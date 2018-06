LENGTER: Henrik Ingebrigtsen (27) innehar årsbeste på 5000 meter i Europa, men har et stykke igjen når det gjelder akseptabelt nivå på favorittdistansen 1500 meter. Bildet er fra etter mile-løpet på Bislett 7. juni: 4. plass med 3.57,97. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Henrik Ingebrigtsen vil dra til Afrika for å løpe favorittdistansen

Publisert: 27.06.18 09:00

FRIIDRETT 2018-06-27T07:00:43Z

Henrik Ingebrigtsen (27) løp siste gang favorittdistansen 1500 meter i OL-semifinalen for 23 måneder siden. Nå vil gullvinneren fra 2012 dra til Marokko for å vise at han er god nok til å starte der han satte personlig rekord for fire år siden.

– Jeg har et lite håp om å komme inn i Monaco. Jeg har lyst til å løpe der, sier Henrik Ingebrigtsen til VG – med litt «søvn» i stemmen på grunn av en nylig avsluttet 45 minutter lang massasje under treningsleiren i St. Moritz.

For å bli innvilget startplass i det gode Monaco-selskapet 20. juli, må han «vise form» før det. Det er her Marokkos Diamond League-stevne 13. juli kommer inn.

– En mulighet er 1500-meteren i Rabat. Hvis jeg gjør det, kan jeg løpe meg inn i feltet i Monaco, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han vant EM-gull på 1500 meter i Helsinki for seks år siden, før han i London banet seg vei til 5. plass på distansen i OL-finalen. I 2014 satte han norsk rekord med 3.33,68 i Lausannes Diamond League-stevne 3. juli. To uker senere senket han den til 3.31,46 i Monacos Diamond League-stevne.

Selv om han ble nummer tre da lillebroren Filip (25) vant EM-gull på 1500 meter i Amsterdam i 2016, har det gått trått for Henrik Ingebrigtsen de to siste årene: Skader og operasjoner.

5 Diamond League før EM Karsten Warholm (400 hekk), Filip Ingebrigtsen (1500 m) og Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 m hinder) er norske deltagere i Diamond League-stevnet i Paris 30. juni. Kommende Diamond League-stevner før EM i Berlin 6. til 12. august: Paris 30. juni, Lausanne 5. juli (Henrik Ingebrigtsen, Karsten Warholm), Rabat 13. juli , Monaco 20. juli (Bjerkeli Grøvdal) og London 21. og 22. juli.

Foran mile-løpet (1609 meter) på Bislett 7. juni sa han til VG at han måtte løpe et par 1500 meterkonkurranser på 3.36 for å være på det nivået han bør være med tanke på EM 6. til 12. august i Berlin.

Han har ennå til gode å faktisk løpe favorittdistansen, denne sesongen og forrige sesong. Siste gang var i semifinalen i Rio 19. august 2016. Det gikk ikke særlig bra, og alt dette lyder ikke bra når det gjelder Henrik Ingebrigtsens mål om å doble i EM om seks uker: Først 1500 meter, dagen etter 5000 meter.

Slik han gjorde det for to år siden, da han var ett tusendel av et sekund fra en ny bronsemedalje og ett fattig hundredel fra gullmedaljen – som gikk til senere dopingtatt Ilias Fifa (29) fra Spania .

– I 2016 var jeg ikke bra. Men jeg er mer robust fysisk nå. Jeg behøver ikke bli så mye bedre, for å bli mye bedre, påpeker Henrik Ingebrigtsen.

Han er kvalifisert for 1500-meteren i EM, men vil helst – før det – ha bedre tider å vise til (Rabat/Monaco) for å «gjerne løpe» i bedre innledende heat på Olympiastadion i Berlin.

– Jeg ser på meg selv som en 1500 meterløper, sier Henrik Ingebrigtsen – som troner øverst på årsbeste-listen på 5000 meter i Europa med sin personlige rekord 13.16,97 fra Palo Alto i California 3. mai.

Han har i tillegg løpt en dobbelt mile (3218 meter) i Eugenes Diamond League-stevne, en mile på Bislett 7. juni og en 5000 meter i Stockholms Diamond League-stevne 10. juni (pluss en mile forrige sesong).

– Heldigvis er det en del tid igjen, sier han med tanke på EM.

– Jeg har god tid til å kjøre konkurranser og konkurranseøkter. Jeg håper å være å såpass bra form at jeg løper ned mot «persen» i Lausanne (5000 m). Nå er jeg kommet et stykke lenger i treningen, men mener selv jeg ikke er i «mål» ennå. Det er et par steg igjen før jeg har robustheten som trengs i et mesterskap, forklarer Henrik Ingebrigtsen.