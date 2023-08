Jakob Ingebrigtsen vant heatet sitt i VM-åpningen: − Det er tryggest å ligge først

BUDAPEST (VG) Jakten på to VM-gull er i gang for Jakob Ingebrigtsen (22). Han lekte seg som ventet videre i forsøket på 1500 meter i friidretts-VM lørdag.

Sandnes-karen gikk opp i tet med 550 meter igjen, omtrent samtidig som flere løpere falt etter å ha løpet i hverandre. Ingebrigtsen kontrollerte inn på oppløpet og vant heatet på 3,33,95.

De seks beste i hvert av de fire heatene går til semifinalen. Ingen går videre på tid.

– Jeg kjente at jo senere det går, jo større sannsynlighet for å havne i noe. Jeg kjente noe i beina, så det var best å holde jevn høy fart, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Den første runden er kanskje den utenom finalen det er størst spenning rundt. Sannsynligheten for at noe skjer, er stor. Det slår sjelden feil at noen «tryner». Da er det tryggest å ligge først.

Det var Tom Elmer fra Sveits og svensken Emil Danielsson som gikk i bakken bak Ingebrigtsen.

Kjæresten Elisabeth Asserson fulgte ham fra tribunen.

– Jeg føler meg kjent og trygg og blir sikrere på seg selv. Jeg tror det blir bra, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen kommer til VM med OL-gull fra 2021 og VM-sølv 2022 på 1500 meter.

Det var en stor skuffelse for Jakob Ingebrigtsen da det «bare» ble sølv i VM i fjor.

– Jeg var sikker på at han skulle vinne i fjor. Jeg kan ikke bomme to år på rad, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

I fjor mistet Jakob Ingebrigtsen (22) VM-gullet på oppløpet.

Narve Gilje Nordås (24) løper i et senere heat lørdag.

PS: Jakob Ingebrigtsens bestetid på 1500 meter er 3.27.14 fra Polen i sommer.

