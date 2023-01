TROUBLEMAKER: Sha’Carri Richardson (22) har gjort seg bemerket sportslig og utenomsportslig i internasjonal friidrett. Bilder er fra USAs VM-kvalifisering i fjor sommer.

Sprintstjerne kastet av fly etter telefon-bråk

Friidrettsstjernen Sha’Carri Richardson (22) er superrask, men havner også raskt i trøbbel. Siste gang kastet av et fly etter bråk med kabinpersonalet.

En hendelse hun selv har dokumentert ved å filme den, og publisere den på Instagram.

Den amerikanske sprinteren hevder at kabinpersonalet opptrådte uhøvisk lørdag da det - hun navngir en som «John» - ba henne avslutte en samtale og sette telefonen i flymodus rett før flyets avgang.

Hun likte ikke måten han tiltalte henne på. Hun likte ikke tonen hans, gir hun uttrykk for på Instagram.

Sha’Carri Richardson har 2,2 millioner følgere på IG (Instagram). Hun skal være en av verdens best betalte friidrettsutøvere, med en svært lukrativ utstyrs- og sponsoravtale med Nike - angivelig verd 10 millioner kroner per år.

Hun havnet også i diskusjoner med medpassasjerer, som ikke likte hennes opptreden, før hun ble eskortert av flyet. Det blir bekreftet av en talsmann for gjeldende flyselskap, American Airlines, ifølge blant andre NBC News.

Sha’Carri Richardson er har oppnådd tidenes syvende raskeste tid på 100 meter (10,72 april 2021) og ble ansett som en av medaljefavorittene foran OL 2020-OL i 2021. Hun kom imidlertid aldri så langt. Før avreisen til Tokyo testet hun positivt for cannabis og utestengt en måned fra å konkurrere.

I et intervju forklarte hun at hun hadde brukt marihuana for å lindre smerten og «kontrollere følelsene» sine etter hennes biologiske mors død.

Ett år senere skulle hun ta revansj i friidretts-VM på hjemmebane, men klarte ikke å kvalifisere seg for mesterskapet i Eugene i juli 2022.