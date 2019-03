GULLGUTTER: Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen tok hvert sitt EM-gull innendørs lørdag. Foto: EPA

Friidretts-gullguttene sammenlignes med Bjørndalen

GLASGOW (VG) Gullguttene Jakob Ingebrigtsen (18) og Karsten Warholm (23) blir sammenlignet med skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen (45) etter den historiske seierskvelden lørdag i innendørs-EM.

– Det er helt rått. Det er en maktdemonstrasjon. Det er fantastiske utøvere. Jeg tror ikke mange skjønner hvilken jobb de legger ned. Men de har de samme kvalitetene som du finner hos Ole Einar Bjørndalen . Det er ekstrem kvalitet i det de gjør, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik (57) om Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm .

Erlend Slokvik fikk jobben etter Håvard Tjørhom i fjor høst, en måned etter at Jakob Ingebrigtsen hadde vunnet EM-gull på 1500 og 5000 meter og Karsten Warholm hadde vunnet EM-gull på 400 meter hekk – ett år etter at han tok VM-gull i London.

Her i Glasgow vant Jakob Ingebrigtsen lørdag kveld – som tidenes yngste i innendørs-EM – Norges første gullmedalje noensinne i friidretts-EM innendørs på 3000 meter, overlegent og tilsynelatende uanstrengt.

Før Karsten Warholm – også han med suveren margin – noen minutter senere vant gullmedaljen på 400 meter flatt med 45,05.

Det vil si tangering av Europa-rekorden innendørs, satt for 31 år siden av østtyskeren (!) Thomas Schönlebe, som ble verdensmester på 400 meter utendørs i 1987.

– Han er en av få som tåler å løpe hardt lenge. Samtidig har han fartsegenskapene til å spurte, hvis det er nødvendig. Han er nesten fysisk overlegen sammenlignet med konkurrentene, sier Erlend Slokvik om Jakob Ingebrigtsen – som søndag kveld er favoritt til å vinne 1500-meteren i innendørs-EM.

– Det Karsten gjør; det er ekstremt det også, tilføyer friidrettsforbundets toppidrettssjef.

Han er ikke alene om å hylle norsk friidretts gullgutter.

Sosiale -og utenlandske medier flommer nærmest over av beundring for Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Konkurrentene gir også klart uttrykk for at de er imponert over den norske suksessduoen.

Svenske Aftonbladets mangeårige friidretts-kommentator Mats Wennerholm skriver at det i Emirates Arena lørdag kveld en stund plutselig «luktet» ski-VM i friidretts-EM.

Jonas Leanderson (28) som ble nummer fem, tre sekunder bak Jakob Ingebrigtsen, beskriver sin overmann slik:

– Jeg møtte ham allerede da han var 16 år, og tenkte at jeg ikke kunne tape for den drittungen (den där skitungen). Men det gjorde jeg. Nå føles det nesten deilig at han er blitt så god, sier svensken.

– Dette er helt sykt. For noen år siden var det utenkelig at vi skulle ta gull innendørs. Nå ble det tre medaljer på 15 minutter. Det er kult å ta bronsemedaljen og få høre nasjonalsangen. Det er det ikke alle som får, sier Henrik Ingebrigtsen (28).

Han var fire tusendeler av ett sekund fra å snyte hjemmefavoritten Chris O’Hare for sølvmedaljen bak Jakob. Av Norges totalt 13 medaljer i løpet av 35 innendørs-EM, har han tatt tre. Hans 10 år yngre bror vil høyst sannsynlig ta sin andre EM-gullmedalje 24 timer etter sin historiske første (og sin fjerde i løpet av et halvt år).

Foran mesterskapets siste dag er Norge på tredjeplass i medaljestatistikken med to gull og en bronsemedalje, bak Polen med fire medaljer (tre gull, en sølv) og Storbritannia med seks (to gull, to sølv, to bronse).

Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes (62) var også trener for de beste utøverne, blant andre Geir Moen, under Norges forrige storhetsperiode på friidrettsbanen, for en mannsalder siden. Han mener «dette er en enorm gladsak», og at norsk friidrett er i vinden «så det hyler».

– Det må vi bare takk og bukke for. Det kommer også flere (lovende utøvere) bak der. Forvalter vi dette riktig, har vi en lys fremtid. Det gjelder å ikke hvile på laurbærene. Det er bare å fortsette å gjøre det man kan, hver dag, for å bli bedre, sier trener-nestor Leif Olav Alnes.