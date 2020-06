ENSOM MAJESTET: Henrik Ingebrigtsen (29) presset rundetidene kraftig ned etter at «haren» Sindre Buraas hadde gitt seg under 5000-meteren på Bislett mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Henrik Ingebrigtsen jubler over skadefri vår: – Endelig

BISLETT (VG) Henrik Ingebrigtsen (29) har ikke stått over én treningsøkt siden februar. Siste gang han hadde en like lang periode uten skadeavbrekk, var foran hans internasjonale gjennombrudd for åtte år siden.

– Den kontinuiteten jeg hadde da, fra høstferien og frem til OL 2012 – jeg sto ikke over én økt. Jeg var ikke på samme nivå og ikke like gjennomtrent. Men det er sist gang jeg hadde en sånn periode, forteller han etter å ha langspurtet inn til soleklar seier med sterke 13.19,65 på 5000 meter under «Boysen Memorial» på Bislett mandag kveld.

Det er bare fire sekunder bak hans personlige rekord 13.15,38 fra belgiske Heusden for et år siden.

– Jeg har ikke stått over én økt siden begynnelsen av februar. Ingenting, ikke én økt på grunn av sykdom eller skade. Jeg har hatt noen «vondter» her og der, og har måtte være litt ekstra påpasselig med å tøye ut og sånne ting. Men det må du regne med når du løper 190 kilometer i uken, tilføyer Henrik Ingebrigtsen når det gjelder «coronaåret» 2020.

Han sammenligner også den historisk solide treningsperioden han har hatt det siste halvåret med «den beste sesongen min» 2014, to år etter hans internasjonale gjennombrudd med EM-gullmedaljen i Helsinki og 5.-plassen i London-OL. Da begynte han etter et tretthetsbrudd så vidt å jogge i januar 2014, og senket sin norske rekord på 1500 meter til 3.31,46 i Monaco et halvt år senere.

Han sier at han aldri har nølt «hvis han ser tilbake på månedene som har vært», etter at epidemien slo ned i Norge i mars. Han har tenkt at hver uke og hver måned som han har fått, som følge av coronasykdommen covid-19, «bare har vært positivt».

– Endelig har jeg fått gjøre den jobben jeg alltid har lengtet etter å få tid til, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han hadde tenkt at han skulle begynne umiddelbart etter hjemkomsten fra friidretts-VM i Doha i begynnelsen av oktober. Men så fikk nær notorisk skadeforfulgte løper-eldstemann Ingebrigtsen beskjed om at stortåa hans måtte under kniven.

Da fryktet han at tre til fire måneder med trening ville ryke, vel å merke mens OL 2020 skulle gå som planlagt og friidretts-EM 2020 fortsatt var Henrik Ingebrigtsens store mål (han sier at kanselleringen av EM i Paris i august er det eneste negative «med disse greiene»).

– Fra februar har jeg vært så motivert for å nå det nivået jeg ønsker, sier han med trykk på «så».

Henrik Ingebrigtsen forklarer at det ikke er noe hokuspokus. Det er trening over tid – den treningen du kan gjøre mye av – som gjør deg god. Situasjonen har gitt ham anledning «til å kjøre» masse mengde og kontinuitet.

På spørsmål om han har latt seg påvirke og forstyrre av alt det uvisse, for eksempel tap av start- og premiepenger, svarer han klart nei. Han sier at han har stengt alt ute, som da han faktisk ikke kunne gå på en uke etter å ha satt norsk rekord på 3000 meter på Bislett i fjor, og at har gått inn i sin egen boble.

– Hvis du er en enkel person og bare «suller» med noe smått, ser en halv meter foran deg og fortsetter med det ... det er en god egenskap i en situasjon som den vi er i nå, sier Henrik Ingebrigtsen og sikter til seg selv.

Publisert: 30.06.20 kl. 05:51

