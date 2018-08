VINNERSKALLER: Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen er på plass i Berlin – og alle vil bli best. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsen-brødrenes skrekkscenario kan ramme dem alle

Publisert: 08.08.18 06:33 Oppdatert: 08.08.18 07:00

FRIIDRETT 2018-08-08T04:33:14Z

BERLIN (VG) Brødrene Henrik (27), Filip (25) og Jakob (17) kan alle ta EM-gull på 1500-meteren i Berlin. Deres unike konkurranseinstinkt kan i verste fall føre til at de ødelegger for hverandre.

– Vi sparer jo ikke på noe. Vi slåss om medaljene og mot hverandre i finalen. Skrekkscenarioet er at vi havner midt inni feltet 200 meter før mål og løper inn i hverandre. Så ligger det tre Ingebrigtsen-gutter på bakken, forteller Henrik Ingebrigtsen til VG.

27-åringen har gull, sølv og bronse på distansen fra tidligere EM, men på grunn av skader har medaljegrossisten bare løpt én 1500 meter på to år. Det var under Diamond League-stevnet i London 22. juli. Da klokket Henrik inn på tiden 3.35,31.

Les også: Gjert Ingebrigtsen mener norske foreldre misforstår noe ekstremt

Alt kan skje

Til sammenligning løp Filip og Jakob inn til de to raskeste tidene i Europa i Monaco dagen før, på henholdsvis 3.30,01 og 3.31,18. Men ytterligere to uker med trening og Henriks veldokumenterte vinnerskalle gjør at han ikke kan avskrives i kampen om gullet på Olympiastadion i Berlin.

Hans to største utfordrere blir trolig brødrene, med Filip som favoritt.

– I en 1500-meterfinale kan alt skje. Så lenge du kommer deg dit, er på skuddhold og føler deg grei, kan du ta medalje, formaner Henrik.

Så bekrefter Jakob at eldstebrorens skisserte skrekkscenario ikke er utenkelig.

– Vi er alle vant med å konkurrere om alt – fra tidlig alder. Det er bare sånn det er i vår familie. Alt er en konkurranse. Men sånn sett har vi en fordel når vi kommer inn i et mesterskap. Vi føler at vi har god kontroll på det som skal skje, forteller det 17 år gamle stjerneskuddet til VG.

Les også: Jakob (17) sammenlignes med Bolt: – Jeg har ofret alt

Kan bli trippelt Ingebrigtsen

Jakob ankom Berlin som et av mesterskapets største trekkplastre, som 17-åring. Det innrømmer rogalendingen er spesielt, men oppstyret gjør ham bare enda mer fokusert på å vise seg frem.

– Jeg får en mesterskapsfølelse når det er et sånt styr som dette. Nå er jeg klar til å løpe. Det er dette vi har trent for i lang tid. Nå blir det gøy å komme i gang. Hvis jeg er med når det gjelder, er det mulig å gjøre det veldig bra, forteller Jakob, som kan bli tidenes yngste gullvinner på distansen.

25 år gamle Filip utelukker på sin side ikke at det kan bli tre Ingebrigtsen-gutter først over mål i fredagens finale.

– Det er lov å håpe, men realiteten er tøff: Det er mange om beinet. Jeg vet ikke hvor realistisk det er, men vi håper på trippelt. Det håper jeg også det norske folk gjør.

PS: Ingebrigtsen-brødrene løper både 1500 meter og 5000 meter i Berlin-EM. Forsøksheatet på 1500 meter er onsdag kl. 12.05. Brødrene løper i hvert sitt heat. Finalen er fredag kl. 21.50. 5000-meterfinalen er lørdag kl. 21.00.