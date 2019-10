Grøvdal brøt 5000-meteren: – Har ikke noe i en finale å gjøre

OSLO/DOHA (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) brøt forsøksheatet på 5000 meter under VM i Doha onsdag kveld. Nå vraker hun satsingen på 3000 meter hinder inn mot OL neste sommer.

– Jeg beklager at jeg bryter et VM-løp. Det er ikke noe jeg liker å gjøre, Men jeg har ikke noe i en finale å gjøre, sa Bjerkeli Grøvdal til NRK kort tid etter løpet.

Like etter 3200 meter jogget Bjerkeli Grøvdal ut av banen og brøt forsøksheatet på 5000 meter.

– Det føles selvfølgelig ikke bra å bryte, men jeg kjenner at jeg ikke skal la dette gå inn på meg. Jeg har to løp her som ikke stemte og jeg hadde en følelse at det ikke var bra. Kroppen fungerer ikke helt. Det har vært litt stang ut i VM. Det er en litt rar følelse jeg har i kroppen. Det føltes ut som at dette var det eneste å gjøre i dag, sa hun.

Grøvdal sier til kanalen at det har «slitsomme dager» etter finalen på 3000 meter hinder.

– Følelsen i hinderfinalen bekymret meg. Jeg kjente ikke igjen min egen kropp, sier 29-åringen.

Grøvdal ble nummer 13 i finalen på 3000 meter hinder. Dette sa hun til VG etter løpet:

Den norske 29-åringen løp i det første av to forsøksheat på distansen i Doha. Hun hang godt med hovedfeltet helt til hun plutselig jogget ut av banen og brøt.

– Det er veldig sjelden at noen bryter før de er blitt løpt fra. Her var Karoline i feltet. Det er kjedelig. Det er tydelig det er noe som ikke fungerer, kommenterte Jann Post på NRKs direktesending.

I intervjuet med NRK etter målgang fortalte hun at nå skulle hun ta seg en ferie, begynne på nytt igjen og deretter tenke på OL.

I intervjuer gjorde hun det også klart at hun vraker satsingen på 3000 meter hinder inn mot OL i Tokyo sommeren 2020. Hun skal satse på distansene 5000 og 10.000 meter i

Grøvdal nådde VM-finalen på 5000 meter under VM i London for to år siden, men måtte bryte også den gang.

BRØT: Karoline Bjerkeli Grøvdal jogget ut av banen like etter 3200 meter i forsøksheatet på 5000 meter i Doha. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

