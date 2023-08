1 / 3 GOD I GASSEN: Karsten Warholm virker å ha kontroll på formen før onsdagens VM-finale. Tiden i semifinalen ble 47,09 - tross at han smalt i andre hekk. forrige neste fullskjerm GOD I GASSEN: Karsten Warholm virker å ha kontroll på formen før onsdagens VM-finale. Tiden i semifinalen ble 47,09 - tross at han smalt i andre hekk.

Tror konkurrentene kan pushe Warholm til supertid: − Enormt spennende

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) har levert noen av historiens beste løp «uten motstand» i år. Amalie Iuel (29) tror konkurrentene kan pushe ham til enda bedre tider i VM-finalen.

Kortversjonen Karsten Warholm (27), verdensrekordholder på 400 meter hekk, har løpt noen av historiens beste tider denne sesongen og vunnet alle løp.

I onsdagens VM-finale skal han for første gang i år møte sine tøffeste konkurrenter, Alison dos Santos og Rai Benjamin.

Warholm beskriver løpebanen i Budapest som «sabla rask» og venter sterk finaletid

Dersom Warholm vinner VM-finalen, blir han den første til å ha vunnet tre VM-gull på 400 meter hekk.

VM-finalen går den 21.40, kort etter finalen på 1500 meter med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Vis mer

– Han har ikke blitt pushet på samme måte som tidligere helt ennå. Så det blir enormt spennende å se hva han kan produsere når han får litt motstand, og blir pushet litt, sier Amalie Iuel, treningspartneren til Warholm i mange år.

Onsdagens VM-finale på 400 meter hekk blir første gang Warholm møter de antatt tøffeste konkurrentene denne sesongen: Rai Benjamin og Alison dos Santos.

Begge har vært skadeplaget, men viste lovende takter i VM-semien med henholdsvis 47,24 og 47,38.

RIVALER: Alison dos Santos og Rai Benjamin under semifinalen.

– Det så bra ut, sier Warholm om rivalene. Selv løp han tidenes raskeste semifinaletid i et VM - 47,09.

Warholm kaller banen i Budapest for «sabla rask» og hinter om at onsdagens VM-finale vil gå unna. Han kan ikke huske å ha opplevd så gode tider i semifinaler før.

– Man skal passe seg for å få et antiklimaks, men semifinale-tidene ser drøye ut, sier Warholm til VG.

Info Semifinale-tidene Disse kvalifiserte seg til onsdagens finale i Budapest-VM på 400 meter hekk. Karsten Warholm - semifinaletid på 47,09

Rai Benjamin - 47,24

Roshawn Clarke - 47,34

Trevor Bassitt - 47,38

Alison dos Santos - 47,38

Kyron McMaster 47,72

Rasmus Mägi - 48,30

Joshua Abuaku 48,39 Vis mer

Verdensrekordholderen fra Ulsteinvik (45,94) har vunnet alle løp han har stilt opp i denne sesongen. Disse tidene har han levert i konkurranser hvor det i realiteten har vært «Warholm mot klokken»:

46,52 på Bislett – historiens femte beste tid

47,57 i Stockholm (regnvær)

46,76 på Jessheim (NM)

46,51 i Monaco – historiens fjerde beste tid

Info Historiens beste tider på 400 meter hekk Karsten Warholm - 45,94 i OL-finalen 2021 Rai Benjamin - 46,17 i OL-finalen 2021 Alisson dos Santos - 46,29 i VM-finalen 2022 Warholm - 46,51 i Monaco 2023 Warholm - 46,52 på Bislett 2023 Benjamin - 46,62 i VM-finalen 2022 Warholm - 46,70 på Bislett 2021 Dos Santos - 46,72 i OL-finalen 2021 Warholm - 46,76 på Jessheim, NM 2023 Kevin Young - 46,78 OL-finalen 1992 Vis mer

Amalie Iuel applauderer utviklingen Warholm har vist etter at sist sesong i stor grad spolert av en lårskade – foruten EM-gullet.

– Kanskje aller mest det han gjorde på Jessheim helt alene (46,76), det var utrolig imponerende. Jeg gleder meg skikkelig til å se hva han er kapabel til i VM, hvor han blir pushet hele veien, sier Iuel og fortsetter:

– For det er gode konkurrenter i år, både i Rai Benjamin og Alison dos Santos. Det blir spennende, men jeg tror likevel Warholm kommer seirende ut av den. Og at han kan dra med seg en skikkelig god tid.

TRENINGSPARTNERE: Karsten Warholm, Amalie Iuel og Elisabeth Slettum fra en treningsøkt i mai på Bislett.

Warholm selv mener alt i Budapest ligger til rette for at han kan nærme seg egen verdensrekord fra OL-gullet i 2021 på 45,94.

– Det virker som om han bare er bedre enn noensinne. Jeg ser hva han har gjort på økter på trening, og bare de løpene han har hatt hittil i år, har vært ekstremt imponerende, sier Iuel.

Warholm har ett OL-gull, to VM-gull og to EM-gull på 400 meter hekk. Onsdag kan Warholm bli første som har tre VM-gull og det kan bli litt av en kveld for norsk friidrett:

Klokken 21.15 går 1500-meterfinalen med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås

Klokken 21.50 er det 400 meter hekk-finale med Karsten Warholm

PS! Line Kloster tok seg videre fra forsøket til semifinalen på 400 meter hekk.