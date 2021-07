TILBAKE DER DET STARTET: Ezinne Okparaebo tok sitt første NM-gull på Bislett. Foto: gabriel aas skålevik / VG

I idretten fant jeg min plass

Etter 16 år i toppidretten er jeg klar for nye og spennende utfordringer. Jeg har lyst til å bruke denne anledningen til å si noe om hva idretten betyr for Norge, hva den har betydd for meg og å takke for alt jeg har fått oppleve.

Ezinne Okparaebo, Norges raskeste kvinne

Jeg kom fra Nigeria til Norge som 9-åring og Norge ble mitt hjem. Veien mot toppen har ikke vært enkelt for en usikker jente fra Groruddalen. I idretten fant jeg min plass. Jeg fant det jeg var god til. Det ga mestring og det ga selvtillit og har vært med å forme meg til den jeg er i dag.

Og det er dette idretten handler om. Det er de færreste som blir så gode at de kan konkurrere i OL. Men alle kan oppleve å få delta på like fot. Når idretten er på sitt beste, kan alle få bli del av et fellesskap der penger, hudfarge og utseende ikke spiller en rolle. Det er treningsglede, fellesskap og vennskap som betyr noe. Dessverre ser vi at idretten ikke alltid lykkes med å dyrke idealene. Fremdeles er det vanskeligere å nå fram om du ikke har penger. Fremdeles bidrar fordommer og rasisme til å gjøre veien til idrettsglede lenger for noen.

Jeg vant norgesmesterskapet som 17-åring. Jeg følte at verden lå for mine føtter og trodde at veien til å bli verdens raskeste skulle bli like lett. Når jeg ser tilbake, er jeg stolt over det jeg har fått til. Mest er jeg glad over livserfaringene jeg har fått, opplevelsene og muligheten til å inspirere.

Jeg er glad for at jeg ikke ga opp da motgangen meldte seg for 6–7 år siden og jeg følte meg veldig alene. Jeg ble aldri verdens raskeste, selv om jeg jobbet ekstremt hardt, men jeg hatt mange fantastiske stunder på veien.

Når jeg nå avslutter min aktive karriere, vil jeg vie meg til å gjøre veien til idretten lettere for neste generasjon med flerkulturell bakgrunn.

Det har vært mange store øyeblikk på løpebanen, men de største øyeblikkene har vært de små møtene med jenter som har sagt at jeg inspirerer dem. At jeg har fått lov til å være en rollemodell for dem som har få rollemodeller rundt seg. De som føler at de ikke får de samme mulighetene og at deres stemme ikke blir hørt.

De som ikke har muligheten til å være med på idrett på grunn av økonomisk barriere eller mangel på tilbud i nærmiljøet, de som starter men slutter altfor tidlig på grunn av diskriminering og rasisme i idretten. Det er få jenter med flerkulturell bakgrunn i breddeidretten, enda færre i toppidretten i Norge. Jeg vil at flere skal få oppleve idrettsgleden og få muligheten til å realisere drømmene deres.

Medaljer er det jeg ser minst tilbake på i min aktive friidrettskarriere, opplevelsene og respekten jeg fikk og ga er den som rører meg mest.

Det inspirerer og motiverer meg å arbeide for et mer tolerant samfunn. Likeverd, likestilling og rettferdighet er verdier jeg alltid vil ta med meg i andre prosjekter eller gjennom organisasjonen min, Ezinne Athletics, som bidrar til styrke, redusere diskriminering og gi håp for jenter i generasjoner fremover.

NÆRT VENNSKAP: Ezinne Okparaebo gir mye av æren for sin idrettsglede til Unni Helland, hennes første friidrettstrener. Foto: gabriel aas skålevik / VG

For jeg vet at det er ildsjelene som skaper idretten. Unni Helland er en stor bidragsyter til at jeg nådde disse høydene i idrett. Hun var min første trener da jeg startet friidrett som 12-åring. Hun så meg, motiverte meg og trodde på meg. Alle vi voksne som driver med barneidrett kan bli noens Unni Helland. Når jeg går ut på løpebanen som trener for jentene i Ezinne Athletics, er det Unni som er min rollemodell.

Jeg forlater eliteidretten etter 16 år, på mine betingelser og føler en indre ro over det hele. Jeg har vunnet 14 NM-gull, gull i junior-EM, sølv og bronse i EM og har den norske rekorden på 60 meter og 100 meter, deltatt i tre OL og har to kongepokaler på peishyllen som jeg er veldig stolt av.

Jeg har møtt mange fantastiske mennesker på veien. Jeg har blitt heiet frem av en hel nasjon og føler meg veldig privilegert.

Tusen takk for meg.