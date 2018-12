I GODT LYNNE: Gjert Ingebrigtsen hadde mye å glede seg over etter sommerens EM i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Gjert Ingebrigtsen før sesongstarten: - Aldri vært sterkere

FRIIDRETT 2018-12-09T01:30:54Z

Trener og pappa Gjert Ingebrigtsen har ikke opplevd en bedre treningshøst med sine tre sønner. Samtidig bekrefter han en ny sesong av «Team Ingebrigtsen»-serien.

Publisert: 09.12.18 02:30

– Vi begynner treningen 1. oktober. Nå i begynnelsen av desember, har vi lagt bak oss mye mengde. Det er den kjedelige bulken. Som en avslutning på disse bulkene, har vi en konkurranse, før vi tar en liten pause. Det markerer at høsttreningen at er tilbakelagt stadium, sier pappa Gjert til VG på telefon fra den nederlandske hovedstaden.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen skal alle delta i EM i terrengløp søndag, førstnevnte i juniorklassen, som han har vunnet to år på rad. Men konkurransene er ikke bare, vel, en konkurranse.

– Vi har med oss damene og koser oss litt. Dette er ikke veldig seriøst, men vi får kjenne litt på adrenalinet og kjennet på kroppen hvordan treningen har vært. Det er en del svar å lese ut av resultatene, forklarer Gjert, som denne høsten er bokaktuelle med «Hvordan oppdra en verdensmester».

Ikke vært sterkere

Brødrene Ingebrigtsen har vært i Flagstaff i Arizona på treningsleir denne høsten, og trener Gjert sier at treningen har gått over all forventning.

– Det har vært helt aldeles fantastisk. Det er ingen feil eller mangler med noen. Dette er den første høsten der det ikke er noe å sette fingeren på på noen, kvaliteten på treningen har vært veldig høy, sier han entusiastisk.

– Har brødrene noen gang vært bedre enn nå?

– Nei, de har aldri vært sterkere. Snittet har aldri vært høyere enn nå, sier Gjert.

Ny TV-sesong

Med TV-serien «Team Ingebrigtsen» på NRK, og sommerens suksess i EM i Berlin, har oppmerksomheten rundt familien økt betraktelig.

– Vi blir kjent igjen litt oftere, både i Norge og ellers, men livet vårt er akkurat som før. Det er fortsatt levering og henting i barnehagen, og tidsklemma, forklarer Gjert.

Det var lenge usikkert på om det ble en sesong tre av suksess-serien om suksessfamilien, men Ingebrigtsen bekrefter nå at en avtale om ny sesong er inngått - og at filmingen alt er i gang.

– Det er blitt en del av oss. Til tider er det slitsomt å ha kameraet hengende rundt, men det er noe vi har valgt å fortsette med.

Filip skal delta i terrengløp EM for første gang, og Gjert har moderate forvetninger, selv om han er i god form. Han mener at Henrik håper på å forbedre fjorårets ellevte plass, mens for Jakobs del, tror han det blir en nedtur uten medalje.

Yngstemann skal ut klokken 11.05, mens seniorherren løper ut klokken 14.10. Karoline Bjerkeli Grøvdal er blant kvinnene som skal i aksjon klokken 13.35.