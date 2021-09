DEN SISTE I REKKEN: Seieren i Diamond League-finalen i Zürich var Karsten Warholms 21. strake seier på 400 meter hekk.

Warholms vanvittige tre år lange seiersrekke: − Jeg er stolt

KRISTIANSAND (VG) 1101 dager og 21 løp ubeseiret på 400 meter hekk. Karsten Warholm virker uslåelig, men kan se langt etter å tangere tidenes mestvinnende på distansen.

Av Magnus Gamlem

Karsten Warholm har vært en av friidrettens mest stabile utøvere – uansett gren – de siste årene. Det tok nordmannen til toppen av verdensrankingen i friidrett tidligere i sommer, men han må se seg forbipassert av svenske Armand Duplantis etter den siste oppdateringen.

På 400 meter hekk er imidlertid ingen av dagens løpere i nærheten av å vise samme stabilitet. På favorittdistansen er Warholm ubeseiret siden 8. september 2018 – litt over tre år siden. Tapet kom i kontinentalcupen i Ostrava, hvor Abderrahman Samba gikk seirende ut.

1101 dager er passert siden den gang. I samme tidsrom har sunnmøringen vunnet 22 strake løp på langhekken.

– Det er dritstas. Det er en prestasjon jeg er stolt over, men også noe som fører med seg et enormt press, sier Warholm.

25-åringen gjør alt for å være på topp hver gang han stiller til start. Det voldsomme løpsopplegget gjorde at han følte seg tvunget til å droppe NM i Kristiansand.

– Det er dette som kommer til å bli fremtiden min, at jeg må ta hensyn til hvordan jeg herjer med denne stakkars kroppen min. At jeg er i slag og fyrt opp til å gjøre en bra prestasjon når jeg går på, sier han.

Warholms rekke med seire og dager uten tap er enormt imponerende, men 25-åringen er likevel langt unna Edwin Moses’ rekord på distansen.

Amerikaneren regnes som en av tidenes beste på 400 meter hekk, og gikk ubeseiret gjennom ni år, ni måneder og ni dager mellom 1977 og 1987. På disse nesten ti årene vant Moses 122 strake løp.

– Det er faktisk ikke et mål å ta den rekorden. Det tror jeg er umulig, smiler Warholm, som mener det vil være langt vanskeligere for ham å gjøre det samme.

– Det er en drøy rekord. Men du må huske at da Edwin Moses holdt på, var han to sekunder bedre enn de han løp mot. Jeg har mange konkurrenter som puster meg i nakken, så jeg er nok ikke i den posisjonen som han var, sier nordmannen.

Fire av tidenes fem raskeste på 400 meter hekk er fremdeles aktive – de fleste med sine beste år foran seg.

Moses (65), som er tidenes sjette raskeste, har tidligere hevdet at han i sin tid ville slått Warholm om han hadde hatt tilgang til samme skoteknologi som dagens løpere. Da fikk han svar av nordmannen.

– Edwin Moses er en legende i denne sporten. Jeg har stor respekt for ham. Han fortalte meg at han kunne slått meg med samme teknologi. Men jeg tror han kan prise seg lykkelig over at han aldri måtte konkurrere mot meg, sa Warholm før stevnet i Lausanne denne sesongen.

Erik Follestad, derimot, fikk ikke med seg det største høydepunktet: