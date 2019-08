VIL VÆRE TÅLMODIG: Amalie Iuel møter VG i forbindelse med et rekrutteringsprosjekt på friidrettsbanen ved Norges idrettshøgskole på Sognsvann. Foto: Cicilie S. Andersen

Iuel føler seg sterkere og bedre mentalt: – Jeg har så vidt begynt

SOGNSVANN (VG) Midtveis i 20-årene venter Amalie Iuel (25) fortsatt på et skikkelig gjennombrudd. Hun er villig til å jobbe systematisk i mange år for å komme dit hun ønsker.

– Jeg tenker at jeg så vidt har begynt karrieren, forteller 25-åringen når hun møter VG i forbindelse med et rekrutteringsprosjekt for barn ved Norges idrettshøgskole i Oslo.

En drøy måned før VM i Qatar føler hun seg bra. «Mer gjennomtrent og sterkere, både fysisk og psykisk», er hennes egne ord etter halvannen sesong hos trener Leif Olav Alnes i «Team Warholm».

Vil «kjøre på»

Karrieren går riktig vei, og hun kan krysse av for norsk rekord (55,15) i sommer, men fremgangen skulle helst vært større. Avstanden til den ypperste verdenstoppen er ikke blitt mindre etter Dalilah Muhammeds juli-ferske verdensrekord på 52,20.

– Jeg føler jeg har mer inne. Det er mye jeg ikke har fått ut, så noe må gjøres. Men jeg føler også at jeg har blitt mer stabil og at jeg har hatt mange gode løp. Jeg håper gjennombruddet kommer ganske snart, sier Norges VM-håp på 400 meter hekk.

At treningskompis Karsten Warholm herjer i en alder av 23 år, stresser ikke mer rutinerte Amalie Iuel. 25-åringen trekker selv frem at EM-finalen i fjor hadde en snittalder på godt over 30 år.

– Så lenge idrettsgleden er der, og det virkelig er noe man brenner for, så tenker jeg «go for it». Så lenge det går rundt, kan man bare kjøre på, sier Iuel om egen karriereplan.

HENGER PÅ GJERDET: Amalie Iuel under intervjuet med VG i forrige uke. Foto: Cicilie S. Andersen

Hun snakker om «det ene sekundet» hun prøver å kvitte seg med. En del handler om å få mer erfaring, noe handler om å få det til i konkurranser, litt handler om pirk og detaljer, og så har man de tingene hun ikke helt klarer å identifisere.

– Er det å knekke konkurransekoden der du har mest å hente?

– Ja, jeg vet ikke helt hva det er. Jeg vet ikke hva fasiten er for at jeg skal løfte meg, men jeg vet hvor mye jeg må løfte meg for å herje blant toppen, sier hun og unnlater å kalle det et problem.

– Jeg føler ikke at det er en sperre der. Jeg føler bare at jeg ikke har fått til det perfekte løpet ennå.

Den dansk-norske hekkeløperen er med på at det er en tålmodighetstest. At hun må være tålmodig og tørre og tenke at hun gjør de riktige tingene, og at mer fremgang vil komme.

Selv siterer hun trener Leif Olav Alnes-læresetningen «TVK»: «Jeg tør, jeg vil og jeg kan».

– Hva er du best på? «T», «V» eller «K»?

– Jeg tror det folk flest sliter med er å tørre det. Det er mange som tør helt til de står på streken og faktisk skal gjøre det. Det er noe mange sliter med, og det gjør jeg sikkert selv også. Men det handler bare om å gå for det.

Publisert: 22.08.19 kl. 11:29