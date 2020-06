MOT VM-KRAV: Therese Johaug skal forsøke å løpe 10.000 meter ned mot kvalifiseringskravet 31.50 til VM i Doha i fjor på Bislett torsdag. Bildet er er tatt i forbindelse med en langrennssamling tidligere denne måneden. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Bislett-Hoen om dopingprinsippet: – Ingen Johaug-tvil

Stevnegeneral Steinar Hoen har aldri vært i tvil om at han gjorde rett i å invitere Therese Johaug (31) til «Impossible Games» torsdag, selv om han fortsatt har som prinsipp ikke å la tidligere dopingdømte starte på Bislett.

– I min verden har det aldri vært tvil om at vi skulle invitere Therese Johaug. Det var planlagt allerede i fjor høst at vi skulle gjøre det til Diamond League-stevnet i sommer, sier Steinar Hoen (49) til VG.

Det tradisjonelle internasjonale friidrettsstevnet i stevneserien Diamond League på Bislett ble avlyst på grunn av corona-pandemien. Steinar Hoen og organisasjonen hans valgte å erstatte det med «Impossible Games», som vil bli avviklet i henhold til smittevernreglene på Bislett torsdag kveld.

Bislett Games i ordinær form – som del i tidligere Golden League og nåværende Diamond League – var blant de første i stevneserien som ikke inviterte tidligere langtidsutestengte friidrettsutøvere. Blant andre verdensmester Justin Gatlin (VG-sak 2013). Steinar Hoen hevder også at han har latt være å invitere utøvere som ikke har brutt dopingreglementet, fordi de har representert nasjoner mistenkt for ikke å ha et tilfredsstillende antidopingsystem.

VELKOMMEN TIL BISLETT: Steinar Hoen intervjuet Therese Johaug da Bislettalliansen 26. mai presenterte utøverne som skal starte i «Impossible Games» på Bislett torsdag 11. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Europamesteren i høyde vedgår at Therese Johaugs 18 måneder lange utestengelse sier noe om alvorlighetsgraden, men mener «nyansene» taler til hennes fordel – og at det er avgjørende for at han og hans stab, ifølge Hoen, ikke har stilt spørsmål ved om det var riktig å ønske henne velkommen til å løpe i årets versjon av Bislett Games: «Impossible Games».

– Man kan være uenig eller enig. Det er opp til oss som arrangør, og vi inviterer henne til Bislett. Jeg tror hundre prosent på hennes forklaring. Men det er min mening, og den er ikke viktig, sier Steinar Hoen.

Før han rader opp en rekke argumenter og anekdoter som bakgrunn for hvorfor prinsippet om å si nei til tidligere dopingdømte ikke er hensyntatt i Therese Johaugs tilfelle.

– Hun har sonet sin straff. Hun har gått i verdenscupen og vært tilbake lenge. Har du i samfunnet for øvrig gjort noe galt, kan du gå tilbake i jobb etter ferdig soning. Og så har det å gjøre med alvorlighetsgrad og skjønn. Etter mitt skjønn er det ingen problemer ved å invitere Therese Johaug til Bislett. Det ansvaret tar jeg, sier Steinar Hoen.

Therese Johaug vant 10.000-meteren i NM på Hamar i fjor og kvalifiserte seg for friidretts-EM i Paris kommende høst (avlyst). Hun vant også terreng-NM i Frognerparken i oktober. Hun skal løpe 10.000 meter på Bislett torsdag.

Når det gjelder «skjønn» viser Steinar Hoen anekdotisk til fartsovertredelser: «60 kilometer i timen i 40-sone er lovbrudd og medfører bøteleggelse og straff. Det gjør også 300 kilometer i timen gjennom en barnehage».

– Men det er stor forskjell på sakene. Jeg er totalt mot all juks. Men det er nyanser der også, konkluderer Steinar Hoen med tanke på alvorlighetsgrad.

VG har vært i kontakt med Johaugs manager Jørn Ernst, som ikke ønsker å kommentere problemstillingen.

