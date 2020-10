PÅ KJØKKENET: Jakob Ingebrigtsen hjemme på kjøkkenet hos mamma Tone. Det var i leiligheten på foreldrenes hus at han og kjæresten Elisabeth Asserson ble samboere. Foto: Line Møller

Mamma Ingebrigtsen i ny bok: «Sterk konflikt» da Jakob ville bli samboer

Gjert Ingebrigtsen likte dårlig da en 18 år gammel Jakob Ingebrigtsen ville bli samboer med kjæresten Elisabeth Asserson vinteren etter dobbelt EM-gull i Berlin. Det ble krise i familien avslører mamma Tone Ingebrigtsen i en ny bok som har fått tittelen «Alltid mamma».

Gjert Ingebrigtsens bok «Kunsten å oppdra en verdensmester» ble en bestselger i 2018. Nå er det mamma Tone som tar oss med på innsiden av livet i det som både er en helt vanlig og ekstremt uvanlig familie.

Tone Ingebrigtsen forteller til VG under torsdagens boklansering i Oslo at pappa- og suksesstrener Gjert likte svært dårlig at sønnen vil flytte sammen med sin Elisabeth. Det utviklet seg til en fastlåst situasjon hvor Jakob truet med å flytte til en annen i leilighet i Sandnes med henne hvis de ikke fikk kjellerleiligheten hos Tone og Gjert.

– Gjert tenkte på det sportslige. Jeg hadde et håp om at de kunne vente til de var ferdige på videregående, sier Tone Ingebrigtsen.

– Ble det krise i familien?

– Ja, det ble det. Jeg synes det var forferdelig når alt var lagt til rette hjemme hos oss, og Jakob truet med forlate redet, sier Tone.

– Vinteren 2018/2019 ville Jakob bli samboer med Elisabeth. Han var

bare 18 år, ennå ikke ferdig med videregående, og det ble en sterk

konflikt rundt dette hjemme, heter det i boken, som Tone Ingebrigtsen har skrevet i samarbeid med Kristin M. Hauge.

– Jakob argumenterte godt overfor Gjert, synes jeg. Han forklarte rolig hvordan han med sine 200 reisedøgn i året og treninger to ganger om dagen, ønsket å få mer ut av fritiden sin og samværet med Elisabeth.

Mamma ingebrigtsen skriver videre at «han presiserte hvor deilig det hadde

vært å få henne inn i livet sitt, hvordan han nå kunne tenke på andre

ting enn løping, men samtidig få støtte til det han holdt på med».

PAR-I-HJERTER: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson gir hverandre et kyss i forbindelse med Forusløpet i mai 2020. Foto: Carina Johansen

– Gjert er en sint mann, men han trenger ikke å være det. Ofte føler

jeg at han har «nei» som et innebygd, automatisk svar. Ofte er han så overarbeidet, så opptatt av at løperguttene skal lykkes med sine overordnede mål, at han sliter under presset fra omgivelsene og seg selv, skriver Tone Ingbrigtsen - og fortsetter:

– Han er nok blitt litt mildere med årene, men utenfra ser det kanskje

ikke sånn ut. Jeg vet at det har sett i overkant tøft ut på tv, som da Gjert

kommanderte Elisabeth til å reise rett hjem fra oss til seg selv fordi hun

var forkjølet. Den gangen var de så unge og forelsket og tenkte seg ikke om.

Moren avslører også hvordan Jakob til slutt klarte å overbevise Gjert:

– «Jeg trenger noen å være glad i for å få balanse i livet», sa Jakob.

Den setningen traff Gjerts hjerte. Nesten over natten skiftet han oppfatning om hvor «farlige» guttenes kjærester var for deres løpe satsing. For etter hvert så Gjert med egne øyne at samboerskapet ikke gikk ut over Jakobs prestasjoner.

For Elisabeth tar ikke energi fra ham. Hun tilfører ham energi, skriver Tone Ingebrigtsen.

Under Idrettsgallaen i januar 2019 kom Jakob og Elisabeth sammen til DnB Arena. Gjert sa den gang til VG:

– Det har vært diskusjoner knyttet til det, men vi er pragmatiske langt utover det vi trodde at vi skulle være. Men det ser ut til at de klarer seg bra. Vi har oppdratt folk til å være ansvarlige og det viser de seg å være.

På VGs spørsmål om det var fint å bli samboere, svarte Elisabeth for dem begge:

– Ja!

Gjert og Tone Ingebrigtsen fikk selv sitt første - av i alt syv - barn da hun var 17 og han 22 år gammel.

Tone Ingebrigtsen på lanseringen av den nye boken. Foto: Frode Hansen

I sin bok «Kunst å oppdra en verdensmester» innrømmet Gjert Ingebrigtsen at han hadde taklet nyheten om at sønnen Henrik skulle bli far, særdeles dårlig.

– Er du helt idiot, eller? sa jeg.

– Har du tenkt å ødelegge alt vi har bygd opp med å få en unge midt oppi satsingen, var Gjert Ingebrigtsens umiddelbare reaksjon i følge boken.

Han skriver videre at han ringte Tone for å fortelle om utbruddet og innrømmet han kanskje ikke hadde valgt de riktige ordene.

– Som far var jeg kjempeglad for å skulle bli bestefar igjen. Men som trener mente jeg at det var alt annet enn en god og fornuftig beslutning, heter det i boken.

Henrik Ingebrigtsen og kona Liva Eie Børkja ble foreldre for første gang 2. juledag 2016.

Publisert: 08.10.20 kl. 13:56