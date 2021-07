TATT FOR DOPING: Alex Wilson utestenges. Foto: URS FLUEELER / KEYSTONE

Løp supertid – mister OL etter tidligere positiv dopingprøve

Alex Wilson (30) fra Sveits kan glemme OL. Han utestenges etter å ha testet positivt for anabole steroider.

Publisert: Nå nettopp

Sveitsiske Alex Wilson sjokkerte verden da han løp 9,84 på 100 meter for litt over en uke siden. Det holdt til europarekord på distansen.

Nå stoppes han fra å delta i OL, melder Blick.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Wilson testet positivt for det anabole steroidet trenbolon 15. mars, men sveitsiske antidopingmyndigheter valgte å ikke utestenge Wilson. World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) klaget inn avgjørelsen til CAS, som nå har valgt å utestenge utøveren.

30-åringen har skyldt på forurenset kjøtt han spiste på en jamaicansk restaurant i USA.

les også Flørter med «umulig» trippel: – Kan ikke forstå at det skal gå

Rekorden ikke godkjent

Wilsons europarekord ble umiddelbart satt under tvil av en rekke friidrettseksperter. I etterkant ble rekorden heller ikke godkjent da det ikke var teknologi som målte sveitserens reaksjonstid ut fra start.

Wilson var påmeldt på både 100- og 200-meter i OL.

les også Warholms OL-rival «forsvant»: – Ekstremt talentfull fyr

Andre dopingtatte sveitser

Wilson er den andre sveitsiske løperen som har testet positivt på doping og mister OL. Også 400 meter hekk-utøveren Kariem Hussein ble stoppet sist uke.

– Det gjør meg irritert at to så etablerte utøvere havner i rampelyset for dette, sier Christoph Seiler, president i Sveits’ friidrettsforbund, ifølge forbundets hjemmesider.

Hussein løper samme distanse som Karsten Warholm, men var ikke en reell medaljekandidat.