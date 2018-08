SUVEREN MED SÅR: Filip Ingebrigtsen (25) gikk i bakken etter 800 meter under innledende heat på 1500 meter, men hadde åpenbart ingen problemer med å kvalifisere seg til finalen fredag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ekspertene om finale-taktikken: Filip kan gjøre hva han vil

Publisert: 08.08.18 18:28 Oppdatert: 08.08.18 19:49

BERLIN (VG) Regjerende europamester Filip Ingebrigtsen (25) kan ifølge ekspertene velge en hvilken som helst taktikk, og konkurrentene kan gjøre hva de vil – han slår dem uansett i EM-finalen på 1500 meter fredag.

– Hvis han ikke faller, vinner han, sier Norges kanskje mest erfarne friidretts-ekspert Johan Kaggestad (74).

– Hvis Jakob følger broren, blir han nummer to. Han er avslappet og løper smart. Men det bør kanskje ikke gå for fort i begynnelsen. På den annen side. Han har løpt på 3.31,18. Det er veldig fort. Han har selvtillit, er taktisk kald og har en kjempefin finish, tilføyer Kaggestad.

VG har spurt ham og Leif Inge Tjelta (69), som har kjent, fulgt og testet Ingebrigtsen-brødrene i mange år, om hvilken taktikk Filip (25), Jakob (17) og Henrik (27) ideelt sett bør følge fra start til mål under EM-finalen på 1500 meter fredag klokken 21.50.

– Jakob løp desidert best taktisk i innledende heat (onsdag). Han er utrolig intelligent og kan gjøre alt mulig. Han fikser de fleste løpsoppleggene, rolig og fort, sier Leif Inge Tjelta.

Han «håper ikke» det blir gangfart i tre runder i finalen. Men han peker samtidig på at Filip (2016) og Henrik Ingebrigtsen (2012) har vunnet EM-gull på 1500 meter på den «svake» tiden 3.46.

Johan Kaggestad er ikke et øyeblikk i tvil om at forrige års VM-bronsevinner Filip på distansen kommer til å forsvare sitt EM-gull fra to år tilbake. Kaggestad, som i sin tid trente Norges løperdronninger Ingrid Kristiansen og avdøde Grete Waitz, tror ikke skaden (fem sting i leggen) Filip Ingebrigtsen pådro seg da han falt etter 800 meter i innledende heat onsdag vil hemme ham.

– Han har en fantastisk teknikk. Han bare flyter av gårde. Han løper som en gud. De (konkurrentene) kan gjøre hva de vil, han vinner uansett. Det er ingen motstand, slår Johan Kaggestad fast.

Leif Inge Tjelta mener at det Filip Ingebrigtsen gjorde i innledende heat «er det største» han har sett på mellomdistanse noen gang. 3.40 er veldig fort, understreker han. Filip Ingebrigtsen kom i mål på den tiden etter å ha falt og slått høyre kne og legg mot fast montert elektronisk utstyr ved listen.

– Jeg var sikker på at han skulle bli pinne stiv da det gjensto 200 meter. Det ble han ikke. Han kan gjøre som han vil i finalen, sier Leif Inge Tjelta.

Han mener at Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen «kan tapetsere» pallen fredag. Tjelta understreker imidlertid, med rette, at alt kan skje.

Men han «tror» at to av dem kommer på pallen.

Han begrunner det blant annet med at Henrik Ingebrigtsen slo tsjekkeren Jakub Holusa (30) som har sesongens fjerde beste tid på 1500 meter (3.32,49).

Han peker på Polens Marcin Lewandowski (31/årsbeste 3.35,06) og briten Chris O’Hare (27/3.32,11) som brødretrioens tøffeste utfordrere når det gjelder medaljekampen.

– Henrik har alltid en sjanse i et mesterskap, sier friidretts-veteranen.

Henrik Ingebrigtsen har gull, sølv og bronse fra de tre siste europamesterskapene.

– Han løp et fantastisk godt løp, selv om jeg synes han lå litt langt bak da det gjensto 200 meter. Er han i posisjon når det gjenstår 100 meter, er han der. Han er utrolig flink på oppløpet, sier Leif Inge Tjelta.

Johan Kaggestad tror Henrik Ingebrigtsen «må streve» for å ta bronsemedaljen bak sine to yngre brødre. Han mener det ideelle ville være om han dro feltet fra start, «og så kommer de andre» (Filip og Jakob).

– Men det kommer han ikke til å gjøre, slår Kaggestad fast.

PS! Brødrene Ingebrigtsen skriver egentlig ikke historie ved at alle tre er klare for EM-finalen på 1500 meter. For to år siden, under EM i Amsterdam, vant Belgia gull på 4x400 meter stafett. Brødrene Jonathan, Dylan og Kévin Borlée løp de tre siste etappene for belgierne.