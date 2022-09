GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen har foran Diamond League-finalen i Zürich torsdag nesten gjort rent bord på løpebanen denne sesongen. Bildet er fra da han satte årsbeste tid i verden på 1500 meter i Lausanne fredag 26. august.

Jakob Ingebrigtsen: Lar banken ta seg av millionene

ZÜRICH (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) har allerede foran den pengestinne Diamond League-finalen torsdag håvet inn millionbeløp denne sesongen. Han overlater til banken sin å investere dem fornuftig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde et møte med de som sitter på «investering» i banken. De har god kontroll, svarer han på spørsmål om hva han vil gjøre med alle pengene han har satt inn på sparekonto i løpet av sommeren.

Banken han stoler på er også en av hans mange sponsorer.

– Du overlater det til dem?

– Ja, for jeg har så mye annet å holde på med, vet du – kjøpe brudekjole og hus. Da kan jeg ikke holde på med penger i tillegg, svarer han.

Forsøksvis humoristisk avvæpnende, samtidig seriøst. Han og forloveden Elisabeth Asserson skal gifte seg neste år og vil bygge et gedigent hus hjemme i Sandnes.

Han tjente rundt 1,3 millioner i rene premiepenger fra arrangøren og Norges Friidrettsforbund da han vant VM-sølvmedaljen på 1500 meter og -gullmedaljen på 5000 meter i løpet av noen dager i juli. For dobbeltseieren i friidretts-EM fikk han «bare» 120.000 fra forbundet.

For seieren i Lausannes Diamond League-stevne fredag for snart to uker siden fikk han standardbonusen for seier pålydende 100.000 kroner.

Førstepremien i Diamond League-finalen i morgen er 300.000 kroner. I tillegg kommer – som i alle stevner – et honorar av ukjent størrelse fra arrangøren. Det tilfaller kun en liten håndfull av de største friidrettsstjernene. Jakob Ingebrigtsen er selvsagt en av dem. Hans agent Daniel Wessfeldt har tidligere sagt at han er blitt tilbud mellom en halv million og 750.000 for å stille til start i et enkelt stevne.

Nå forteller den anerkjente og rutinerte svensken til VG at Jakob Ingebrigtsen er i samme sjikt som Armand Duplantis (22), Sveriges verdensrekordholder i stav, når det gjelder markedsverdi blant arrangørene.

– Det er ingen stor forskjell mellom de to, sier Wessfeldt.

Han begrunner det blant annet med at Norges OL-gullvinner på 1500 meter er sponset av den amerikanske utstyrsprodusenten Nike.

– Han slipper de aldri, slår Wessfeldt fast.

Etter det VG forstår forhandlet Gjert Ingebrigtsen frem en ny langtidskontrakt for Jakob Ingebrigtsen i forbindelse med Eugenes Diamond League-stevne i fjor.

I forbindelse med VM i Eugene for halvannen måned siden hevdet Wessfeldt at USA-fødte Duplantis er verdens best betalte friidrettsutøver. Ifølge svenske Aftonbladet vil hans samlede inntekter være rundt 30 millioner i år.

– Jeg bruker ikke mye krefter på det. Det er viktigere å finne flinke folk som kan slike ting. Jeg vil bruke tid på det jeg synes er gøy. Trene, springe fort og spise god mat – og slappe av, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Alle idrettsutøvere sier stort sett at de ikke bryr seg om penger. Du også. Men er det helt sant?

– Ehmmm, alle bryr seg om penger. Jeg har strømutgifter og bensin jeg må betale. Men det påvirker ingenting av det jeg planlegger og gjør. Jeg har aldri stilt opp i et løp fordi det er der jeg får mest penger, svarer han.

– Det er lett å si for en som har mye penger?

– Ja, men det er fordi man gjør det bra. Det er klart man får penger for å vinne OL-gull. Alle får ikke det, for alle vinner ikke OL-gull. Slik er det, og det kan ikke jeg bestemme, svarer Jakob Ingebrigtsen.

NRK sender fra Diamond League-finalene torsdag (NRK 2 kl. 19.00 og NRK 1 kl. 20.00)

Jakob Ingebrigtsen, som aldri har vunnet en finale i Diamond League, får heller ikke nå sjansen til revansj på Jake Wightman (28), som sist de møttes 20. juli slo ham i VM-finalen på 1500 meter. Briten løper 800 meter i Diamond League-finalen (kl. 21.31), slik han også gjorde i EM (2. plass). Wightman var ikke i feltet da Jakob Ingebrigtsen vant 1500-meteren med årsbeste tid i verden (3.29,05) i Lausanne for 12 dager siden.

Info Jakob Ingebrigtsens finalefelt i Zürich Jakob Ingebrigtsen – VM-sølvvinner 1500 m, VM-gullvinner 5000 m og gullvinner på begge distansene i EM – løper 1500 meter i Diamond League-finalen i Zürich torsdag 8. september klokken 20.10 i Letzigrund stadion. Feltet som løper om 300.000 kroner i førstepremie (årsbeste/personlig rekord i parentes): Timothy Cheruiyot, Kenya (3.30,21/3.28,28), Charles Grethen, Luxembourg (3.34,33/3.32,86), Jake Heyward, Storbritannia (3.31,08/3.31,08), Oliver Hoare, Australia (3.30,12/3.30,12), Jakob Ingebrigtsen, Norge (3.29,05/3.28,32), Josh Kerr, Storbritannia (3.30,60/3.29,05), Abel Kipsang, Kenya (3.29,93/3.29,56), Stewart McSweyn, Australia (3.30,18/3.29,51), Michal Rozmys, Polen (3.32,43/3.32,43), Abdellatif Sadiki, Marokko (3.33,93/3.33,59) Vis mer

– Skulle du gjerne sett Jake Wightman på startstreken?

– Gjerne og gjerne. Jeg tror ikke han er bedre, eller dårligere for den saks skyld, enn de andre som er der. Det er en gjeng på fem, seks, syv stykk som er veldig jevne, og så er det forhåpentligvis én som skiller seg ut, sier han og sikter til seg selv.

Jakob Ingebrigtsen sier at «jo da» det ligger høy prestisje i å skulle vinne Diamond League-finalen. Han synes alltid det er spennende å jakte noe han ikke har vunnet eller gjort før – rekorder, titler «eller hva det er».

– Det har selvfølgelig ikke samme status som VM og OL. Men det er «ligafinalen». Det er stort uansett hvilken idrett det er, sier han.