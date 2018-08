GAMMEL OG NY HELT: Vebjørn Rodal (45) vant OL-gull på 800 meter i Atlanta for 22 år siden. Mandag møtte han verdens nye løperkomet Jakob Ingebrigtsen (17) under pressetreffet til Norges EM-tropp i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vebjørn Rodal: Jakob Ingebrigtsen hylles av legendene

Publisert: 07.08.18 10:36 Oppdatert: 07.08.18 10:47

BERLIN (VG) OL-gullvinner og NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal (45) røper at noen av tidenes beste mellomdistanseløpere ikke finner ord når de skal beskrive Norges 17 år gamle løperfenomen Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg har snakket med Steve Cram og Sebastian Coe om ham. De har hatt verdensrekorden på en mile og 1500 meter. De kan distansen, og sier at 3.35 som 17-åring er ekstraordinært. 3.34 er helt «outstanding», og så løper han ( Jakob Ingebrigtsen ) 3.31, sier gullvinneren på 800 meter i Atlanta-OL for 22 år siden til VG.

På spørsmål om verden har sett en mer talentfull løper, svarer Rodal, som er ekspertkommentator for NRK i friidretts-EM, at «ja, det har verden».

– Men kanskje ikke en 17-åring som har vært bedre trent. Det er sjelden å se. Han er i en særklasse. Og så er han en av tre brødre, av det formatet. Det vekker oppsikt internasjonalt, sier han med tanke på samtalene han har hatt med blant andre Steve Cram (58) og Sebastian Coe (61) om «yngstemann» Ingebrigtsen.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen løper innledende heat på 1500 meter klokken 12.05 onsdag.

Leif Inge Tjelta (69) er antagelig den som på best grunnlag kan bekrefte Rodals mening om at Jakob Ingebrigtsen er en av verdens best trente 17 år gamle mellomdistanseløpere. Tjelta, som er trener for den svenske EM-håpet Mikael Ekvall i maraton (søndag), skrev på 1990-tallet en hovedfagsoppgave sammen med Johan Kaggestad om «terskeltester».

Han fikk tidlig øynene opp for hva familien Ingebrigtsen, med pappa Gjert som trener, «holdt på med». I 2007 anbefalte han friidrettsforbundets daværende sportssjef og nåværende president, Ketil Tømmernes, å la Henrik Ingebrigtsen (27) få prøve seg på en 10.000 meter i et internasjonalt stevne.

Da Jakob Ingebrigtsen 11 år gammel løp et park-løp over 8,2 kilometer i Sandnes på under en halvtime, spurte Leif Inge Tjelta Gjert Ingebrigtsen om lov til å teste sønnen.

– Jeg hadde hatt et eliteserielag i fotball inne til tester. De var mosjonister sammenlignet med Jakobs tester når det gjaldt løpskapasitet den gangen. Verdiene han har er ekstreme, forteller Leif Inge Tjelta, som til daglig er å finne ved universitet i Stavanger.

– Han omgir seg med brødre og en familie som bryter barrierer. Er du god nok, er du gammel nok, svarer Tømmernes i dag på spørsmål om bakgrunnen for Jakob Ingebrigtsens voldsomme utvikling.

Friidrettsforbundets mangeårige lege, Ove Talsnes (54), mener at det er vanskelig å «spekulere» i årsakene til Jakob Ingebrigtsens veldig tidlige topp internasjonale prestasjoner og tider.

– Fordi det ikke har skjedd før, påpeker Talsnes.

– Han er vokst opp i et prestasjonsmiljø. Men det er ikke nok. Det ikke mange har skjønt, er at det å ha ambisjoner medfører konsekvenser. De (Team Ingebrigtsen) vet at det er tøft, det krever hardt arbeid, de vet at det vil ta lang tid – og så gjør de det, sier ortopeden.

– Jakob har trent avansert løpstrening på et tidlig stadium, hvor kroppen hans er veldig mottagelig. Det er mange yngre som har trent mye. Men her har de gjort det med kløkt, tilføyer Talsnes.

– Jeg testet ham foran denne sesongen også. Jeg skjønte at han kom til å løpe fort. Men ikke på 3.31. Det er sprøtt, sier Leif Inge Tjelta.

Han sier at «alle tre» har en spesiell historie: Henrik, som opprinnelig satset på langrenn, var god i ung alder. Regjerende europamester Filip «var god, men kom litt senere». Jakob har fulgt i brødrenes fotspor. Han har trent mye, men ikke hardt.

– Jeg kan ikke røpe testresultatene hans. Men den største hemmeligheten er at han har en fantastisk løpsøkonomi, sier Leif Inge Tjelta.

Han understreker også at Gjert Ingebrigtsen har vært utrolig flink til å styre sønnenes treningsøkter. De har aldri vært såkalt overtrent; de har alltid hatt overskudd.

– Han er en smart mann og trener, for å si det mildt, sier Leif Inge Tjelta.

