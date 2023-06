I FORM: Narve Gilje Nordås vant 3000 meter under Trond Mohn Games og 1500 meter i Paris nylig.

Nordås jakter Ingebrigtsen-pers: − En hinsides drøm

BJØRVIKA (VG) Narve Gilje Nordås (24) er stinn av selvtillit etter supertiden i Paris. Under Bislett Games vil han gå for Henrik Ingebrigtsens (32) personlige rekord på 1500 meter.

– Det verste er at jeg tror ikke det var et toppløp, sier Nordås om seieren i Paris sist lørdag.

Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen.

Han vant et stevne og satte pers med 3.32,39 på 1500 meter. Det er to tideler raskere enn vinnertiden til Jakob Ingebrigtsen på samme øvelse under Diamond League-åpningen i Marokko i slutten av mai.

Nordås’ 3.32,39 gjør han til fjerde beste nordmann på 1500 meter noen gang bak:

Jakob Ingebrigtens 3.28,32 fra 2021 (olympisk og europeisk rekord)

Filip Ingebrigtsens 3.30,01 fra 2018

Henrik Ingebrigtsens 3:31,46 fra 2014

Henrik Ingebrigtsen løper 5000 meter under utsolgte Bislett Games torsdag, mens Jakob og Filip Ingebrigtsen møter Nordås på 1500 meter i et sterkt felt.

Info 1500-meterfeltet på Bislett De med best tider på start er: Timothy Cheruiyot (pers på 3.28,28)

Jakob Ingebrigtsen (pers på 3.28,32)

Mohamed Katir (3.28,76)

Josh Kerr (3.29,05)

Abel Kipsang (3.29,56)

Filip Ingebrigtsen (30.30,01)

Oliver Hoare (3.30,12),

Mario Garca (3.30,20) Totalt er 17 påmeldt. Narve Gilje Nordås har pers på 3.32,39. 1500 meter under Bislett Games starter torsdag kl. 21.50 og sendes på NRK. Vis mer

– Jeg har som mål om å kanskje se 3:31-tallet, eller ta tiden til Henrik. Det er en hinsides drøm, det ville vært den største drømmen på hjemmebane, sier Nordås.

– Hvorfor ville det være så spesielt?

– Jeg har befestet fjerdeplassen, men det hadde vært kult å ikke bare ha fjerdeplassen. Jeg husker Henriks løp i 2014. Det var helt latterlig fort, det er nok derfor det er så spesielt, svarer Nordås – som altså trenes av Gjert Ingebrigtsen.

5000 METER: Henrik Ingebrigtsen fikk en god start med ny pers på 5000 meter i Belgia i mai (13.19,99). Torsdag løper han samme øvelse i Oslo.

Sønnene og far Ingebrigtsen brøt trenersamarbeidet før sist sesong.

Henrik Ingebrigtsen svarer dette da VG spør om han er «redd» Nordås skal ta persen hans på 1500 meter.

– Det gir jeg faen i, holdt jeg på å si. Jeg vet at tiden utvikler seg og han gjør det med bakgrunn i arbeidet jeg har gjort som 1500-meterløper selv. Jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet nå da jeg holdt på, slik at jeg kunne sprunget enda raskere, sier Ingebrigtsen.

Info Bislett Games-høydepunkter Bislett Games starter fra kl. 17.20 torsdag med en rekke nasjonale klasser. Se komplett program her. Under følger utvalgte høydepunkt: 18.45: Stav menn (Diamond League-øvelse), med Armand Duplantis, Pål Haugen Lillefosse og brødrene Simen og Sondre Guttormsen

19.40: 100 meter para menn med Salum Ageze Kashali

20.04: 400 meter hekk kvinner med Line Kloster (Diamond League-øvelse)

20.25: 3000 meter kvinner med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Diamond League-øvelse)

20.42: Lengde menn med Henrik Flåtnes, Sander Skotheim og Ingar Bratseth-Kiplesund (Diamond League-øvelse)

21.05: 5000 meter menn med Henrik Ingebrigtsen (Diamond League-øvelse)

21.39: 400 meter hekk menn med Karsten Warholm (Diamond League-øvelse)

21.50: 1500 meter menn med Jakob og Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Timothy Cheruiyot (Diamond League-øvelse) Vis mer

Han beskrives som en «forsøkskanin» i løper-brødrenes store suksess. På veien har veteranen slitt mye med skader.

– Jeg får bare le litt av det, han gir ikke faen, det er sikkert. Det vil stikke for ham om jeg tar rekorden hans, jeg tror ikke han sover godt om natten om jeg tar den, sier Nordås.

Nordås tror det er umulig å kjempe med Jakob Ingebrigtsen, og blir ikke overrasket om 22-åringen prøver seg på verdensrekorden til Hicham El Guerrouj på 3.26,00, satt i 1998.

– Jakob er nok den som er best i verden på 1500, 3000 og 5000 meter nå. Han burde gå for europarekorden europarekorden3.28,32 , så får vi se om han går for verdensrekorden verdensrekorden3.26,00,. Jeg har sluttet å utelukke noe, sier Nordås.

Fredag satte Jakob Ingebrigtsen verdensrekord på to engelske mil (3218 meter) med 7.54,10 – over fire og et halvt sekund foran den gamle rekorden. Den lød på 7.58,61 og ble satt av Daniel Komen fra Kenya for 26 år siden.

– Det var helt latterlig. Det ser så lett ut, det ser jo ikke ut som han prøver en gang. Drøyt, sier Nordås.

Hedda Hynne, spesialist på 800 meter, kaller rekorden ekstremt inspirerende.

– Det er vanskelig for folk flest å skjønne, det er vanskelig for meg som er nerd på feltet. Vi må bare nyte det, det er kunst i bevegelse, sier Hynne.