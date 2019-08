INNFRIDDE IKKE: Henrik Ingebrigtsen, her fra NM tidligere i august. Foto: Berit Roald

Henrik Ingebrigtsen slått på oppløpet – på 2. plass i Sandnes

SANDNES/OSLO (VG) Eldstebror Ingebrigtsen maktet ikke følge da belgiske Isaac Kimeli dro til på oppløpet. Dermed ble det 2. plass på 3000-meteren i lag-EM.

Med klart beste årsbeste og personlig beste - nesten 20 sekunder bedre enn nestemann - var 28 år gamle Henrik Ingebrigtsen ganske så klar favoritt på 3000 meter-distansen i Sandnes.

Belgiske Isaac Kimeli, som ikke hadde løpt distansen tidligere i år, var den store utfordreren, men i Sandnes var det duket for belgisk show.

Etter en svært rolig åpning på distansen, ble det hele avgjort på den siste runden.

Der ble Ingebrigtsen stengt litt inne før oppløpet, måtte dytte Kimeli litt foran seg, og 28-åringen maktet aldri å ta igjen forspranget til Kimeli.

les også Henrik Ingebrigtsen: Må legge opp for å få flere barn

– Han glir litt ifra meg når det er 100 meter igjen og jeg klarer ikke helt å matche akselerasjonen. Jeg merker at formen er bra, men jeg har ikke kjørt så mye fart som jeg skulle ønske den siste tiden, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Belgieren vant på tiden 8.09,09, mens Ingebrigtsen klokket inn på tiden 8.09,72. Nederlandske Mike Foppen kom på 3. plass, tre hundredeler bak Ingebrigtsen.

– Situasjonen er slik at vi var innstilt på at dette ikke skulle koste all verden. Han skulle ikke komme ut av dette med varige mén, sier Gjert Ingebrigtsen til VG med tanke på hamstring- og hofteskaden Henrik Ingebrigtsen har slitt og sliter med:

– Det er viktigere ting som kommer etter dette, sier Gjert Ingebrigtsen med hensyn til at hans eldste løpersønn ikke ville eller var i stand til å yte maks.

På spørsmål om han løp høy risiko ved å starte og hvor plaget han er av skadene, svarer Gjert Ingebrigtsen at ha er usikker.

– Han er flink til å fake, sier han - og mener at Henrik Ingebrigtsen er god til å skjule hvor mye problemene er til hinder for løpingen.

Selv sier Henrik Ingebrigtsen følgende til NRK:

– På tirsdag og onsdag var det veldig usikkert om jeg kunne delta på grunn av hamstringen, men den kjentes bra ut.

les også Gjert godkjenner Jakobs vinking før mål

Nå går turen videre til St. Moritz for Henrik Ingebrigtsen. Dit drar han på mandag med sine brødre som en del av forberedelsene til VM i Doha.

Der går han «all in» på 5000-meteren, i motsetning til sine brødre, som satser på både den og 1500-meteren.

Publisert: 11.08.19 kl. 15:13 Oppdatert: 11.08.19 kl. 15:28