Så smart at han ifølge Henrik Ingebrigtsen nektet Jakob å ha vanlig «gym» på skolen, fordi det ikke passet inn i løpstreningen.

– Det har ikke vært noen «forstyrrelser» inne i bildet. Det snakkes om at man må ha trent to ganger om dagen i 10 år for å ha tilstrekkelig grunnlag til å være toppidrettsutøver. Jakob er der allerede. Han har vært veldig målbevisst siden han var åtte, ni, ti år gammel, sier Henrik Ingebrigtsen.

I den forbindelse kan også nevnes at Gjert Ingebrigtsen etter Henrik Ingebrigtsens EM-gull og 5. plass London-OL 2012 insisterte på at Jakob Ingebrigtsen – da 12 år gammel – skulle få ta del i samme opplegg som Henrik og Filip da han forhandlet frem en ny avtale med forbundet for dem.

Det bekrefter Henrik Ingebrigtsen overfor VG her i Berlin.

Jakob Ingebrigtsen sier at han som femåring sa høyt at han skulle bli verdens beste. Filip Ingebrigtsen bekrefter at det er sant. Gjert Ingebrigtsen skjønte fort at den yngste sønnen på tross av sin unge alder mente alvor, og han handlet deretter.

Henrik Ingebrigtsen løp 1500 meter på 3.44 da han var 17 år, og det var en veldig god tid da – aldersrekord, så vidt Henrik husker. Filip Ingebrigtsen lå an til å løpe 3000 meter på ni blank foran ungdoms-EM da han var 17 år gammel. Det vil si at han da var «et hav» bak det nivået Jakob er på nå.

– I 2015 var Jakobs årsbeste på 1500 meter fire til fem sekunder dårligere enn den jeg hadde. Da var han 15 år gammel, jeg 23, sier Filip Ingebrigtsen.

Han mener at Jakob Ingebrigtsen har mange års forsprang «på de andre» når gjelder trenings-profesjonalitet. På det området er han liksom 25 til 26 år gammel.

– Jeg har fra tid til annen truffet Jakob som 15, 16 og 17-åring. Selv om han har gjort svært gode løp, har han ikke været fornøyd – fordi brødrene hans har løpt fortere. Han har en referanse som er skyhøy. Jeg tror det visker ut det alderselementet, sier Vebjørn Rodal.

Fakta: Jakob Ingebrigtsen knuser tidenes beste

VGs statistikk-ekspert Geir Juva har sammenlignet Jakob Ingebrigtsen med tidenes beste løpere på 1500 meter:

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord på 1500 meter er 3.31,18 – satt i Monaco 20. juli.

I løpet av de siste 35 årene har 14 olympia-, verdens- og/eller europamestere på distansen løpt like fort (3.31,18) eller bedre.

Her er deres alder på det første tidspunkt de løp like fort (3.31.18) eller bedre.

Sebastian Coe, Storbritannia (OL-gull 1980, 1984): 29 år i 1986 (3.29,77),

Steve Cram, Storbritannia (VM-gull 1983, EM.-gull 1986): 24 år i 1985 (3.29,67).

Abdi Bile, Somalia (VM-gull 1987): 26 år i 1989 (3.30,55),

Noureddine Morceli, Algerie (VM-gull 1991, 1993, 1995, OL-gull 1996): 21 år i 1991 (3.31,00),

Fermin Cacho, Spania (OL-gull 1992, EM.gull 1994): 28 år i 1997 (3.28,95),

Hicham El Guerrouj, Marokko (VM-gull 1997, 1999, 2001, 2003, OL-gull 2004): 20 år i 1995 (3.31,16),

Reyes Estevez, Spania (EM-gull 1998): 22 år i 1998 (3.30,87),

Noah Ngeny, Kenya (OL-gull 2000): 19 år i 1998 (3.31,01),

Mehdi Baala, Frankrike (EM-gull 2002, 2006): 24 år i 2003 (3.30,97),

Asbel Kiprop, Kenya (OL-gull 2008, VM-gull 2011, 2013, 2015): 22 år i 2011 (3.30,46),

Taoufik Makhloufi, Algerie (OL-gull 2012): 24 år i 2012 (3.30,80),

Filip Ingebrigtsen, Norge (EM-gull 2016): 25 år i 2018 (3.30,01),

Matt Centrowitz, USA (OL-gull 2016): 24 år i 2014 (3.31,09),

Elijah Manangoi, Kenya (VM-gull 2017): 22 år i 2015 (3.29,67).

Altså kun én av disse som har vært tenåring, Noah Ngeny.

Asbel Kiprop er for øvrig den yngste 1500-metermester i (OL-, VM- og EM-sammenheng). Han var 19 år da han tok OL-gullet i Beijing i 2008.

Henrik Ingebrigtsen er den yngste europamester på 1500 meter (21 år, 128 dager i 2012).

I 1983 gikk verdensrekorden for første gang under 3.31, Steve Ovett løp på 3.30,77.