Team Ingebrigtsen skal pushe rekordmannen: – Klar for månelanding

Eliud Kipchoge (34) understreker at hans forsøk på å løpe en maraton under to timer ikke har å gjøre med «rekord». For verdensrekordholderen fra Kenya dreier seg om å bevise at det ikke fins noen grenser for hva mennesket er i stand til å gjøre.

– Begrensningen sitter kun i hodet. Jeg skal prøve å fjerne den. Det fins ingen grenser for hva et menneske kan klare, svarte kenyanske Eliud Kipchoge på spørsmål om «hvorfor» under en pressekonferanse i Wien torsdag formiddag.

Trebarnsfaren satte offisiell verdensrekord på maraton med 2.01,39 i Berlin i fjor. Året før prøvde han å løpe under to timer på formel 1-banen i Monza. Han var 25 sekunder for sent ute til å klare det. 2.00,24 er imidlertid ikke oppført som verdensrekord. «Rekordforsøket» var et stunt, den gang i regi av Kipchoges sponsor, utstyrsgiganten Nike.

«Ineos 1:59 Challenge» i Prater parken i Wien lørdag morgen er et reprisestunt, betalt av Ineos-eier Sir Jim Ratcliffe (61), Englands rikeste person. Nike bidrar med 41 fartsholdere fra sin stall, blant andre brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen er i likhet med Eliud Kipchoge opptatt av at «dette ikke er et rekordforsøk i det hele tatt». Det er rett og slett et stunt, med den hensikt å «pushe grenser».

– Berlin og Wien er to forskjellige ting. Berlin handler om å sette rekord, Wien er som en månelanding, sier Eliud Kipchoge to dager før han over 42.195 meter skal holde en løp-hastighet tilsvarende 68 sekunder på hver 400-meter.

– Alt dreier seg om å skrive historie, sier Eliud Kipchoge.

Han sammenligner det han tror han vil klare med Roger Bannisters (døde 88 år gammel for halvannet år siden) grensesprengende mile-løp (1609 meter) for 65 år siden. Kipchoge mener at han ved å løpe under to timer på maraton, vil få mange flere til å tro at det er mulig – og vil klare det som inntil nylig ble ansett som utopisk.

– Det vil bli et ras (av løpere) under to timer, tror også Gjert Ingebrigtsen.

Kipchoge viser til – når det gjelder det grensesprengende – at etiopieren Kenenisa Bekele (37) for to uker siden var to sekunder fra å slette hans offisielle verdensrekord på maraton da han løp over mål til tiden 2.01,41 i Berlin.

Kiopchoge vant OL-gull på maraton i 2016 og er med alle sine seirer på distansen (11 av 12) regnet som nyere tids beste maratonmann. På spørsmål om livet hans vil endre seg hvis han lever opp til Ineos-reklamen «1.59 Challenge», svarer han ja. Han vil ved å bryte den historiske grensen «inspirere millioner av mennesker».

– Hva er pengepremiebonusen?

– Dette dreier seg ikke om penger. Men om å løpe og å endre folks tankegang. Men hvis du har en premiebonus, tar jeg den gjerne, svarte og fleipet Kipchoge da han ble stilt spørsmålet under pressekonferansen i Wien torsdag.

Han vil heller ikke svare på om han kan løpe et ordinært maraton på under to timer, hvis han skulle klare det i det ikke-ordinære. Han er «bare» konsentrert om det han skal gjøre lørdag, «så får alt det andre komme etterpå». Kipchoge sier også at det er «naturens lov» at kritikere betegner hans «månelanding» som kunstig.

– Bare i dette rommet har dere ulike oppfatninger, sier han henvendt til medierepresentantene foran seg.

Han mener det mest kritiske under løpingen lørdag er «alt», og at det gjelder å være like godt forberedt mentalt og fysisk. «Tankegangen» hans vil, sier han, imidlertid være en annen nå enn i forbindelse med et ordinært maraton – uten å ville utdype det.

Ytterligere to spørsmål fra det store og vidtrekkende internasjonale pressekorpset i Wien torsdag:

– Alle dager er ikke perfekte. Hvis du lørdag, for eksempel etter fire kilometer, merker at du ikke er i form, vil du da stoppe og prøve igjen en gang senere?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det vil skje. Men alt kan skje, vi er alle mennesker, svarer Eliud Kipchoge.

– Er du redd for at det kan skje noe forut for starten lørdag, som dårlig søvn eller fordøyelse?

– Ikke noe er hundre prosent sikkert. Selv verdens raskeste bil kan punktere. Men jeg er rolig og ser virkelig frem til lørdag.

