EM-HÅP: Hedda Hynne i aksjon på 800 meter under Bislett games i juni. Foto: NTB Scanpix

Hedda Hynne trakk seg fra 800-meteren - EM-drømmen knust

Publisert: 07.08.18 11:24 Oppdatert: 07.08.18 12:51

BERLIN (VG) Hedda Hynne trakk seg fra 800-meterkvalifiseringen. Dermed er EM-drømmen over.

Hedda Hynne valgte å stå over kvalifiseringen til 800-meteren i EM tirsdag, og blir derfor ikke å se i finalerundene.

28-åringen fant ut etter oppvarmingen at hun ikke var i god nok form til å hevde seg i konkurransen.

- Hedda har hatt en tung sesong og merket under oppvarmingen at kroppen overhodet ikke responderte. Med det ambisjonsnivået hun gikk inn i mesterskapet med følte hun at det ikke hadde noen hensikt å starte, opplyser Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund til VG.

Har slitt med sykdom

Da VG snakket med Hynne mandag fortalte 800 meter-løperen at hun har slitt med både allergi og sykdom denne sesongen.

– Jeg hadde først allergien, så fikk jeg en sykdom etter det, som jeg ikke fikk helt has på. Jeg har fått løpt litt mindre enn jeg gjerne skulle gjort i år.

– Jeg er veldig spent og gleder meg til å løpe, så får vi se hvor langt det rekker, sa Hynne, dagen før 800 meter-kvalifiseringen.

Like før løpet ble det likevel klart at Hynne ikke stilte til start.

Elvemo på 7. plass

Dermed ble Yngvild Elvemo eneste norske deltaker på kvinnenes 800 meterkvalifisering. Hun løp inn til 7. plass, og klarte ikke kvalifiseringen.

- Dette var noe av det bedre jeg har gjort på mange uker, men jeg hadde ingenting å bidra med mot slutten, sier Elvemo til NRK.

Hynne kom på 7. plass i EM for to år siden, dette skulle vært tredje mesterskapet hennes.

Saken oppdateres!