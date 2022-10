STILTE OPP FOR KREFTSAKEN: Jakob Ingebrigtsen (i midten) vant foran brødrene Henrik (t.v.) og Filip på Rosa Sløyfe-løpet, som retter oppmerksomheten mot brystkreft, i Oslo onsdag kveld.

Henrik om Jakobs plan: − Det tar lang tid

NYDALEN, OSLO (VG) Henrik Ingebrigtsen (31) mener det vil ta veldig mange år å gjennomføre planen til lillebror Jakob (22) som idrettsutøver.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Løpebrødrene var sjanseløse mot Jakob Ingebrigtsen (22) i Rosa Sløyfe-løpet over 5000 meter. Lillebror har tatt både VM-gull og OL-gull, men om det er viktig å slå brødrene i et mosjonistløp arrangert av Kreftforeningen?

– Ja, sier Jakob bastant og ler.

Brødrene tok nederlaget pent. Jakob var i mål på tiden 17.04 minutter, Filip var 24 sekunder bak, og Henrik ett sekund bak ham. Det var smil og latter. Banesesongen er over. Det er 11 måneder til VM i Budapest.

– Motivasjonen er ikke å oppnå ting, det er mye mer enn det, sier Jakob Ingebrigtsen.

Storebror Henrik som nå er selvutnevnt sjef i teamet er ikke redd for motivasjonen til lillebror. Han tror Jakob får en lang karriere. Veldig lang.

– Målet er ikke å ta et gull og bare gi seg, sier Henrik til VG.

For storebror mener å ta VM- og OL-gull bare er halve jobben. Det er nå det virkelig starter. For den store planen til Jakob er ikke bare et VM-gull eller to til, men å etablere seg som verdens beste løper.

– Og det tar lang tid. Å ta det neste gullet blir vanskeligere, og gullet etter det. De aller beste utøverne i idrettshistorien har nådd toppen og ligget der i flere år, det er dét som krever noe, sier Henrik som ble europamester på 1500 meter i 2012.

For storebror, som ble vraket fra neste års landslag tidligere denne uken, har åpenbart veldig store krav til 22-åringen som satte årsbeste i verden på 1500 meter flere ganger i år, senest i Diamond League-finalen i Zürich i september med tiden 3,29.02 minutter.

– Alle kan klare å få en formtopp. Men hvor mye kostet det? Blir det skader? Har man brukt opp kroppen? Henrik er mer motivert enn noen gang. Han ser at arbeidet han har lagt ned funker, sier storebror Ingebrigtsen til VG før de skal gyve løs på en ny sesong.

Det vrimlet av løpere ved Nydalen, rundt fem kilometer fra Oslo sentrum, onsdag kveld. Det var rosa overalt. Det ble løpt tre eller fem kilometer. Med eller uten tidtagning.

Jakob Ingebrigtsen forstår nesten ikke spørsmålet om motivasjon.

– På ingen måte, jeg er jo en liten gutt. Og jeg har ikke vunnet alt. Å bli verdensmester på 1500 meter vil jeg få til. Motivasjonen er ikke å oppnå ting, det er mye mer enn det. Det er å føle mestring, sier Jakob.

VM-GULL: Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 1500 meter og gull på 5000 meter i USA i juli. Her sammen med bror Henrik etter løpet.

Han syns ingenting har forandret seg når det gjelder sult siden han slo gjennom med to EM-gull (1500 og 5000 meter) som 17-åring i 2018.

– Jeg brenner for det samme. Jeg lever det samme livet. Jeg jobber for de samme målene, sier Ingebrigtsen til VG.