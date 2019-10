PAPPAS GULLGUTTER: Gjert Ingebrigtsen (53) mener torsdagens innledende heat på 1500-meteren vil vise hvor mye to ganger 5000 meter i VM har kostet sønnene Filip og Jakob. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Jakob kan bli historiens yngste VM-gullvinner på 1500 meter

Jakob Ingebrigtsen (19) er for lengst skrevet inn i friidrettens historiebøker og statistikker som tidenes yngste mesterskapsvinner. I VM kan han bli historiens yngste gull- og medaljevinner på 1500 meter.

Hvis Jakob Ingebrigtsen tar gullet på den klassiske- og prestisjefylte distansen søndag, vil han bli tidenes yngste – begge kjønn – som har gjort det: 19 år og 17 dager gammel. Torsdag kveld klokken 21.00 starter forsøksheatene på distansen, fredag er det semifinaler.

Statistikken toppes foreløpig av Noureddine Morceli fra Algerie. Han var 21 år og 185 dager gammel da han vant gullmedaljen på 1500 meter i friidretts-VM i Tokyo i 1991.

Tar Jakob Ingebrigtsen sølv- eller bronsemedalje, vil han bli tidenes yngste medaljevinner. Historiens yngstemann så langt er Kenyas Noah Ngeny (nå 40). Han var 20 år og 295 dager gammel da han tok sølvmedaljen bak verdensrekordholder (3.26,00) Hicham El Guerrouj i Sevilla-VM for 20 år siden.

Starter klokken 21.00 torsdag – alt om 1500-meteren her: Øvelsen innledes med tre kvalifiseringsheat fra klokken 21.00 torsdag. De seks beste fra hvert heat går direkte til semifinalen fredag. Pluss seks løpere med de beste tidene totalt etter de 18 direkte kvalifiserte. Se opp for disse løperne (årsbeste tid i parentes): Heat 1: Jakob Ingebrigtsen (3.30,16), Samuel Tefera, Etiopia (3.31,04 – innendørs – slo Filip Ingebrigtsen (bronse) da han tok sølv bak Elijah Manangoi i London-VM), George Manangoi, Kenya (3.31,49 – neppe med i tet-sjiktet, men slo Jakob Ingebrigtsen i U-VM i fjor), Matthew Centrowitz, regjerende OL-gullvinner fra USA (3.37,67 – men nylig 13 blank på 5000 m), Marcin Lewandowski, Polen (3.31,95 – nummer to bak Jakob Ingebrigtsen i EM, spurt-slo ham i inne-EM i mars). Heat 2: Filip Ingebrigtsen (3.30,82 – norsk rekord 3.30,01 satt i fjor), Abdalaati Iguider, Marokko (3.31,64), Tim Cheruiyot, Kenya (3.28,77 – klar favoritt). Heat 3: Ayanleh Souleiman, Djibouti (3.30,66), Ronald Musagala, Uganda (3.30,58 – vant Diamond League i Paris), Taoufik Makhloufi, Algerie (3.31,77 – tilbake etter langt fravær, OL-gull 2102 og OL-sølv 2016) KILDER: NRKs eksperter Vebjørn Rodal og Jann Post, IAAFs VM-sider

– Hvis jeg skal bruke en «Drillo-prosent» vil jeg si at sjansen hans er 33 prosent, svarer friidrettsekspert Johan Kaggestad (75) på spørsmål om hvor stor Jakob Ingebrigtsens vinnersjanse er foran VM-finalen.

Kaggestad tilføyer at det ikke er usannsynlig at han kan ta gullmedaljen, blant annet på bakgrunn av at han «imponerte kolossalt» da han stupte inn til 5. plass i 5000-meterfinalen:

– Det var helt rått, sier Johan Kaggestad.

NRKs mangeårige friidrettsekspert Vebjørn Rodal (47) sier at det store spørsmålet er hvor mye to 5000-metere har kostet Jakob Ingebrigtsen, ikke minst finalen mandag da han «måtte virkelig i kjelleren».

les også Gjert-show foran 1500-thrilleren: – Har aldri sett Jakob så nervøs

– På den annen side kan en skikkelig trøkk som den, virke formutløsende. Det bør ikke nødvendigvis slå uheldig ut. Medaljekandidat, ja. Gull vil kreve mer klaff, sier Rodal med tanke på Jakob Ingebrigtsens vinnersjanse.

Norges gullvinner på 800 meter i Atlanta – OL 1996 minner om at Jakob Ingebrigtsen faktisk løp på 13.02 i finalen for tre dager siden. Det innebærer at han er i god form.

