DOBBELT LYKKE: Jakob Ingebrigtsen feirer sin andre gullmedalje i løpet av ett døgn etter seieren på 5000 meter lørdag, foran storebror Henrik Ingebrigtsen som vant sine fjerde medalje i sitt fjerde EM på rad. Foto: Bjørn S. Delebekk

VGs EM-vurdering: Jakob får 7 på terningen

Publisert: 13.08.18 05:17

BERLIN (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) er selvsagt EM-konge med to gull i løpet av et døgn. Herrene sørget for mye norsk jubel. Men gullkandidatene Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) skuffet og Isabelle Pedersen (26) sviktet på kvinnesiden.

Dermed endte 2018-gjengen likt med mesterskapsrekorden fra 1994 for antall norske gull. I Helsinki for 24 år siden vant Norge også tre gull. Men Geir Moen (gull og sølv), Trine Hattestad (gull), Steinar Hoen (gull), Vebjørn Rodal (sølv) og Mette Bergman (bronse) sørget for seks medaljer til sammen.

På Berlins Olympiastadion i 2018 endte medaljefangsten med fem totalt – tre gullmedaljer, én sølvmedalje og én bronsemedalje – etter at gullkandidaten Isabelle Pedersen mislyktes på 100 meter hekk og medaljekandidat Sondre Nordstad Moen brøt maraton på grunn av skade i lysken og plagsomt lår.

VG tippet fire gull og totalt åtte medaljer

Hedda Hynne kom aldri til start på 800 meter og Marius Vedvik endte sist – et par runder bak teten – av dem som fullførte 10.000 meter. Disse to og en håndfull andre utøvere – blant andre Lene Retzius (22) i stav (4,20 meter i kvalik/pers og årsbeste 4,50) og Tonje Angelsen (28) i høyde (to riv på 1,81 og tre på 1,86/årsbeste 1,91) – vurderes ikke med terningkarakter for sin EM – innsats.

Jakob Ingebrigtsen (17):

6

Hva skal man si? Ennå ikke fylt 18 og vinner EM-gull på 1500 meter som om han skulle ha løpt i hundre år. Tok kommandoen og teten da det gjensto cirka to runder.

Ble litt forvirret av «en runde igjen» på runde-anvisningen ved mål, men «gled» inn til seier 4/100 foran sterkt spurtende Marcin Lewandowski – som sa dette til VG om tenåringen fra Sandnes: – Han løper ikke som en 17-åring. Han er en av de beste i verden på 1500 meter.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen og storebror Henrik var klare på at han ville være enda bedre på 5000 meter. Han var i alle fall like overlegen; fløt tilsynelatende uanfektet inn til seier etter å ha «avkrevd» en high five fra storebror Henrik underveis. Det er ingen overdrivelse å si at Olympiastadions alle tilskuere måpte av beundring.

Hvis en terning hadde hatt – tja, syv øyne: En syver.

Henrik Ingebrigtsen (27):

6

Var slett ikke langt fra å ta sin fjerde EM-medalje på rad – gull 2012, sølv 2014 og bronse 2016 – på 1500 meter. Mente at bror Filip muligens hindret ham i det: 4. plass med 3.38,50, 25/100 bak briten Jake Wightman på 3. plass – og 40/100 bak superlillebror Jakob. Var ganske sikker på at han ville være i stand til å ta medalje på 5000 meter 24 timer senere. Det gjorde han med sølv bak suverene Jakob. Et makeløst «comeback» av Henrik Ingebrigtsen etter store skadeplager og nedturer over en lang periode.

Karsten Warholm (22):

6

Norges regjerende verdensmester på 400 meter hekk syntes han trengte en ekstra EM-utfordring og gikk for en unik dobbel, 400 hekk og 400 «flatt». Taklet favorittstempelet på favorittøvelsen og senket sin norske rekord med ett hundredel til 47,64 da regjerende europamester Copello – med imponerende «pers» – presset ham frem til siste hekk.

I 400-finalen påfølgende kveld stormet han ut i kjent stil, men gikk helt tom 100 meter for tidlig. Endte sist, men skal ha for dristigheten: Dobbeltsatsingen som innebar fire harde løp på fire dager.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (28)

4

Med EM-bronse på 10.000 meter fra 2016 satset hun på gull på 3000 meter hinder denne gangen. Ville opprinnelig prøve seg på en dobbel. Men arrangøren gjorde om på programmet noen dager før start, og dermed røk medaljesjansen på 5000 meter.

«Ruskete» hals, sengeliggende og på antibiotikakur to dager før kvalifiseringen (fredag). Tok den som «gjennomkjøring» (9,34). Grøvdal skuffet med 9.24,46 og 3. plass - beskrev det som bittersøtt - et godt stykke bak hjemmefavoritten Gesa Felicitas Krause som overraskende spurtet forbi sveitsiske Fabienne Schlumpf (9.22,29) til gull på 9.19,80.

Filip Ingebrigtsen (25)

5

Falt etter 800 meter i innledende heat, men sikret finaleplass med fantastiske 3.40 på 1500 meter. Ekspertene mente at ingen kunne true den regjerende mesteren – og VM-bronsevinneren – fra å ta sitt andre EM-gull på rad. Men bristen i ribbenet som han pådro seg i innledende heat, medførte at han – uten å få puste skikkelig – var sjanseløs i finalen: 12. plass. Var uten skyld i fallet. Hadde rett og slett veldig uflaks. Slo ryggen mot listen, og det ville være urettferdig å gi terningtrekk for det.

Eyvind Henriksen (27)

5

Imponerte virkelig i sleggefinalen. To personlige rekorder. Mer kan man vel egentlig ikke kreve, med andre ord en sterk femmer (5+). Havnet med 76,86 meter på 5. plass bak «The usual suspects»:

To fra Polen (80,12 og 78,69), en fra Ungarn (77,36) og en hviterusser (77,02).

Håvard Haukenes (28)

5

Lå lenge i god posisjon til å ta medalje på 50 kilometer kappgang. Sprakk mot slutten og måtte støttes inn i førstehjelpsteltet etter målpassering og tok fjerdeplassen. Slet med skader tidligere i år, kvittet seg med sin mangeårige trener og hadde ikke fullført en 50 kilometer på veldig lenge før mannjevningen under en stekende sol i Berlins sentrumsgater. Droppet 20-kilometeren.

Martin Roe (26)

4

Lå på 3. plass halvveis i 10-kampen etter en sterk åpning i blant annet høyde. Startet dag to med en nedtur på 110 meter hekk: Svakere (15,31) enn personlig rekord (15,14) fra da han satte den norske rekorden (8228 poeng) tidligere i år. 6. plass etter sterke 4,80 meter i stav (tangering pers). Oppe på 5. plass etter 64,53 i spyd (66,64 da han satte norsk rekord) – og endte på 6. plass (8131 poeng) etter avsluttende 14. plass med 4.41,40 (pers 4.40,97) på 1500 meter.

Sigrid Borge (22)

4

Innfridde under press og klarte 59,55 meter i sitt tredje og siste kast i kvalifiseringen: Tiende best av 12 som gikk til spydfinalen, der hun ikke fikk det til å klaffe. Beste kast 59,60 i andre omgang holdt til 8. plass etter tre omganger og finalen i finalen – men da ble det tre ganger dødt. Tysklands Christin Hussong vant med 67,90. Sigrid Borge var «bare» to meter bak bronsemedaljevinner Liveta Jasiunaite (61,59).

Sondre Guttormsen (19)

5

Forbedret sin personlige rekord og årsbeste med én centimeter (Bubka-style) til 5,61 meter (norsk juniorrekord) i første forsøk i kvalifiseringen i stav. Det var nest dårligste «pers» blant 12 finalehoppere. Over åpnings-høydene 5,30 og 5,50 i første forsøk, og ny «pers» igjen med 5,65 - godt over - i andre forsøk. Norsk rekord (5,72 fra 1996) høyde 5,75 meter: Over i første og godkjent etter «dommerdiskusjon». Rev to ganger på 5,80, gikk «all in» og rett på 5,85 - og ut.

Terningen tøtsjer seks med 6. plass. Jevngamle Armand Duplantis (18) vant Sveriges første EM-gull da han «perset» med 12 centimeter og gikk over 6,05 meter, også det lekende lett, i EMs kanskje beste konkurranse (der unge Sondre virkelig fikk vist seg frem).

