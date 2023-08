Gjert Ingebrigtsens metode: Derfor lykkes han

Intensitetsstyring. Gjert Ingebrigtsen forteller om en fartsgrense som utøverne hans ikke får overgå. Han påpeker at risiko som for rask løping på trening kan være negativt med tanke på for eksempel skade: – Mange sliter med skjønne at godt nok er godt nok. Flere kilometer løpt på fart som er godt nok på lav risiko, jo større sjanse for å nå mål, sier Gjert Ingebrigtsen.