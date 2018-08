EM-håpet Amalie Iuel etter fire år i USA: – Jeg er mye friskere nå

Publisert: 08.08.18 10:30 Oppdatert: 08.08.18 11:14

FRIIDRETT 2018-08-08T08:30:37Z

BERLIN (VG) Forrige EM skrev Amalie Iuel (24) norsk friidrettshistorie. Nå vil 24-åringen «gutse» mot en ny finale – med en kropp som endelig fungerer.

I fjor flyttet den norske hekkeløperen hjem fra USA, hvor hun kombinerte friidrett med biologistudier på Universitet i Sør-California. Det var slutten på fire år med skyhøy belastning og mange utfordringer.

Det første trener Leif Olav Alnes sa til henne da hun ble en fast del av hans og Karsten Warholms treningsgruppe, var: «Nå skal vi gjøre deg frisk!»

– Leif er opptatt av at vi trener på skånsomt underlag og er forsiktige. Det innebærer at vi kan yte mer i hver konkurranse og at det er lettere å holde motivasjonen oppe. Nå er jeg kvitt alle småskavankene jeg hadde i USA, forteller Iuel til VG.

– Stressreaksjoner

I USA var treningsregimet tuftet på helt andre premisser. Der måtte Iuel kjøre økter på hardere underlag og prestere i langt flere øvelser.

Fra januar til juni hadde hun knapt en eneste helg uten konkurranse.

– Det var veldig mye trening. Belastningen var for stor. I år kan jeg telle antall konkurranser på én hånd. Jeg er veldig mye friskere nå enn i løpet av fire år i USA. Jeg hadde aldri seriøse skader da jeg var der, men det var noe gjennom hele oppholdet. Som beinhinnebetennelser og stressreaksjoner, forteller Iuel, som nå føler seg mer gjennomtrent etter å ha fokusert på å bygge seg gradvis opp igjen.

Vil innfri i EM

For to år siden ble Iuel første norske kvinne til å kvalifisere seg til en EM-finale på 400 meter hekk. Sjetteplassen er historisk. I Berlin håper hun å gjenta bragden.

– 2016 var en veldig spesiell sesong for min del. Det var ikke et bedre sted jeg kunne prestere. Det var et stort øyeblikk. Det var her jeg tok kravet til OL. Det var veldig spesielt, forteller 24-åringen.

– Hva blir nøkkelen for å komme deg til finalen denne gangen?

– Jeg tror det blir et høyt nivå i semifinalen. Det kommer til å gå fort. Jeg må «gutse» og behandle semien som om det er en finale.

– Hva innebærer det?

– Jeg må løpe som jeg gjorde på Bislett Games. Hvis jeg gjør det, kan det være mulig med en finale, sier Iuel, som satte ny norsk rekord i Oslo i juni med tiden 55,26.

Spent trener

Nevnte Alnes er forsiktig med å dele forventningene til sine egne utøvere før de skal i aksjon i EM, men suksess-sjefen til blant andre Iuel og Karsten Warholm håper at de vil vise at treningen hans fungerer.

– Det er jo mesterskap vi trener for. Det er en gladsak at folk er her og i posisjon. I idrett er det jo sånn at utfallet ikke er gitt. Det er det som gjør det spennende, sier Alnes til VG.

– Hvordan vurderer du mulighetene til Iuel?

– Hun er vel rangert som nummer åtte i Europa nå. Så det naturlige målet er å få en finaleplass, og det er ikke lett. Hun går direkte til semifinale. For henne blir det løpet naturlig nok kjempeviktig.

PS: Amalie Iuel løper semifinale på 400 meter hekk klokken 19.10 onsdag kveld.