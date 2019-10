Grøvdal brøt 5000-meteren: – Føles forferdelig å bryte

OSLO/DOHA (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) brøt forsøksheatet på 5000 meter under VM i Doha onsdag kveld. Nå vraker hun satsingen på 3000 meter hinder inn mot OL neste sommer.

– Det føles forferdelig å bryte. Det er noe du ikke skal gjøre. Men det er kun jeg som kjenner kroppen min. Det er noe som stemmer, og da føles det å være det eneste riktige å gjøre, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til VG i pressesonen.

Hun tilføyer at hun visste at det var en risiko for at hun kunne oppleve «samme dritten» som på 3000 meter hinder som hun innledet mesterskapet med, der hun endte som nummer 13 i finalen - og var svært skuffet.

Hun avkrefter at hun og trener Ståle Jan Frøynes på forhånd skal ha diskutert og vurdert om hun eventuelt burde bryte kveldens løp. Da hun gjorde det 1850 meter før mål, med heatfeltets fjerde beste årsbeste og personlige beste, var det ene og alene hennes egen avgjørelse.

Nå vil hun hjem til Norge så fort som mulig, «helst i morgen».

– Jeg gleder meg til å få ferie og koble av, sier hun.

Karoline Bjerkeli Grøvdal sier at hun må finne ut hva som eventuelt feiler henne. På spørsmål om hun har vært gjennom en medisinsk sjekk her, svarer hun nei. Hun spekulerer selv i at én økt utendørs etter ankomsten til Doha kan ha noe å gjøre med at kroppen hennes har vært i ulage. Før hun dro til VM gjennomførte hun sin beste såkalte terskeltest noen gang.

– Og når jeg har gode terskeltester, pleier jeg å være i veldig god form, sier hun.

– Kan det ha noe med luften her å gjøre. Den føles tykk?

– Nei, det tror jeg ikke, og det er likt for alle, svarer hun.

Karoline Bjerkeli Grøvdal ble syk rett før EM i Berlin i fjor. Da endte hun som gullfavoritt på tredjeplass, etter inn til det siste å ha vurdert om hun orket å stille til start. For to år siden brøt hun VM-finalen på 5000 meter i London, på grunn av sykdom. I Rio-OL var hun Norges beste friidrettsutøver etter topp 10-resultater på 5000 og 10.000-meter.









– Det er veldig sjelden at noen bryter før de er blitt løpt fra. Her var Karoline i feltet. Det er kjedelig. Det er tydelig det er noe som ikke fungerer, kommenterte Jann Post på NRKs direktesending.

Med tanke på OL i Tokyo i juli neste år vil hun satse på de to lengste distansene, slik hun gjorde i Rio de Janeiro for tre år siden.

Grøvdal ble nummer 13 i finalen på 3000 meter hinder. Dette sa hun til VG etter løpet:

