Warholm om «doblingen»: – Kjennes ut som en dårlig idé akkurat nå

Publisert: 07.08.18 19:49 Oppdatert: 07.08.18 20:57

FRIIDRETT 2018-08-07T17:49:09Z

BERLIN/OSLO (VG) Karsten Warholm (22) kom helt uhindret til finalen i 400 meter hekk – så lett at han fikk spart krefter inn mot resten av den tettpakkede uken.

Karsten Warholm tok en overbevisende seier i det første semifinaleheatet og vant med tiden 48.67. Det var 8/100 foran annenmann Patryk Dobek, men et stykke bak sesongbeste på 47.65, som han satt i London 21. juli.

Seieren i semifinaleheatet var imidlertid aldri truet og han kontrollerte feltet inn de siste 200 meterne. Dermed er Warholm klar for torsdagens finale i EM i Berlin.

– Jeg gikk ut hardt og visste at guttene kom til å slåss som krigere for å få den finaleplassen bak meg og det merket jeg på slutten. Men samtidig så følte jeg at jeg hadde grei kontroll, kunne slappe av og ta det fint inn. Ikke noe mer stress enn det, sier Warholm til VG.

Før finalen skal han løpe semifinale i 400 meter «flatt» onsdag og Warholm tror det blir et skikkelig bikkjeslagsmål.

– Løpet i morgen blir nok det hardeste, siden alle skal kjempe om en finaleplass og det er mange som har løpt fortere enn meg der. Det er ikke gitt at jeg står i 400-meterfinalen, sier han om «doblingen».

– Hva tenker du akkurat nå om å doble?

– Det kjennes ut som en dårlig idé akkurat nå, men jeg koser meg med det, sier sunnmøringen selvsikkert.

Litt stresset

I etterkant av den suverene semifinalen handlet det meste om hvordan Warholm best mulig skulle restituere seg til de kommende kraftprøvene.

– Er du stresset for at du ikke skal rekke å restituere deg til morgendagen? spør VG i intervjusonen.

– Ja, litt, for i morgen blir egentlig den tøffeste utfordringen for meg. Derfor har jeg litt dårlig tid, sier han.

22-åringen forklarer at han skal forsøke å slappe av, få et isbad og sørge for at kroppen føles best mulig på onsdag.

– I morgen handler det egentlig om å «tømme tanken». Jeg kjenner litt på at jeg må holde litt igjen og slappe av, men samtidig bruke mest mulig tid på å tenke på det jeg skal gjøre, forklarer Warholm.

Restituerer umiddelbart

Treneren til Warholm, Leif Olav Alnes, har insistert på at sunnmøringen skal få fred og ro til å begynne restitusjonen så snart som mulig.

– Det er viktig med tanke på at han skal gjøre det ingen andre har gjort før, forklarer friidrettsforbundets kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen, som har snakket med Alnes om temaet, overfor VG.

Onsdag skal Warholm løpe semifinale i 400 meter «flatt» (uten hekk), torsdag er det finale i 400 meter hekk og fredag er det eventuelt finale i 400 meter «flatt».

– Tiden fra når Karsten kommer i mål til han begynner med restitusjonen er ekstremt viktig. Slik har det alltid vært for Karsten: Restitusjonen starter umiddelbart etter løpet, forklarer Olsen.

Estiske Rasmus Mägi og franske Ludvy Vaillant kvalifiserte seg fra det andre heatet i 400 meter hekk, der også Tomfey Chalyy og Sergio Fernández kom videre på tid. Yasmani Copello og Thomas Barr fullfører torsdagens finaleheat.

Warholms tid var raskest av samtlige som skal til finalen.