappa Gjert glad for at skolen endelig er historie.

– Sånn jeg ser det nå, har skolen ødelagt mye uten at jeg får så mye igjen for det, sier Jakob Ingebrigtsen, som akkurat har avsluttet videregående skole.

VG møter Ingebrigtsen-brødrene på Thon Hotel Opera før torsdagens Bislett Games, der Henrik går for norgesrekord på 3000 meter, mens Filip og Jakob skal ut på den avsluttende drømmemila.

– Bare å surfe

For første gang har trekløveret fra Sandnes samme treningsbelastning. Jakob har tatt steget opp på brødrenes nivå, og har i vinter løpt rundt 170 kilometer i uken. I fjor lå han aldri over 160 kilometer.

– Første gang i sitt liv er han der brødrene er. Det tar lang tid å komme seg opp dit. De løper mye, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om det er utfordrende, svarer han «samtidig med skole, så».

– Når han er ferdig med skolen, så er det bare å surfe gjennom, smiler den karismatiske treneren, som «klikket» på sønnen i Stockholm for et par uker siden:

– Det er ikke bare, bare. Men jeg vet at jeg har tatt nye steg, som mest sannsynlig fører til nye steg på løpebanen, vurderer Jakob selv.

Han smisket ikke akkurat med lærerstanden under pressekonferansen noen minutter tidligere. Han har lagt bak seg videregående utdanning, og 18-åringen var glad han «var ferdig for alltid». Det «føltes fantastisk». Og han så bare frem til etter sommer da han ikke skulle tilbake på skolebenken.

– Nå er jeg hundre prosent utøver, og det føles fantastisk, beskriver Ingebrigtsen, som ikke blir kvitt den mest krevende læremesteren, trener og pappa Gjert:

– Friidrettsmessig har jeg tapt ganske mye på det. Men nå i ettertid kan jeg si at jeg er glad for å være ferdig, selv om jeg er overbevist om at jeg aldri får bruk for noe. Men man vet jo aldri. Det kan være at det skjer noe som gjør at jeg må bruke utdannelsen min.

– Kanskje du får en bra jobb etter karrieren?

– Jeg kan jo bli ekspertkommentator eller noe sånt, kan jeg ikke det?

18-åringen mener økningen i treningsmengde kommer naturlig og at det derfor ikke koster særlig krefter. Når han opplever fremgang, registrerer han også at restitusjonen fungerer bedre.

– Det har gått veldig bra. Jeg har tatt nye steg i trening og mengde, som igjen har ført til bedre resultater i trening og forhåpentligvis i konkurranser fremover, sier han.

Publisert: 11.06.19 kl. 19:14