Line Kloster (28)

3

Fikk den tolvte og siste direkte kvalifisert-plassen i semifinalene på 400 meter hekk med 55,49 fra 1. juli. En «tellefeil» midtveis kostet henne et par tideler. Tre hundredeler bedre tid enn «Norges beste» med 55,78 og 4. plass i heatet. Sterk treer.

Amalie Iuel (24)

3

Syvende beste årsbeste i Europa med norsk rekord 55,26 sekunder på 400 meter hekk fra Bislett 7. juni og var direkte kvalifisert for semifinalene. Ikke så langt unna finale med hensyn til heatplassering (3), men over et halvt sekund fra på to beste tider etter direktekvalifiserte med 55,81.

Ga seg selv terningkast fire etter oppfordring fra VG.

Tom Erling Kårbø (29)



3

11. plass i finalen på 3000 meter hinder på 8.42,91, 13 sekunder bak personlig rekord og årsbeste. 11 sekunder bak Frankrikes Mahiedine Mekhissi-Benabbad som tok sitt femte strake EM-gull.

Ola Stunes Isene (23)

3

Kvalifiserte seg som 12. og siste mann for diskosfinalen med 62,19 (pers 63,30). Der gikk det litt mer trått. Endte på 11. plass etter serien dødt, 59,41 og 59,56 meter.

Thomas Roth (27)

3

Var tre hundredeler fra å gå til finalen på 800 meter med 1.46,60, ett tidel raskere enn i forsøket. – Det er jo bare min skyld. Men hadde jeg ikke blitt stengt inne, hadde jeg vært i finalen, uttalte Roth til NRK.

Ezinne Okparaebo (30)

2

Tok seg til semifinalen på 100 meter, der hun ble nest sist i sitt heat med 11,37 (11,44 i innledende heat). 21/100 fra finaleplass er lengre enn langt. Vil satse mot OL 2020. På bakgrunn av EM og «utviklingen» hennes etter comebacket, er hun et stykke unna å kvalifisere seg for det og VM neste år. Et halvt sekund bak årsbeste i innledende heat på 200 meter med 23,84 – 17. beste tid av 24 startende – der hun «selvsagt» tapte mye på oppløpet etter sedvanlig kvikk start.

Sondre Nordstad Moen (27)

2

Ble Europas raskeste mann i desember i fjor , men røk på sykdom i januar/februar og skader etter det. Ville først satse på 10.000 meter i EM, men byttet tilbake til maraton seks uker før mesterskapsstart. Sterkt skeptisk med hensyn til egen fysisk tilstand før start – og måtte bryte.

Weldu Negash Gebretsadik (32)

2

Fikk starttillatelse for Norge på «overtid». På bakgrunn av personlig rekord og årsbeste tid var han absolutt å regne med i tetsjiktet på maraton. Brøt i likhet med Nordstad Moen på grunn av smerter i låret ved 22 kilometer.

Isabelle Pedersen (26)

2

Mislyktes totalt i semifinalen med 13.04 og 4. plass i det første av tre heat på 100 meter hekk. Fikk totalt 14. beste tid, som sier sitt med tanke på at hun før løpet hadde femte beste tid i Europa med sin norske rekord og sesongbeste 12,72.

Vladimir Vukicevic (27)

2

Tok seg videre fra innledende heat på 110 meter hekk på «tid» med 13,67, som er 9/100 bak årsbeste og 13/100 bak personlig rekord fra 2016-EM. I semifinalen fløt det ikke for Vukicevic: 13,71, sist i heatet, 22. beste tid og nest dårligst blant dem som kom til mål. Frankrikes Pascal Martinot-Lagarde vant finalen på 13,17.

Jonathan Quarcoo (21)

2

Norges raskeste aktive mann avsluttet mesterskapet med å gå videre på tid, med 20,77 sekunder fra innledende heat på 200 meter, men ble desidert sist (22. plass) der med veldig svake 21,07 (pers 20,39/sesongbeste 20,69). I semifinalene på 100 meter ble han nummer 22 totalt med 10,45 sekunder (pers 10,22).