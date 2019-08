49 DAGER IGJEN: Friidretts-VM i Doha starter 27. september. Her kommer Jakob Ingebrigtsen pressetreffet foran lag-EM i Sandnes fredag til søndag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen: VM-dobbel kan ødelegge favorittdistansen

SANDNES (VG) Dobbelt europamester Jakob Ingebrigtsen (18) innrømmer at han risikerer å spolere gullsjansen på favorittdistansen 1500 meter ved også å satse på 5000 meter i VM om snaut to måneder.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

5000-finale mandag – 1500-kvalifiseringsheat torsdag Innledende heat på 5000 meter starter klokken 18.55 norsk tid fredag 27. september. Finalen på 5000 meter går klokken 19.20 mandag 30. september. 1500 meter innledende heat starter klokken 21.00 norsk tid torsdag 3. oktober. Semifinalene starter klokken 19.10 fredag 4. oktober. Finalen på 1500 meter starter søndag 6. oktober – siste VM-dag – klokken 18.40. Vis mer

– Hvis det er seks dager mellom løpene, er det ingen grunn til å tro at jeg ikke vil være bra på begge. Men i utgangspunktet er jeg redd for å gå tom for krutt, svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål om risikoen forbundet med å stille til start på 5000 meter og 1500 meter i Qatar-VM.

Han vant gullmedaljen på begge distansene i EM i Berlin i august i fjor. Da var imidlertid løpsprogrammet omvendt – med 1500-meteren før 5000-meteren – av hva det vil være i Persiabukta 27. september til 6. oktober. I VM må han i tillegg løpe kvalifiseringsheat på den lengste distansen. Det vil eventuelt innebære fem løp i løpet av 10 dager i svært varme Doha.

les også Nå skal gullfarten skapes: – Langt unna toppform

Storebror Filip (26), som ble europamester på 1500 meter for tre år siden og vant VM-bronsemedaljen på distansen i London 2017, vil også gjerne satse på en VM-dobbel. Til VG sier han at han får «hjertebank» bare ved tanken på å skulle gjøre det, selv om han i likhet med lillebror er på det rene med risikoen han løper.

Løper hver sin distanse i lag-EM Norge arrangerer lag-EM nivå to på hjemmebane i Sandnes – brødrene Ingebrigtsens hjemsted – fra fredag til lørdag. Beste nasjon rykker opp til den øverste divisjonen i lag-EM. Karsten Warholm skulle opprinnelig ha løpt 400 meter flatt, men pådro seg en akutt magesykdom onsdag og står over mesterskapet. Filip Ingebrigtsen løper 5000 meter lørdag ettermiddag, Jakob Ingebrigtsen 1500 meter lørdag ettermiddag og Henrik Ingebrigtsen 3000 meter søndag ettermiddag. Vis mer

– Det trigger meg veldig, å virkelig strekke strikken så langt det går. Det ligger en ekstrem motivasjon i det. Jeg har tatt (VM) medalje på 1500 meter, og det var gøy, det. Men nå har jeg gjort det, sier Filip Ingebrigtsen.

Han sier også – med tanke på bare å satse på 1500 meter – at det har noe med å «safe» på et kort som ikke er så «safe». Mye kan skje. Hvis «vi» har noe å hente på begge distansene, er det «dumt å gi fra seg muligheten» på 5000 meter – for så å falle i forsøksheatet på 1500 meter.

Eldstebror sliter med skade:

– Og så er det bare gøy å løpe. Men det kommer litt an på hvordan kropp og hode er når det nærmer seg VM. Selv om man vil, er det ikke sikkert kroppen vil, tilføyer Filip Ingebrigtsen.

les også Gjert Ingebrigtsen: Vurderer å si opp jobben og bare være trener

Pappa Gjert ser det på samme vis; han vil la guttene bestemme – men avgjørelsen om hvor vidt det faktisk vil skje, vil ikke bli tatt før tett opp mot fristen for påmelding 26. september.

– Opplegget er slik at det er mulig å løpe begge. Det er lang tid imellom. Jeg har stilt opp på «alt» i mange mesterskap tidligere. Det er ikke uten grunn, og jeg har fått bekreftet at jeg tåler ekstremt mye, sier Jakob Ingebrigtsen til VG under pressetreffet foran lag-EM på hjemmebane i Sandnes – der han skal løpe 1500 meter lørdag.

les også Filip med NM-gull – og mer «Team Ingebrigtsen» i oktober

Konfrontert med at han etter Diamond League-stevnet på Bislett 13. juni sa at han ikke skulle løpe 5000 meter i konkurranse før VM – men likevel gjorde det og satte norsk rekord i London 20. juli – svarer han at det da ikke var planen.

– Hva taler mot å gå for to distanser i VM?

– Jeg er skeptisk hvis 5000-meteren vil få noen som helst påvirkning på 1500-meteren, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Han sier at han «har gjort det før», med god uttelling: I fjor løp han 5000 meter «alt jeg kunne» fem dager før 1500 meter i Monaco, som han løp på 3.31.

– Det fungerte jævlig bra, påpeker han.

les også Sint Gjert måtte bremse Jakob på trening: – En nevrotisk type

VG lurer på hvordan han kan vite hvordan 5000-meteren i VM kan «påvirke» 1500-meteren, før han har løpt 1500-meteren. Svaret er at det kan han ikke vite. Det han vet, er at han kommer til å være i sitt livs form – fordi det er VM – og da vil han være «sharp» på 5000-meteren.

– Da er det den som gjelder, selv om jeg setter 1500-meteren høyere enn 5000-meteren. Da er jeg villig til å gå veldig langt, som kan være farlig for 1500-meteren senere – selv om den betyr mer før, og senere, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

– Det er sikkert litt vanskelig (å forstå), men slik er det, tilføyer han overfor VG.

På spørsmål om han risikerer å drite seg ut, som er hans egne ord, på 1500, svarer han ja.

Publisert: 09.08.19 kl. 13:56