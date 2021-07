VERDENS RASKESTE: Karsten Warholm satte ny verdensrekord på 400 meter hekk under Bislett Games. Foto: MATTIS SANDBLAD

Warholms ekstreme utvikling: − Ganske utrolig

Karsten Warholm (25) har flyttet grenser på 400 meter hekk. Fredag løper han for å slå sin egen verdensrekord i Monaco.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

Friidrettsstjernen fra Ulsteinvik tok sitt første VM-gull tilbake i 2017 på tiden 48,35. Fire år senere satte han verdensrekord under Bislett Games med tiden 46,70 – en forbedring på 1,65 sekunder.

– Den utviklingen er veldig stor. Men så må vi huske at det VM-gullet ble satt i dårlige forhold med vind og regn, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

Han vil heller trekke fram Warholm sin stabile utvikling som det mest imponerende.

– Det som er unikt er at han løfter seg hvert eneste år. Og det har hvert fall vært krevende de siste to årene, når han har vært på et så høyt nivå, sier Post.

– Hvor mye kan han potensielt utvikle seg videre?

– Han har klart å heve seg noen tideler hvert eneste år, så klarer han å fortsette å den utviklingen, så ser jeg ikke bort ifra at han løper ned på 46,2–46,3, svarer Post.

På fredag skal Warholm løpe på det som regnes som en av de raskeste banene i Diamond League, i Monaco.

– Jeg utelukker ikke at han kan sette verdensrekord igjen, sier Post og er tydelig optimistisk på Warholm sine muligheter.

Warholms rekorder på 400 meter hekk: 2017: Ny pers på 48,25 (Oslo)

VM-gull 400 meter hekk (London)

Ny pers 48,22 (Zürich) 2018: Ny pers på 47,82 (Roma)

Ny pers på 47,81 (Stockholm)

Ny pers på 47,65 (London)

EM-gull og pers på 47,64 (Berlin)

Ny pers på 47,33 (Oslo)

Ny pers på 47,12 (London) 2019: Ny pers og nest beste i verden noensinne på 46,92 (Zürich)

Første nordmann til å forsvare sitt VM-gull i friidrett (Doha) 2021: Verdensrekord på 46,70 (Oslo) Vis mer

En av Warholms nærmeste samarbeidspartnere, Ståle Jan Frøynes, er også svært begeistret for forbedringene.

– Forbedringen på 1,65 sekunder tror jeg vi må si er veldig imponerende. Og like imponerende er det at han har jevn og god fremgang hele veien. Det er ganske utrolig, sier manageren.

Frøynes er mannen som satte Warholm sammen med suksesstrener Leif Olav Alnes.

– Det har gått fem år nå siden vi begynte å jobbe med Karsten. Det er ganske utrolig. Og de er veldig fine å jobbe med begge to, forteller Frøynes.

På spørsmål om vi kan forvente at Warholm skal slå sin egen verdensrekord trekker Frøynes paralleller med 2019-sesongen:

– Da utviklet han og forbedret tidene fra 47,33–46,92. Han kappet et halvsekund. Og sånn er egentlig en normal prestasjonsutvikling gjennom en sesong, forteller han.

– Kan vi da håpe på at han løper ned mot 46,2 i år da?

– Du vet aldri når grensen er nådd, men målsettingene er der. Vi må også huske på at han er på det høyeste nivået noen noensinne har vært på, så det er vanskelig å si, svarer Frøynes.

PS! 400 meter hekk for menn er satt opp til å gå kl. 20:03 fredag. Stevnet ser du på NRK2.