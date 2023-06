POPULÆR: Så fort Jakob Ingebrigtsen kom inn på hotellet i Paris, kom flere med bilder av ham og ba om signatur.

Jakob Ingebrigtsens rekordpress: − Jeg må gjøre mitt livs løp

PARIS (VG) Nesten hver gang Jakob Ingebrigtsen (22) stiller til start, er det forventninger om rekord. Det mener han er helt korrekt.

– Det er ti stykker (verdensrekorder) jeg skal ta, så det er bare begynne et sted, sier Jakob Ingebrigtsen og ler.

22-åringen har OL-gull, VM-gull, EM-gull og en rekke seirer i Diamond League. Han har olympiske, europeiske og nasjonale rekorder. Men fenomenet fra Sandnes «mangler» verdensrekord .

Fredag kl. 20:42 (på NRK) løper han den uvanlige øvelsen to engelske mile, som er 3218 meter, under Diamond League-stevnet i Paris. Arrangøren selger det inn som et verdensrekord-forsøk. Den er på 7:58,61 satt av Daniel Komen fra Kenya for 26 år siden.

– Forventningene er helt korrekt. Det er konsekvensen av å gjøre det bra. Når man begynner å springe etter rekorder og ta noen, er det forventningen neste gang, sier Ingebrigtsen til VG.

Info Jakob Ingebrigtsens rekorder: 1500 meter: 3:28,32 – Olympisk og europeisk rekord (Tokyo 2021). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er Hicham El Guerrouj satt i 1999.

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Han er avslappet og blid der vi møtes i en hotellobby rett etter at han har kommet fra flyplassen, men må ta av genseren før intervjuet i Paris-heten.

– Verdensrekord utendørs har jeg ikke, men jeg synes det er gøy å prøve og springe fort. Jeg har brukt rekorder og aldersrekorder som motivasjon hele livet. Det er ingen garanti for at det går, det finner man jo fort ut av, sier Ingebrigtsen.

– Hva er målet fredag?

– Målet er å lage litt show i Diamond League og i Paris. Løpet passer ganske bra inn i programmet. Jeg har lett litt etter noe jeg kan gjøre. Jeg skal løpe 2000 meter i Brussel senere i år, så den er litt opptatt.

– Hvordan vurderer du sjansen for å ta rekorden på 7:58,61?

– Jeg må i utgangspunktet sette pers med ett sekund på 3000 meter, og så springe 218 meter ekstra. Jeg må gjøre mitt livs løp på den distansen. Men to mile er ikke noe annerledes enn en 3000 meter.

Europarekorden på to mile er 8:07,85 satt av Mo Farah. Farah, Eliud Kipchoge og Joshua Cheptegei er sterke løpere som har mislyktes i å ta Komens rekord tidligere. Henrik Ingebrigtsen har Norgesrekorden med 8:22,31 fra 2018.

– Jeg vet jeg er i god form. Jeg springer mot veldig gode tider selv om to mile er en veldig lite brukt distanse, sier Ingebrigtsen.

Han sesongåpnet med en kontrollert seier på 1500 meter med 3:32,59. Torsdag 15. juni løper han samme øvelse under Bislett Games. Ellers har han tenkt å løpe 1500 meter i Lausanne 30. juni og i Silesia 16. juli.

VM i Budapest (19–27. august) et er årets høydepunkt. Ingebrigtsen vil være mye på høydetrening i St. Moritz før det.

PS! Spydkaster Sigrid Borge, som har årsbeste i verden med 66,50 meter, deltar også i Paris. Diamond League-stevnet sendes på NRK fra kl. 20.35 fredag.

SPYDKASTER: Sigrid Borge.