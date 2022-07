HØYT, HØYERE ...: Pål Haugen Lillefosse fra Bergen har hevet seg betraktelig denne sesongen. Han er god nok til å nærme seg pallen i VM, så sant han ikke «nuller» i kvaliken natt til lørdag norsk tid.

Stavdrama for Norges stavhopp-håp

EUGENE (VG) Norges største stavhopp-håp Pål Haugen Lillefosse (21) lette forgjeves etter stavene sine i over en uke under oppkjøringen til VM. Foran kvalifiseringen natt til lørdag norsk tid håper han å kunne holde nervene i sjakk – slik han pleier.

– Det har vært noen stresselementer som jeg skulle ønske ikke hadde vært der. Men jeg føler at treneren min og jeg har greid å være for oss selv og beholde roen, sier bergenseren.

Bjørn Åge Herdlevær og Pål Haugen Lillefosse sørget for å være for seg selv da 800-meterløper Hedda Hynne (32), som bodde på samme hotell som dem, testet positivt for covid-19 under den norske VM-troppens forberedelsesleir i Berkeley i California.

De beholdt roen da Pål Lillefosse Haugens staver forsvant som dugg for sola.

– De kom ikke frem før det var to-tre dager igjen av pre-campen i Berkeley. Jeg var der i litt over en uke uten staver. Jeg fikk låne noen av folk som var der. De fungerte, selv om det ikke var de jeg hadde ønsket, forteller han.

– Dukket de bare opp til slutt?

– Jeg hadde ikke peiling. «De» (støtteapparatet) gikk inn og lette på den searching device-greia (på nettet). Der sto det bare «missing». Vi kjørte til flyplassen i San Francisco (40 min. en vei) omtrent hver dag for å mase på «dem». Til slutt kom det en telefon om at det hadde kommet noen «lange pinner» dit, svarer Pål Haugen Lillefosse.

Info 12 av 32 startende til VM-finalen Kvalifiseringen i stavhopp starter klokken 02.05 natt til lørdag norsk tid. Totalt 32 starter, fordelt på to grupper av 17 og 15 utøvere. De som går over 5,80 meter er automatisk kvalifisert for finalen – uansett bestående av 12 deltagere – klokken 02.25 natt til mandag norsk tid. USA, Tyskland, Frankrike og Norge (Simen Guttormsen, Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse) er de eneste nasjonene med tre kvalifiserte hoppere. Vis mer

Han vedgår at det er en risikosport å skulle ha med seg staver verden rundt, spesielt i disse tider med flykaos rundt baut. Han har kommet til flere konkurranser i år, og ikke kunnet hoppe fordi stavene ikke har kommet frem.

– Det er alltid et eller annet med de stavene, sier Pål Haugen Lillefosse.

STERKT STAV-LAG: Norge har tre VM-kvalifiserte stavhoppere i friidretts-VM i Eugene: Pål Haugen Lillefosse (fra venstre) og brødrene Simen og Sondre Guttormsen.

– Stavene er noe herk, istemmer Norges 10-kamphåp i VM, Sander Aae Skotheim (20).

Hans staver hadde vært forsvunnet i to uker da VG intervjuet ham torsdag, tre dager før stavkonkurransen i VMs 10-kamp på mesterskapets siste dag søndag.

I friidrett-NM for en måned siden i Stjørdal forbedret Pål Haugen Lillefosse sin norske rekord til 5,86 meter. Den høyden plasserer han som nummer seks på listen over sesongens beste resultater i stavhopp utendørs. Den toppes av Sveriges soleklare gullfavoritt her i Eugene, Armand Duplantis (22). Han gikk over 6,16 meter i Stockholm 30. juni, der Pål Haugen Lillefosse tok 4. plass med 5,83 meter.

Tidligere i år forbedret Duplantis verdensrekorden sin til 6,20 meter, innendørs i Beograd.

På spørsmål om hvor listen vil ligge for å ta VM-medalje, svarer seniormesterskapsdebutanten – utendørs – 5,90, et sted der. Pål Haugen Lillefosses trener, Bjørn Åge Herdlevær, mener han har den høyden inne. Det er adepten enig i, med et her og nå-forbehold.

– For meg er det om å gjøre å komme gjennom kvaliken, så får vi snakke om det når jeg har gjort det. Klarer jeg å holde nervene under kontroll, tror jeg det kan være mulig, sier han.

– Er det et nervespørsmål?

– Nei, jeg pleier å være god til å holde nervene i sjakk. Men du vet aldri. Du kan ha den dårligste dagen din, og den beste dagen din. Så kan begge ende med å «nulle». Hun som var en av favorittene av damene (OL-bronsevinner Holly Bradshaw), knekte staven i kvaliken (oppvarmingen) og røk ut, svarer Pål Haugen Lillefosse.