Johan Kaggestad mener det taler imot ham at han ikke har vunnet noen 1500-metere i stevneserien Diamond League. Det vil være oppsiktsvekkende om hans første seier i et storløp skulle komme i VM.

– Men en dag må han vinne. Det er like før han gjør det, sier Johan Kaggestad.

NRKs friidrettskommentator Jann Post (39) understreker foran innledende heat torsdag kveld (semifinalen går fredag) at Jakob Ingebrigtsen har en ung kropp som restituerer fort.

– I utgangspunktet har han en veldig god mulighet. Han har vært nest best på 1500 meter i år. (Timothy) Cheruiyot (23) er soleklar favoritt. Bak ham kommer et beite på syv til åtte løpere med ulike egenskaper, med Jakob og Filip Ingebrigtsen i fremre del, sier Jann Post.

På sidene 43 til 46 i Det internasjonale friidrettsforbundets statistikkhåndbok (850 sider) finner du oversikten over VM-historiens yngste og eldste vinnere, medaljører, finalister og deltagere.

Jakob Ingebrigtsen ble tidenes yngste mannlige europamester i friidrett da han som 17-åring vant 1500 meter i Berlin i august i fjor. Han ble samtidig den yngste individuelle EM-gullvinneren for begge kjønn i en øvelse avviklet på et stadion, ifølge friidrett.no.

Dagen etter vant han 5000-meteren.

I mars i år ble han 18 år gammel yngste gullvinner på 3000 meter i inne-EM i Glasgow. Det var da Norges første gull i dette mesterskapet.

19. september fylte han 19 år.

Ifølge IAAF-statistikken var han blitt for gammel til å sette aldersrekord på 5000 meter her i Doha. Ismael Kirui var nemlig 18 år og 177 dager da han vant langdistansen i VM i Stuttgart 16. august 1993 – syv år før Jakob Ingebrigtsen ble født.

Jakob Ingebrigtsen falt over det siste hinderet i kvalifiseringsheatet på 3000 meter hinder i London-VM 2017. Med 27. beste tid gikk han ikke til finalen. Men han står oppført som tidenes yngste VM-deltager i øvelsen: 16 år og 321 dager gammel.

Alle Ingebrigtsen-brødrene – Henrik, Filip og Jakob – er europamestere på 1500 meter. «Mellomste» Filip tok bronsemedaljen i VM i London for to år siden, Henrik ble nummer fem i finalen i London-OL 2012.

Jakob vil ikke bli tidenes yngste VM-deltager på 1500 meter. Det er Yahye Abdi Gurre. Somalieren var 16 år og 234 dager gammel da han stilte til start i VM i Paris for 16 år siden. Han vil heller ikke bli tidenes yngste finalist. Kenyas Asbel Kiprop var 18 år og 16 dager gammel da han kvalifiserte seg for 1500-finalen i Osaka-VM 2007.

Kiprop (30) ble OL-gullvinner på 1500 meter i 2008 og vant gull på distansen i tre verdensmesterskap på rad fra 2011 til 2015. I april i år ble han utestengt i fire år etter å ha avlagt positiv dopingprøve på EPO i november 2017.

Johan Kaggestad mener Kenyas Timothy Cheruiyot vil ha en fordel av ikke å ha løpt 5000 meter før 1500-meteren. Han advarer også mot at den høye varmen og luftfuktigheten i Doha kan gi et tidligere og kraftigere innslag av laktat – det vil si melkesyre, som gjør at muskulaturen stivner.

– De må være forsiktige med fartsøkninger, sier Johan Kaggestad.

Jann Post mener Cheruiyot med 800-meter tiden 1.43,11 takler alle typer løp. Vebjørn Rodal «ser» dette rekord sene – på året – verdensmesterskapet byr på utfordringer når det gjelder å konservere form. Mange kenyanere har tidligere ikke lyktes med å være i form mot slutten av sesongen.

Eller som Gjert Ingebrigtsen retorisk uttalte etter 5000-meterfinalen: – Hvor var kenyanerne?

– Jeg ble ikke så veldig mye klokere av 5000-finalen når det gjelder Jakob og Filip, og det er spenning knyttet til Cheruiyot. Han har hatt god kontroll tidligere i år, men Kenya er kjent for å være ustrukturert i satsingen sin, sier Vebjørn Rodal.

Ps! Regjerende verdensmester på 1500 meter, Cheruiyots treningspartner Elijah Manangoi (26) fra Kenya, stiller ikke til start i Doha. Det gjør imidlertid lillebroren hans George Manangoi (18) som har personlig rekord 3.31,49 og slo Jakob Ingebrigtsen på distansen under U20-VM i fjor. Yngstemann Manangoi er 71 dager yngre enn Jakob Ingebrigtsen.

