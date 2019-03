GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen poserer med det norske flagget etter det historiske EM-gullet. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Historisk EM-gull til Ingebrigtsen

GLASGOW (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) knuste konkurrentene på 3000 meter, og løp inn til Norges første gullmedalje noensinne i friidretts-EM innendørs.

Publisert: 02.03.19 20:56 Oppdatert: 02.03.19 21:38







Med gull på både 1500 og 5000-meter under EM utendørs i august 2018 har Ingebrigtsen nå tatt tre gullmedaljer i seniormesterskap på et halvt år - og det som junior.

– Herregud for en jobb, vi snakket om det før start at det her har vi. Så får vi første og tredje, det er sykt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Med tiden 7:56.15 løp Jakob inn til seier med god margin etter å ha dratt fra bror Henrik, og Chris O’Hare på den siste runden.

Henrik havnet i et spurtoppgjør mot Chris O’Hare. Nordmannen stupte over mål, og det måtte fotofinish til for å skille de to. Henrik var noen tusendeler for sent ute og det endte med bronse.

Henrik hadde også veldig lyst på gullmedaljen og økte tempoet med to runder igjen.

– Jeg synes at Jakob nølte litt, og jeg tenkte at jeg vil også ha den gullmedaljen. Så jeg gikk for det så mye som jeg klarte, men det var litt for tidlig og litt for hardt, fortsetter storebror Ingebrigtsen.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen var naturlig nok veldig fornøyd med sønnene.

– Henrik overrasket altså, han er en jævla harding når det kommer til konkurranse. De er jo brødre, og det som Jakob gjør er å la Henrik få noen meter, også kjører han opp. Det har de sikkert snakket om, sier Gjert til VG.

– Er yngstemann lederen nå?

– Jakob er alfahannen nå ja, det er det ingen tvil om. Det er greit å ha en alfahann, så har de andre noen å gå etter.

Søndag klokken 21:00 er det finale på 1500 meter hvor Jakob nok en gang er blant favorittene.

Nå vil sølvvinner Chris O’hare sende sønnen sin til Norge.

– Jeg har en to og et halvt år gammel sønn. Jeg får sende ham til Norge slik at han kan trene med Ingebrigtsen-klanen. Det skal bli interessant å se hva Jakob kan være i stand til når han blir trer inn i en fullverdig seniorkarriere, sier O’Hare til VG.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal (46) er imponert over hvor uanfektet 18-åringen ser ut når han løper.

– Han har en ekstraordinær kondisjonsbase. Han har rett og slett det bunn solide grunnlaget etter å ha trent over lang tid sammen med storebrødrene sine. Han har ikke ekstremferdigheter når det gjelder teknikk eller hurtighet. Etter at han slo verdensrekordholderen i Dusseldorf (forrige onsdag) sa jeg at det som imponerer meg mest er måten han disponerer løpene sine på, med tanke på alderen hans, sier Rodal til VG.

