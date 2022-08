1 / 2 TOK BRONSE: Eivind Henriksen har blitt en mann å regne med i sleggesporten. Torsdag sikret han sin første medalje i EM. forrige neste fullskjerm

Eivind Henriksen tok karrierens første EM-medalje

MÜNCHEN (VG) Sleggekaster Eivind Henriksen (31) tok bronse i EM i München. Dermed har nordmannen tatt medalje i tre mesterskap på rad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den norske 31-åringen står med både OL-sølv og VM-bronse fra Eugene tidligere i sommer, og torsdag fullførte han trippelen da han innkasserte sin første EM-medalje i karrieren.

Det gjorde han med sitt fjerde kast på 79,45 meter. Det holdt til bronse. Polske Wojciech Nowicki vant med et kast på hele 82 meter, mens ungarske Bence Halász tok sølv med et kast på 80,92 meter.

Info Fakta om Eivind Henriksen Fullt navn: Eivind Prestegård Henriksen

Alder: 31 år (født 14. september 1990)

Øvelse: Slegge

Høyde: 1,92 m

Klubb: Tjalve

Personlig rekord: 81,58 m

Meritter: OL (2021): Ett sølv, VM (2022): Én bronse, EM (2022): En bronse

Kilde: NTB Vis mer

Henriksen åpnet med et dødt kast i sikkerhetsnettet. Nordmannen var raskt borte til en funksjonær og klaget trolig på at det var for glatt i sirkelen de kastet fra.

Nordmannen fulgte opp med et trygt andrekast på 77,60 meter. Det plasserte ham på en foreløpig fjerdeplass. Det tredje kastet ble igjen dødt, men nordmannen fulgte opp med et fjerde kast på 79,45. Det var nok til gå opp på tredjeplass med to kast igjen.

Henriksen maktet ikke å kaste noe lengre med sine to siste kast, men når heller ingen andre klarte å passere ham, holdt altså kastet på 79,45 meter til karrierens første EM-medalje.

Les også Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre EM-gull på tre dager MÜNCHEN (VG) Den norske 21-åringen innfridde forventningene og var fullstendig overlegen i 1500-meterfinalen.

Det var både regn og lyn da utøverne skulle ut til oppvarming. Som konsekvens ble finalen utsatt litt over en halvtime.

Europa, anført av de to polakkene Pawel Fajdek og Wojciech Nowicki, har dominert sleggesporten de siste årene. Derfor var det et svært sterkt felt i EM-finalen.

– EM er akkurat som OL og VM. Det blir akkurat like hardt, men jeg skal gjøre mitt beste for å stå på pallen igjen, sa Henriksen til NRK før konkurransestart, og nordmannen holdt ord.

PS: Norge kan vise til ett EM-gull i slegge. Det kom da Sverre Strandli vant i EM i Brussel i 1950. Strandli satte også to verdensrekorder.