OL-gull til Jakob Ingebrigtsen: − Det var lett

TOKYO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) hadde en fantastisk spurt og tok OL-gullet på 1500 meter. Timothy Cheruiyot (25) klarte ikke å svare og måtte gi tapt for nordmannen for første gang.

Vinnertiden ble 3,28,32. Ingebrigtsen var suveren på oppløpet og vant med 69 hundredeler.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen hulket av glede på tribunen.

– Det lå i kortene. Jakob har tatt steg hele veien, og da er ikke lenger Timothy Cheruiyot god nok, sier Vebjørn Rodal som NRK-ekspert på direkten.

– Åh, det var lett, sier Jakob Ingebrigtsen inn i TV-kameraet like etter målgang.

– Det er helt drøyt. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg visste da jeg gikk inn i mesterskapet at det jeg ville gjøre her, ville endre resten av livet mitt. Det ble full klaff, det er ikke så mye annet å si, sier Jakob Ingebrigtsen til Discovery+.

– Hele løpsopplegget ble helt perfekt. Jeg håpet at vi skulle springe så fort som vi gjorde, og da jeg gikk ut på den andre runden, så håper jeg at jeg kan ta ham i siste sving. Kommer jeg først ut på oppløpet, så vet jeg at jeg vinner. Selvtilliten bygget seg oppover og det er ubeskrivelig, sier han videre.

Tiden er også en ny olympisk rekord og en forbedring av hans egen personlige rekord (og europeiske rekord) med 36 hundredeler.

– Jeg står her i mine egne tanker og tror mål er der, men så ser jeg at han går og skjønner at mål er der. Det er litt mye, sier Gjert Ingebrigtsen til VG og andre norske medier etter løpet.

– Europeisk rekord, familierekord, Sandnes Idrettslag-rekord, og olympisk rekord og 20 år gammel, oppsummer Gjert.

Og tiden - den var som spådd fra pappa Gjert:

– Han kan løpe 3.28 i en finale, om ikke mer, sa han etter semifinalen.

– Jakob var nok ikke upåvirket, men han har hatt tid til å forberede seg på dette i mange år allerede. Det er mange år siden han sa at han skulle vinne OL-gull. Men det er én ting å si det og en annen ting å gjøre det, sier trenerpappaen etter gulløpet.

Cheruiyot ble nummer to, mens britiske Josh Kerr tok tredjeplassen.

– Det var Jakobs dag i dag. Han er ung og kommer. Men jeg kan slå ham når jeg er i god form og ikke har skader. Jeg fikk litt vondt i hamstring, sier kenyaneren.

– Han løp et veldig godt løp og jeg kunne ikke tette den luken, sier Abel Kipsang, som ble nummer fire.

– Fantastisk. Jeg er imponert. Jeg liker å løpe med en god atlet. Han er en av mine beste kamerater ute på banen. Hvis jeg eller en annen «aussie» ikke vinner, så er det bra at det er ham, sier Stuart McSweyn til VG.

– Han viste sin utrolige styrke og norske stil. Han beviste at han i dag og dette året er den beste mellomdistanseløperen i verden, sier Michal Rozmys, som ble nummer åtte.

Nordmannen gikk rundt hele feltet og i ledelsen etter 200 meter. På den andre runden skrudde Timothy Cheruiyot opp tempoet og overtok teten.

På den siste runden var det disse to det sto om. Timothy Cheruiyot hadde ledelsen, men Ingebrigtsen fulgte rett bak ham. På slutten hadde kenyaneren ingen muligheter til å følge Sandnes-karen.

Det var store forventninger til 20-åringen, som på forhånd hadde årets tredje beste tid på distansen.

I VM i Doha i 2019 ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire på 1500 meter – og var ekstremt skuffet over det. Året før tok han EM-gull både på denne distansen og på 5000 meter. I OL gjorde tidsplanen det umulig å kombinere 1500 og 5000 meter.

Karsten Warholm tok tidligere i OL-gull på 400 meter hekk. Før det hadde ikke Norge tatt medalje i løpsøvelser i OL siden Vebjørn Rodal vant 800 meter i 1996.