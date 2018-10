GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen smilte bredt etter to EM-gull som 17-åring i sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen kåret til årets stjerneskudd

FRIIDRETT 2018-10-26T19:15:29Z

Jakob Ingebrigtsen (18) ble fredag kveld belønnet med prisen årets stjerneskudd i europeisk friidrett.

Det er samme pris som hekkeløper Karsten Warholm vant i fjor.

Ingebrigtsen vant prisen sammen med den svensk-amerikanske stavsprangeren Armand Duplantis.

– Det finnes ingen bedre utøver enn Jakob å dele denne prisen med, gratulerer til ham, sa Duplantis i en hilsen som ble vist under sendingen.

Ingebrigtsen var nominert til både årets mannlige europeiske utøver, og i kategorien årets mannlige nykommer. I årets mannlige utøver nådde han ikke opp, der vant den franske tikamp–utøveren Kevin Mayer. Han satte i september verdensrekord i tikamp.

Jakob har hatt et fantastisk 2018 med EM-gull på både 1500- og 5000 meter i Berlin i sommer. Han satte ny europarekord for U20 og verdensrekord for U18 med tiden 3:31,18 i Diamond League-stevnet i Monaco i juli. I U20-VM tok han sølv på 1500 meter og bronse på 5000 meter, på sistnevnte distanse satte han europeisk juniorrekord.

Alt dette før han fylte 18 år, noe han gjorde i oktober.

Se gulløpet her:

Ikke tilstede

Prisvinneren selv var derimot ikke tilstede i Lausanne fredag kveld. Han er på høydesamling i Flagstaff i Arizona, sammen med storebrødrene Henrik (27) og Filip (25). Til VG har trener og pappa Gjert, sagt at det aldri var aktuelt for Jakob å delta på prisutdelingen.

– Treningsleirene er viktigere enn alt annet, understrekte Gjert Ingebrigtsen til VG i forrige uke.

Karsten Warholm var forøvrig nominert til de samme prisene i fjor etter sitt VM-gull, men nådde ikke opp i konkurranse med tyske Johannes Vetter, som vant VM-gull i spyd i London i årets utøver, men ble kåret til årets stjerneskudd.