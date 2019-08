Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen på pallen i Paris: - Har ikke «kicket»

PARIS/OSLO (VG) Filip Ingebrigtsen ble nummer tre og broren Jakob ble nummer fire på 1500-meteren i Paris.

3.31,06 ble tiden til Filip Ingebrigtsen da han løp inn bak Ronald Musagala og Ayanleh Souleiman, som begge løp under 3.31.

Ut på oppløpet hadde Filip Ingebrigtsen er perfekt posisjon på høyde med lederen, men han klarte ikke å konkurrere om seieren frem til målgang mot Musagala. Bak ham ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire på tiden 3.31,33.

– Jeg har ikke «kicket» eller det muskulære overskuddet til å dra i land spurten. Det må man i VM. Men når dette er grunnivået så bør dette være ganske bra det vi viser i dag, sier Filip Ingebrigtsen til NRK rett etter målgang.

Han snakker om de har trent mye den siste tiden og derfor ikke har det overskuddet i bena som brødrene skal hente frem mot VM.

– Når man trener mye så har har man gode dager, men kan også variere og ha dårlige dager, sier Ingebrigtsen, som sa seg godt fornøyd med løpet i Paris.

I startfeltet på 1500-meteren i Paris var det fire løpere som har oppnådd tider under 3.30 tidligere i karrieren: Nick Willis fra New Zealand, Abdelaati Iguider fra Marokko, Taoufik Makhloufi fra Algerie og Ayanleh Souleiman fra Djibouti.

Det er grensen Ingebrigtsen-brødrene har vært svært nær å bryte. Imidlertid hadde ingen av løperne, som var meldt til start i Paris, bedre årsbeste enn Jakob Ingebrigtsens 3.30,16.

Filip Ingebrigtsen (26) satte norsk rekord i fjor med 3.30,01. Hans beste tid i før løpet her i Paris var 3.30,82 fra Lausanne 5. juli.

Kenyaneren Timothy Cheruiyot (23) stilte ikke til start. Han har vært verdens beste på prestisjedistansen denne sesongen. Cheruiyot har løpt tre ganger under 3.30, blant annet her i Monaco:

De to harene hadde som selvsagt oppgave å dra feltet i en fart som skulle gi en vinnertid rundt 3.30 - med passering 400 meter på 56 sekunder, 800 på 1.52 og 1000 på 2.20.

Det er nå i underkant av fem uker til VM i Doha og frem mot Diamond League-finalen i Brüssel om 13 dager vil Ingebrigtsen-brødrene oppholde seg i St. Moritz.

De kom til Frankrikes hovedstad fra høyde- og treningsleiren i Sveits fredag kveld, etter en økt 1800 meter over havet tidligere på dagen. Rapportene forteller at de har gjennomført mange og til dels harde økter.

Torsdag kommende uke skal Henrik Ingebrigtsen (28) etter planen løpe 5000 meter i Diamond League-finalen i Zürich, noen timer kjøring fra den sveitsiske fjellbyen.

Gjert Ingebrigtsen gjorde det klart før løpet i Paris at det først er i Brüssel 6. september og i VM 27. september til 6. oktober det virkelig skal gå fort.

Samtidig følte både Jakob og Filip Ingebrigtsen seg bra under lag-EM på hjemmebane i Sandnes for to uker siden, til tross for at de bygger opp en formtopp mot VM. Mesterskapet arrangeres halvannen måned senere enn vanlig på grunn av heten i Doha i Qatar.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:42