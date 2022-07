VM-VETERAN: Amalie Iuel (28) VM-debuterte for Norge i Beijing for syv år siden. I mesterskapet for tre år siden i Doha satte hun norsk rekord og gikk til semifinalen.

Amalie Iuel om Warholm-trenerens covid-smitte: − En velsignelse

EUGENE (VG) Amalie Iuel (28) beskriver det som en velsignelse at hennes og Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes ble covid-19-smittet for fire uker siden – slik at han kunne teste negativt før avreisen deres hit til VM i USA.

– Det hadde vært tragisk. Det hadde vært skikkelig kjipt om han ikke hadde kommet seg hit, sier hun under et pressetreff lørdag – mens Leif Olav Alnes og Karsten Warholm sitter og hygger seg ved et bord noen meter unna.

Amalie Iuel løper innledende heat på 400 meter hekk natt til onsdag klokken 02.15 norsk tid.

– Jeg har vært stabil i år og nede på 54-tallet, som jeg ikke har vært på tre år. Jeg følte at det var ting å forbedre i det løpet, sier hun med tanke på 54,91 under Bisletts Diamond League-stevne 16. juni.

Hun senket sin personlige rekord med 43/100 da hun tok seg til semifinalen i Doha-VM for tre år siden med norsk rekord 54,72. Den ble nylig senket med 81/100 – til 53,91 – av Line Kloster (32), som har valgt å droppe VM.

Det var TV 2 som i en reportasje om Karsten Warholms vei tilbake fra skaden han pådro seg 5. juni i Rabat, fortalte at Leif Olav Alnes – kjent som hygiene-freak – noen dager før NM i Stjørdal 24. til 26. juni testet positivt for covid-19.

BRONSE- OG GULLGUTT: Karsten Warholm koste seg med en pinneis da VM-bronsemedaljør Eivind Henriksen kom bort til bordet der han og hans trener Leif Olav Alnes satt lørdag ettermiddag.

Det skjedde bare drøyt uker før Team Warholm – Alnes, Warholm, Iuel og Elisabeth Slettum – skulle reise til Berkeley for å foreta sine siste forberedelser foran friidretts-VM i Eugene 15. til 24. juli. Under friidrettsforbundets såkalte pre-camp i universitetsbyen i California avla fire personer i støtteapparatet og 800-meterløper Hedda Hynne positivt covid-test.

Alle VM-deltagere må avlegge negativ test under 24 timer før deres mesterskapsstart for å få tildelt akkreditering.

Eivind Henriksens trener Paul Solberg var en av dem som ble smittet. Han ble sendt hjem og var ikke til stede da sleggekasteren vant VM-bronsemedaljen på Hayward Field i Eugene lørdag.

– Det var imponerende at Eivind tok bronse med treneren hjemme i Norge. Det er kjempesynd at han ikke fikk være her og være vitne til det som skjedde der ute, sier Amalie Iuel.

På spørsmål om hun ble betenkt da Leif Olav Alnes ble smittet et par uker før avreisen, svarer hun at hun at «vi» faktisk ikke tenkte at det skulle være en sak.

– Merkelig nok. Vi trodde ikke at han ikke skulle komme til å teste negativt på hjemmetesten. Men nå er det egentlig en «blessing» (en velsignelse) at han ble smittet da, og ikke nå. Det ser ut til at alle som er blitt smittet i troppen, ikke har hatt det (covid-19) før. Kanskje det var hell i uhell, sier Amalie Iuel.

UTE BLANT FOLK: Elisabeth Slettum og Amalie Iuel på vei til pressetreff lørdag. Slettum (35) skal VM-debutere på 200 meter natt til tirsdag norsk tid. Begge trener sammen med Karsten Warholm under trener Leif Olav Alnes.

Hun sier også at hun har gitt opp å forstå seg på «det viruset».

Selv ble hun covid-syk i februar, og hun har en mistanke om at det var hun som da smittet Karsten Warholm.