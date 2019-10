MÅLBEVISST: Eliud Kipchoge (34) fyller 35 år i begynnelsen av november. For 16 år siden vant kenyaneren VM-gull på 5000 meter, i fjor satte han verdensrekord på maraton – lørdag morgen skal han etter planen løpe den på under to timer. Foto: ALEX HALADA / AFP

Rodal om maraton-farten: – Det er voldsomt

Vebjørn Rodal (47) betegner snittfarten Eliud Kipchoge (34) må holde for å løpe maraton under to timer i Wien lørdag morgen som «fascinerende» og sammenligner den med da han var i sin beste form og vant OL-gull på 800 meter.

– Det er fascinerende. Da jeg var i toppform løp jeg kontrollert ti ganger 1000 meter på to minutter og 50 sekunder, eller litt fortere. Nå skal han gjøre det 42 ganger på rad uten stopp, sier Norges olympiske mester fra 1996.

For å være nøyaktig: Verdensrekordholder Kipchoge (2.01,39 i Berlin i september i fjor) må løpe hver kilometer på to minutter og 52 sekunder for å komme i mål på 1.59,59. Sent i går kveld ble det bestemt at løpet skal starte kl. 08.15. Det hele sendes direkte på NRK.

Vebjørn Rodal mener «folk flest» har lettest for å forholde seg til kilometertiden (2,52), eller antall kilometer i timen. I Kipchoges tilfelle vil den altså eventuelt være 21 kilometer i timen, i to timer.

Rodals seier på mellomdistansen i Atlanta rager fortsatt høyest blant ekspertene når det gjelder tidenes norske friidretts-øyeblikk og prestasjon. Vinnertiden 1.42,58 var olympisk rekord. Kipchoges «stunt» i Prater parken er møtt med kritikk fordi han vil benytte hjelpemidler og et støtteapparat som ikke er tillatt i ordinære maratonkonkurranser.

Rodal understreker at Kipchoge «skal løpe alle meterne selv».

– På mange måter er det kult at de gjør det. Det er et underholdende markedsføringstiltak. Forutsatt at det skjer innenfor etiske rammer, er det imponerende, sier Vebjørn Rodal til VG.

Hvis Eliud Kipchoge skal klare å løpe 42.195 meter i Østerrikes hovedstad i morgen på under to timer, må han løpe hver 800 meter – 52 totalt og etter hverandre – på 2 minutter og 16 sekunder.

VERDENSREKORDHOLDER: Eliud Kipchoge satte verdensrekord i Berlin for ett år siden. Løper han under to timer lørdag, vil det ikke regnes som verdensrekord. Foto: Fabrizio Bensch / X90145

– Historisk sett er det ikke mange kvinner i Norge som har klart å løpe én 800 meter på den tiden, bemerker Vebjørn Rodal.

I friidretts-VM i Doha løp Hedda Hynne (29) 800 meter på 2.01,03 i semifinalen. Hennes personlige rekord er 1.59,87. Halimah Nakaayi vant VM-gull på ugandisk rekord 1.58,04.

Eller: Kipchoge må løpe 422 100-metere på rad på 17,08 sekunder, hver 1500 meter på 4.16. Til sammenligning er VM-bronsemedaljør Filip Ingebrigtsens (26) norske rekord 3.30,01.

– Og han kan ikke få melkesyre i det hele tatt, i alle fall ikke før ganske sent i løpet, påpeker Vebjørn Rodal.

Han sier, ikke overraskende, at det er fryktelig fort og at det er imponerende.

– Det er voldsomt. Men alle verdensrekorder i friidrett er voldsomme. Spesielt på herresiden, sier han med tanke på at Paula Radcliffe (45) fortsatt er innehaver av rekorden på maraton.

Den satte hun med tiden 2.15,25 i London for 16 år siden.

Det er kjemigiganten Ineos som på sin hjemmeside har lagt ut snitt-tidene kenyanske Kipchoge må holde for å sprenge to timer-grensen. Ineos eies av Englands rikeste mann Jim Ratcliffe (66), som ifølge økonomimagasinet Forbes skal ha en netto formue på 100 milliarder kroner.

Ratcliffe og Ineos er sponsor for rekordforsøket, godt hjulpet av utstyrs-giganten Nike.

Kipchoge mener selvsagt at han er i stand til å leve opp til reklamen «Ineos 1:59 Challenge) og karakteriserer den som sin månelanding. Han vant OL-gull på distansen i Rio de Janeiro, han har startet 12 maraton og vunnet alle unntatt ett. 18 år gammel vant Kipchoge VM-gull på 5000 meter i Paris i 2003 på 12.52,79.

Jacob Ingebrigtsens (19) norske rekord 13.02,03, satt i London tidligere i sommer da han var 18 år gammel. Kipchoges snittfart på hver 5000 meter – åtte på rad – må være 14 minutter og 13 sekunder for at han skal avslutte på 1.59,59.

Altså to halvmaraton på rad på 59,59.

Da han satte verdensrekord i fjor, løp han den første på 1.01,06, den andre en del raskere: 1.00,03.

Til sammenligning er Sondre Nordstad Moens norske rekord 59.48, som var tidenes tredje beste av en europeer da han satte den i Valencia 22. oktober for to år siden.

Ps! For to år siden gjorde Eliud Kipchoge et tilsvarende under to timer-forsøk på formel 1-banen i italienske Monza. Da var han 25 sekunder fra å bryte den magiske grensen.

