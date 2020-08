FORSVARTE TITTELEN: Karsten Warholm kunne feire sitt andre VM-gull på rad i Doha i fjor høst. Denne sommeren og høsten er mulige jubelbrøl i OL og EM avlyst. Om to uker løper han i Monaco. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Utelukker Warholm-duell mot erkerival

Karsten Warholm (24) er klar for start i Monaco om to uker og sannsynligvis Stockholm ni dager senere. Men Norges dobbelte verdensmester går glipp av sjansen til en duell mot erkerivalen Abderrahman Samba (24).

Det bekrefter Sambas svenske manager Daniel Wessfeldt.

– Monaco er ikke aktuelt. Det kunne blitt Stockholm i så fall. Men det virker som om de ikke vil gjøre noe i år. Det er en tapt sesong for dem, sier Daniel Wessfeldt.

Med «de» og «dem» refererer han til Abderrahman Samba og hans landsmann fra Qatar, Mutaz Essa Barshim (29), som forsvarte sitt VM-gull i høyde på hjemmebane i fjor høst.

Skadeplagede Abderrahman Samba ble nummer tre bak Warholm og amerikaneren Rai Benjamin på 400 meter hekk i mesterskapet i Doha i 2019, etter å ha slått Warholm i alle løp i den foregående 2018-sesongen.

les også Warholms rival om rekordløpet: – Det var crazy

– De har ikke hatt det så bra som oss, sier manager-nestor Wessfeldt – bosatt i Sør-Sverige – om årsaken til at Samba i motsetning til Warholm ikke har vært, eller er, særlig sugen på å konkurrere.

INGEN REPRISE: Hverken Rai Benjamin (t.v) eller Abderrahman Samba (t.h) er klare til å utfordre Karsten Warholm inneværende corona-sesong. Foto: MUSTAFA ABUMUNES / AFP

Mens Barshim befinner seg i Sverige, har Samba ligget i treningsleir i Tyrkia siste halvannen uke. Den høye varmen i Qatar og Doha er ikke egnet for trening før på sen kveldstid. Wessfeldt opplyser at Samba en stund lå i trening i Sør-Afrika. Men da landet ble nedlåst («lockdown»), ble han og de andre i Sambas treningsgruppe ifølge Wessfeldt låst inn i et hotell i en måned.

– De fikk ikke lov til å gå ut, forteller manageren.

les også Klar for høydetrening i St. Moritz etter dobbeltrekord

Daniel Wessfeldt sier også at det for Samba, i likhet med en rekke internasjonale friidrettsutøvere, er et spørsmål om motivasjon. Selv om konkurranser i Lausanne, Brussel, Roma/Napoli (i september), Doha og Kina (oktober) fortsatt står oppført i Diamond League-kalenderen, er det høyst usikkert om de vil bli avviklet.

– Det er mange som nå bare lader på nytt og ser frem mot OL (om ett år), sier han.

Monacos Diamond League-stevne fredag 14. august har en rekke internasjonale stjerner på startlistene, inkludert Jakob, Filip (1500 m) og Henrik Ingebrigtsen (5000 m). Stevnet vil være gjenstand for strenge restriksjoner med hensyn til smittevern.

Karsten Warholm har ved hjelp av en sponsor fått i stand en «egen» konkurranse på 400 meter.

Rai Benjamin (23), som sesongdebuterte for halvannen uke siden i Texas ved å sette personlig rekord med 10,03 på 100 meter, er heller ikke aktuell for en duell mot Warholm i fyrstedømmet ved Middelhavet. VG har spurt Benjamins manager om hans konkurranseplaner, uten å få svar. Det er imidlertid problematisk for amerikanere å reise til EU- og Schengen-land.

les også Warholm ga seg selv munnkurv: Ønsker ikke å leke ekspert

Karsten Warholm har også blinket ut Stockholms Diamond League-stevne søndag 23. august, der han vil løpe 400 meter flatt. Treningspartner Amalie Iuel er aktuell for det tradisjonsrike stevnet på Stockholm stadion - denne gangen vel å merke uten publikum.

Det samme er brødrene Ingebrigtsen, stavhopper Sondre Guttormsen og 800-meterløper Hedda Hynne.

Publisert: 03.08.20 kl. 12:05 Oppdatert: 03.08.20 kl. 12:16

