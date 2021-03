BLE HJEMME: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes valgte å droppe EM innendørs i begynnelsen av mars. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Warholm turte ikke dra - nå er det smitteflom etter EM: − Angrer ikke

Bortimot ti nasjoner har til nå hatt corona-positive utøvere etter friidretts-EM i Polen. Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes står for deres vurdering om å droppe mesterskapet. Det er ukjent om nordmenn er smittet.

Av Ole Kristian Strøm

Mens Norges Friidrettsforbund valgte å sende en tropp til EM for drøyt to uker siden, bestemte Karsten Warholm og Leif Olav Alnes seg for å bli hjemme. De mente at corona-risikoen ble for stor med noen få måneder igjen til OL i Tokyo.

Flere titalls utøvere fra bortimot ti nasjoner er kjent som corona-positive etter mesterskapet, som gikk i Torun.

Den norske landslagslegen, Ove Talsnes, sier på VGs spørsmål om noen av de norske EM-deltakerne er smittet, at «jeg har ikke anledning til å dele medisinske opplysninger».

Når VG spør om en kommentar fra «Team Warholm», får vi følgende uttalelse fra Alnes:

– Det er trist at det ble slik. Vi har for lengst gjort våre vurderinger rundt deltakelse i innendørs- EM i Polen – og vi angrer ikke på at vi droppet å reise til mesterskapet.

– Vi står for de vurderinger og beslutninger som ble tatt den gang, og ønsker ikke å uttale oss ytterligere rundt denne saken, sier Warholms trener - og avstår altså fra noen «hva var det vi sa»-uttalelse.

En opptelling som VG har gjort med Athletics Weekly, BT, Inside The Games og andre kilder, konkluderer slik:

Storbritannia: Minst ti smittet.

Nederland: Minst åtte smittet.

Italia: 15 smittet.

Frankrike: Minst to smittet.

Tyskland: Minst åtte smittet.

Danmark: Fire smittet.

Ukraina: Fire smittet. Testet positivt mens de var i Polen.

Polen: Flere utøvere testet positivt underveis i mesterskapet.

Irland: Ukjent antall smittede.

Ifølge Athletics Weekly mener det europeiske friidrettsforbundet at protokollene var gode, men at det var enkelte utøvere og ledere som ikke fulgte dem.

Det europeiske friidrettsforbundet (European Athletics) mener at både testregimet og de hygieniske foranstaltningene var gode.

– Det var hver enkelt sitt ansvar å overholde disse reglene, heter det.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, sier at corona-tiltakene rundt konkurransene var gode.

– Men etter det vi har fått vite fra European Athletics var det to hoteller der de ikke overholdt reglene. Det skal ha vært en fest i resepsjonen den siste kvelden.

– I etterpåklokskapens navn - var det riktig å sende utøvere til EM?

– Ja, det fungerte som det skulle under mesterskapet. Men det var altså sosial smitte i etterkant av mesterskapet, ifølge European Athletics.

Forbundet melder også at kravet om å ha på seg ansiktsmaske, ikke ble fullt ut overholdt på hotellene.

Norge hadde 11 utøvere til start i innendørs-EM i Polen. Blant dem var Jakob og Filip Ingebrigtsen.